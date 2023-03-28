https://ukraina.ru/20230328/1044807839.html

Сергей Храпач о ядерных арсеналах РФ в Белоруссии: Теперь Запад задумается, поставлять ли оружие Украине

Сергей Храпач о ядерных арсеналах РФ в Белоруссии: Теперь Запад задумается, поставлять ли оружие Украине - 28.03.2023 Украина.ру

Сергей Храпач о ядерных арсеналах РФ в Белоруссии: Теперь Запад задумается, поставлять ли оружие Украине

Россия переходит к активным действиям не только на линии боевого соприкосновения, но и в политическом аспекте, считает эксперт в области безопасности, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач

2023-03-28T18:01

2023-03-28T18:01

2023-03-28T18:01

всу

интервью

россия

белоруссия

ядерное оружие

украина

военная помощь

вооружения

контрнаступление

польша

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Что значит для Запада размещение российских вооружений в Белоруссии и как это повлияет на ход спецоперации, он объяснил в интервью изданию Украина.ру. 25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие.Последние 60 лет Вашингтон размещает свое ядерное оружие в пяти неядерных государствах – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Кроме того, США тесно координируют свою ядерную политику в рамках НАТО с Великобританией и Францией.— Сергей Валентинович, как Вы сами рассматриваете идею размещения на территории Белоруссии тактического ядерного оружия России? — Я думаю, что всё-таки это посыл к возможному диалогу с Западом, потому что практического смысла в размещении ядерного оружия в Белоруссии нет. Оно уже размещено в Калининградской области, что гораздо ближе, чем Белоруссия, к так называемым центрам принятия решений Европы.Что касается США (если условно допустить пуск российских ракет), подлётное время снаряда из Белоруссии, из-под Свердловска или из другого места размещения объекта, по большому счёту существенного влияния иметь не будет. Пять или шесть минут будет лететь ядерная бомба до Америки — неважно. Поэтому, на мой взгляд, такие действия России скорее больше рассчитаны на участников европейской политики. Пусть видят, что ядерное оружие гораздо ближе к ним, чем к тем людям [из США], которые определяют их политику из за океана.Американцам в этой ситуации, наверное, удастся сохранить свой статус на уровне Первой и Второй мировых войн. Европа же опять может получить очень негативные последствия. Я уверен, что до Третьей мировой войны дело не дойдет, но как элемент воздействия это можно использовать. Как в шахматах, как в большой дипломатии: Москва дает некий посыл Западу. Если вы не будете с нами разговаривать, мы поступим вот так — делаем ход конем и ждем ответный ход с той стороны.Если на Западе люди взвешенно относятся к своим поступкам, они, конечно, постараются разрядить ситуацию. Хотя многое зависит от того, удастся ли что-то разведать заокеанским партнёрам насчёт серьезности шагов России. Узнать, есть ли у нас готовность идти на такие действия и так далее. В зависимости от этого будет принято решение: эскалировать ли далее украинский конфликт?Это посыл европейцам, чтобы они анализировали слова американцев о тех или иных действиях. Например, стоит ли использовать наступательную военную технику (подводные лодки, ракеты, истребители, бомбардировщики, танки) для снабжения ВСУ. Россия как бы говорит: если вы нас не услышите сейчас и будете дальше милитаризировать Украину, мы с вами тоже не будем считаться.Это демонстрация сил друг другу. Россия обладает серьёзным ядерным потенциалом и, самое главное, средствами его доставки, что немаловажно. Многие ядерные державы не имеют таких возможностей. Поэтому так называемый демарш Москвы вызовет обсуждение, которое, надеюсь, приведет Запад к принятию решений. Скорее всего, они задумаются о более избирательных подходах к финансированию ВСУ и снабжению их определенными типами вооружений. Возможно, будут склоняться к тому, чтобы выходить на какие-то мирные переговоры с Россией. Но, на каких условиях, мы опять же даже предположить не можем.— Получается, через выстраивание военной стратегии решаются дипломатические вопросы?— Да, конечно. Если посмотреть на это через призму взаимоотношений США, то державы периодически обменивались различными стратегическими или тактическими учениями с участием десятков тысяч солдат и с использованием десятков тысяч вооружений. Обыватель может сказать: вы же военные секреты раскрываете. Но на самом деле информация идет по разным каналам — обычно практикуются неформальные каналы связи разведывательных служб, по которым они взаимодействуют друг с другом.