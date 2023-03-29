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"Черный отряд Зеленского". Президент Украины в нацистском интерьере

"Черный отряд Зеленского". Президент Украины в нацистском интерьере - 29.03.2023 Украина.ру

"Черный отряд Зеленского". Президент Украины в нацистском интерьере

Одной из заявленных целей российской спецоперации на Украине является денацификация. Однако западные союзники и спонсоры Киева в упор не видят нацистов на Украине ("ослепли" они аккурат после Евромайдана)

2023-03-29T08:32

2023-03-29T08:32

2023-03-29T09:55

эксклюзив

владимир зеленский

дмитрий ярош

андрей билецкий

фашисты

нацисты

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В качестве аргумента они часто ссылаются на этническое происхождение Зеленского, словно оно является гарантией от фашизации общества и господства групп радикальных националистов. В немецком издании Junge Welt на днях вышло большое расследование о нацистских связях украинского руководства, показывающее, кто на самом деле является хозяином на Украине, по крайней мере пока это не противоречит интересам НАТО в регионе. Немецкие авторы использовали в своем расследовании в том числе материалы издания Украина.ру.Немецкие журналисты отмечают, что на Западе почти ничего не знают о контактах Зеленского на Украине в то время, пока он не занят записью видео с просьбой денег и военной помощи. Некоторых политиков на Западе смутило появление Зеленского вместе с боевиком неонацистского «Азова»* во время видеообращения к греческому парламенту, но это смущение быстро прошло и вскоре всё забылось.Поворотным моментом в отношениях Зеленского с нацистами считается октябрь 2019 года, когда он пригласил к себе представителей «Азова» и Евгения Карася из неонацистской группировки С14*. Присутствовали также начальник Генштаба и ряд министров. Обсуждались пути реализации Минских соглашений 2015 года («Минск-2») и «формулы Штайнмайера». На тот момент соглашения о прекращении огня постоянно нарушались боевиками-националистами с украинской стороны. Как сообщали затем участники встречи, Зеленский был тогда озабочен тем, чтобы заверить делегацию «Азова»* в том, что с его стороны не будет «предательства» в виде «уступок РФ», как они называли соблюдение Минских соглашений.Вскоре Зеленский показал на деле, что не хочет связываться с ультраправыми боевиками, когда попытался объяснить им в городе Золотое (ЛНР), что те должны отойти от линии разграничения. Андрей Билецкий через три дня после встречи заявил в видеообращении, что его не интересуют приказы Зеленского, а десятки тысяч его людей будут оказывать сопротивление, так как, дескать, «заслужили это право кровью».Ранее, в мае 2019 года, после президентских выборов, соучредитель неонацистского «Правого сектора»* Дмитрий Ярош в интервью «Обозревателю» предупредил новоизбранного президента: «Это наше государство».Уже тогда Ярош сказал, что «Минск-2» должен был лишь выиграть время для модернизации ВСУ по стандартам НАТО. Ярош тогда также пригрозил Зеленскому, что тот будет повешен на Крещатике, а Минские соглашения назвал «смертью для нашего государства». И уже совсем недавно заявления бывших лидеров ЕС, включая Ангелу Меркель, подтвердили, что Минские соглашения нужны были, чтобы оттянуть время.Уже в марте 2022 года боевики Яроша из «ДУК — Правый сектор»*, до этого де-юре бывшие незаконными вооруженными формированиями, были интегрированы в состав сил специального назначения, а другая часть составила основу 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Таким образом, боевики-неонацисты получили доступ и к современному западному вооружению.Сам президент Украины и Верховная Рада теперь являются не более чем рупорами и добровольными помощниками неонацистских структур вроде «Азова»*, которые обладают собственной службой безопасности в дополнение к официальным военным структурам Украины. Сегодня они являются чем-то вроде элитных подразделений, которые стоят за спинами насильно мобилизованных украинцев, которых перемалывают кровавые жернова Бахмута. Без этих неонацистских структур, как пишут немецкие авторы, сама «прокси-машина» войны против РФ рухнет в один момент.В продвижении украинской версии фашизма (включая культ ОУН-УПА*) не последнюю роль играет сам Зеленский и его «Слуги народа». Несмотря на участие ОУН-УПА* в холокосте, культ бандеровщины продвигается на Украине с 1990-х годов ради отторжения страны от сферы влияния РФ. Депутаты от «Слуги народа» в свое время поддержали инициативу ультраправой партии «Свобода», требовавшей вернуть Степану Бандере и Роману Шухевичу звание героев Украины. В 2020 году депутаты от «Слуги народа» из Киевского горсовета и Верховной Рады, включая нынешнего министра культуры Александра Ткаченко, стали соавторами постановления «О праздновании памятных дат». В числе памятных дат, которые украинцам рекомендовалось отметить, был юбилей Ивана Полтавца-Остряница, бывшего помощника Альфреда Розенберга (главы службы внешней политики нацистской НСДАП), а также Владимира Кубийовича, организатора дивизии СС «Галичина» и ряда прочих нацистских преступников.