В Киеве состоялась встреча президента Украины и американского сенатора - 26.05.2023 Украина.ру
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В Киеве состоялась встреча президента Украины и американского сенатора
В Киеве состоялась встреча президента Украины и американского сенатора - 26.05.2023 Украина.ру
В Киеве состоялась встреча президента Украины и американского сенатора
В Киеве состоялась встреча президента Украины с сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом, сообщил в своем телеграм-канале Владимир Зеленский 26 мая
2023-05-26T19:48
2023-05-26T19:49
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21 мая советника президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не возражает, если ВСУ будут использовать американское оружие для ударов по Крыму, так как они считают полуостров „территорией Украины“.Ранее палата представителей США одобрила проект бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов.В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета с коллегами из стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске сказал, что общая военно-техническая помощь Украине превысила 65 миллиардов долларов.Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру заявил, что к поставкам Украине F-16 нужно отнестись исключительно серьёзно, так как это наиболее массовый истребитель, который будет передан ВСУ для боевых действия против России.По его словам, Украина получит все виды вооружений, кроме пока что тактического ядерного оружия.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Игорь Коротченко: В ответ на поставки F-16 нужно до основания снести правительственный квартал в Киеве" на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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Новости, США, Украина, Крым

В Киеве состоялась встреча президента Украины и американского сенатора

19:48 26.05.2023 (обновлено: 19:49 26.05.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В Киеве состоялась встреча президента Украины с сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом, сообщил в своем телеграм-канале Владимир Зеленский 26 мая
21 мая советника президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не возражает, если ВСУ будут использовать американское оружие для ударов по Крыму, так как они считают полуостров „территорией Украины“.
"Провел встречу с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом. Спасибо за встречу, твердую позицию и вклад в укрепление обороноспособности Украины", - написал Зеленский.
Ранее палата представителей США одобрила проект бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов.
В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета с коллегами из стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске сказал, что общая военно-техническая помощь Украине превысила 65 миллиардов долларов.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру заявил, что к поставкам Украине F-16 нужно отнестись исключительно серьёзно, так как это наиболее массовый истребитель, который будет передан ВСУ для боевых действия против России.
По его словам, Украина получит все виды вооружений, кроме пока что тактического ядерного оружия.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Игорь Коротченко: В ответ на поставки F-16 нужно до основания снести правительственный квартал в Киеве" на нашем сайте.
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26 мая, 11:44
Военный эксперт США заявил, в конфликте на Украине произошел перелом в пользу РоссииПоложение на фронтах в украинском конфликте складывается все более благоприятно для Москвы, в то время как Киев сталкивается со смертельной дилеммой, такое мнение выразил американский военный эксперт Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive 26 мая
 
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