Мы с вами знаем, что периодически директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встречается со своими западными коллегами. Понятно, что они обсуждают не впечатления от просмотра балета в Большом театре, а острые моменты возможной огневой конфронтации. Так вот, изначально посыл идёт через разведывательные каналы, а потом уже выходит на дипломатические и официальные уровни. И тогда представители государств обмениваются письмами, заверениями и по итогам совокупной работы органов рождаются какие-то документы в виде международных меморандумов или решений конвенций. Поэтому, я думаю, мы сейчас наблюдаем один из начальных элементов как раз такого процесса.— Как размещение ядерного оружия в Белоруссии изменит баланс сил в Европе? Могут ли какие-то страны ЕС отвернуться от США и перейти на сторону РФ?— На данном этапе такое развитие событий мне кажется маловероятным. Многие страны ЕС финансово зависят от основных центров принятия решения — от Франции, Германии. Последние, в свою очередь, особенно Берлин, где находится контингент вооруженных сил США, ориентируются на мнение Штатов. Учитывая все балансы и расклады на данном этапе, вряд ли какое-то государство ЕС сможет явно продемонстрировать свою симпатию к России, поскольку пока ещё не созрела ситуация.Тем не менее, Венгрия не очень активно и без видимого желания поддерживает действия Евросоюза и НАТО, даже несмотря на то, что входит в Альянс. Венгры впереди паровоза не бегут, пытаются, наоборот, уговаривать решать вопросы с РФ на Украине дипломатическим путём. Маленькая, но гордая Сербия тоже не бежит в фарватере американской политики. Грузия (хотя это и не страна Евросоюза) тоже не хочет повторят опыт боевых столкновений с Россией 1992 и 2008 годов.Названные мною страны, имея определённые козыри в руках, возможно, будут давить [на коллективный Запад] на своём уровне. Будут требовать, чтобы их оставили в покое либо будут стремиться склонять всех к диалогу — например, к заключению соглашений о прекращении огня и сворачивания боевых действий между Россией и Украиной. Но, повторюсь, явных сторонников России именно в Европе мы пока не найдём.На Востоке нас поддерживает Иран, но ему не очень важно, разместили мы в Белоруссии ядерное оружие или нет. Возможно, Китай сможет на кого-то [в Европе] надавить, сказать: ребята, смотрите, ядерный гриб может вырасти не рядом с Вашингтоном, а у ваших границ — вам это надо? Китаю, возможно, ответят: нет, не надо, а что делать. Тогда китайцы напомнят про свой антикризисный план и предложат его реализовать. Кстати, КНР может здесь кого-то реально простимулировать, поскольку она является мощным экономическим игроком.— Ядерные арсеналы РФ в Белоруссии могут присмирить агрессию Польши?— На границах с Польшей уже есть силы сдерживания в лице Калининградской области — для первой это более чем достаточно. Агрессивное большинство поляков это не напугает, я думаю, но местные политики всё-таки понимают, что шутить с ядерными вещами нельзя. Не дай бог какая-то халатная утечка вещества или авария — никто не хочет получить второй Чернобыль на своей границе. Будем надеяться, что разумные люди Польши всё-таки смогут достучаться до агрессивной части населения.Но вы верно сказали, на европейцев, в том числе на поляков, отчасти направлен наш демарш. В России есть активная часть граждан, которые также жаждут скорейшего завершения украинского конфликта. Размещение российского ядерного потенциала на территории сопредельного государства показывает нашему населению, что власть переходит к активным действиям не только на линии боевого соприкосновения, но и в политическом аспекте. Это довольно серьёзное взвешенное решение — разместить в Белоруссии оружие сдерживания, которое напряжет всех в Европе. — Как повлияет на Украину такой шаг со стороны России: могут ли, например, ВСУ передумать идти в контрнаступление?— Теоретически ВСУ могут на это обратить внимание, если им прекратят поставки наступательного вооружения с Запада. Но действия России в данном случае имеют отложенный эффект. Пока докатится наш посыл до Запада, пока они его обработают, проанализируют, пока найдут какие-то решения — пройдет много месяцев.Соответственно, процесс поставки наступательных вооружения, без которых контрнаступление невозможно, не остановится в течение ближайших месяцев — милитаризация Украины будет продолжаться. На накопление наступательных сил ВСУ для контрнаступления это никак не повлияет.Кроме того, все прекрасно понимают, что в данной ситуации Россия не применит ядерное тактическое оружие против Украины. Это много раз обсуждали на различных площадках. Значит, это не будет сдерживающим фактором для ВСУ при организации контрнаступления.

https://ukraina.ru/20221014/1039731320.html

https://ukraina.ru/20230328/1044803335.html

https://ukraina.ru/20230327/1044732543.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

всу, интервью, россия, белоруссия, ядерное оружие, украина, военная помощь, вооружения, контрнаступление, польша, война, спецслужбы