Никита Потураев, депутат партии Зеленского и председатель комитета Рады по вопросам культурной политики, пытался оправдывать украинских эсэсовцев, заявив, что они, дескать, только хотели защитить свою родину. Он же заявил, что УПА является важной главой в истории, необходимой для строительства украинского государства. Еще далее заходит другой «Слуга народа», депутат Егор Чернев. Он прославляет террор УПА после 1944 года, хвастаясь уничтожением 30 000 «русских оккупантов и коллаборационистов». Однако даже по данным Института истории Украины за период с 1944 по 1953 год жертвами террора УПА на 80% были мирные жители. «Сегодня на Украине есть УПА численностью 40 миллионов человек», — говорил «Слуга народа» Егор Чернев.И совсем недавно, 1 января 2023 года, в честь 114-летия Бандеры Верховная Рада в своем аккаунте опубликовала фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с портретом и цитатами лидера украинских фашистов. Фото было вскоре удалено после протеста премьер-министра Польши.Прославляют депутаты партии Зеленского не только союзников Гитлера в прошлом, но и современных нацистов. Спикер парламента от «Слуги народа» Руслан Стефанчук с пафосом поздравлял неонацистский «Азов»* с его восьмой годовщиной, назвав боевиков «щитом, нашей гордостью и нашей защитой». Депутаты партии Зеленского грудью бросаются на защиту неонацистов из «Азова»*, когда о них выходят критические репортажи в западной прессе. В апреле 2022 года, когда CNN критически отзывался об «Азове»*, упоминая его связь с олигархом Игорем Коломойским, около 30 депутатов Рады, включая «Слуг народа», написали CNN письмо, в котором фетишизировали боевиков, называя их «суперкиборгами» и «эльфами света».В конце 2020 года депутат от партии Зеленского Святослав Юраш вместе с нацистами из "Азова" и "Национального корпуса" принял участие в международной конференции "Интермариум". Это концепция антироссийского Балто-Черноморского альянса, которую продвигает Андрей Билецкий и прочие лидеры украинских ультраправых. По словам Юраша, большинство депутатов Верховной Рады поддерживают этот проект.Некоторые депутаты Зеленского допускают себе заявления, которые иначе как фашистскими по сути не назовешь. Например, Галина Третьякова, председатель комитета по социальной политике, считает, что у безработных и бедных рождаются дети "плохого качества". В качестве разгрузки социальной системы предложила стерилизацию.Политика Зеленского предполагает также привлечение откровенных фашистов в службу безопасности. По словам Сергея Стерненко, бывшего лидера одесского "Правого сектора" (запрещен в РФ), Зеленский предлагал ему возглавить департамент СБУ в Одесской области, хотя сам Стерненко находился под следствием по делам об убийстве, похищению и грабежах. Соратники Зеленского подтвердили предложение президента, мотивировав его "нехваткой кадров".В 2021 году обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины неонацист Андрей Медведько опубликовал благодарственный текст Зеленскому на немецком языке, где процитировал немецкую песню "Мы — чёрный отряд Гайера", которая была одной из официальных песен СС во времена Гитлера". Медведько в песне назвал себя и своих подельников "Черным отрядом Зеленского", поддерживая закрытие украинских оппозиционных телеканалов, которые не раз становились объектом нападения неонацистов.После запрета оппозиционных партий Зеленский может опасаться только других ультраправых в парламенте, вроде тех, которые подконтрольны экс-президенту Петру Порошенко. Однако еще до начала спецоперации ВС РФ Зеленский инкорпорировал в государственные структуры нацистов, которым после Евромайдана удалось создать мощное военизированное движение. С 2022 года они были фактически легализованы (с одобрения руководства НАТО и ЕС) путем включения их формирований в состав Нацгвардии, СБУ и ВСУ.Социолог и исследователь правого экстремизма из Харьковского университета Иван Михайленко говорит в интервью немецкому изданию, что Зеленский, интегрировав ультраправых в аппарат безопасности, открыл им новые возможности для "вирусного идеологического и политического заражения" обычных солдат и нацгвардейцев. При этом, как отмечает украинский социолог, сам Зеленский контролирует их лишь номинально."У Зеленского есть все основания для беспокойства. Если однажды Западу понадобится глава государства для действительно серьезных дел, вооруженные ультраправые могут быть использованы для переворота", - говорит Михайленко. Однако сейчас Западу нужны, скорее, некие "иконы свободы и демократии", которые будут убедительно воздействовать на западную аудиторию, убеждая её в необходимости поставок вооружений на Украину для борьбы с "кровожадными русскими". Для этой цели лучше всего подходит телегеничный президент-еврей.Сейчас это поняли даже закоренелые антисемиты. "Я был зол на украинский народ – как он мог выбрать еврея в качестве одного из национальных символов? Президент – это такой же национальный символ, как флаг, гимн и так далее. Он должен быть украинцем. Но теперь оказывается, что еще лучше, если он еврей. Только попробуйте теперь сказать, что мы поддерживаем нацизм", - признавался в марте 2022 года Дмитрий Корчинский, один из лидеров украинских нацистов. Иными словами, Зеленский очень удобен для украинских нацистов и для Запада, как номинальная фигура, которая покрывает и прикрывает любые их действия.* Организация признана террористической, ее деятельность в России запрещена.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, владимир зеленский, дмитрий ярош, андрей билецкий, фашисты, нацисты