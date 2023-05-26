https://ukraina.ru/20230526/1046624355.html
Залужный пропал из медиа пространства по причине конфликта с Зеленским - экс-советник Кучмы Соскин
Залужный пропал из медиа пространства по причине конфликта с Зеленским - экс-советник Кучмы Соскин - 26.05.2023 Украина.ру
Залужный пропал из медиа пространства по причине конфликта с Зеленским - экс-советник Кучмы Соскин
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не появляется публичном пространстве из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским, предположил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале 26 мая
2023-05-26T20:23
2023-05-26T20:23
2023-05-26T20:23
новости
валерий залужный
украина
нато
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Ранее СМИ заявили, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения после российского ракетного удара по командному пункту ВСУ в Херсонской области.В свою очередь, РИА Новости сообщило со ссылкой на неназванного источника, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины доставлен в Киев, где ему сделали трепанацию черепа, после которой он не сможет выполнять свои обязанности.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" Исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук предположил, что Залужный мог быть ранен.Его отсутствие на заседании штабов НАТО может также говорить о том, что полноту ответственности за предстоящее контрнаступление возложили целиком и полностью на киевский режим, считает Пинчук.Может быть, его решили убрать с медийного пространства, так как он начал конкурировать с Зеленским по рейтингу в обществе , полагает полковник.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Андрей Пинчук о том, где на самом деле находится Залужный и в чем секрет тактики ВСУ" на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, украина, нато
Залужный пропал из медиа пространства по причине конфликта с Зеленским - экс-советник Кучмы Соскин
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не появляется публичном пространстве из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским, предположил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале 26 мая
Ранее СМИ заявили, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения после российского ракетного удара по командному пункту ВСУ в Херсонской области.
В свою очередь, РИА Новости сообщило со ссылкой на неназванного источника, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины доставлен в Киев, где ему сделали трепанацию черепа, после которой он не сможет выполнять свои обязанности.
"Есть проблема между Залужным и Зеленским. То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях", — сказал эксперт.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" Исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук предположил, что Залужный мог быть ранен.
Его отсутствие на заседании штабов НАТО может также говорить о том, что полноту ответственности за предстоящее контрнаступление возложили целиком и полностью на киевский режим, считает Пинчук.
Может быть, его решили убрать с медийного пространства, так как он начал конкурировать с Зеленским по рейтингу в обществе , полагает полковник.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью эксперта в статье "Андрей Пинчук о том, где на самом деле находится Залужный и в чем секрет тактики ВСУ" на нашем сайте.
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