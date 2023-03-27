https://ukraina.ru/20230327/1044751739.html

На месте политических фантазий. Кто и как будет делить Украину

На месте политических фантазий. Кто и как будет делить Украину - 27.03.2023 Украина.ру

На месте политических фантазий. Кто и как будет делить Украину

В последнее время за пределами Украины вновь активизировались разговоры о скором развале этой страны и ее будущем разделе между другими государствами. В чем суть претензий и кто готов подключиться к разделу украинского "пирога" — в материале издания Украина.ру

2023-03-27T12:18

2023-03-27T12:18

2023-03-27T14:26

эксклюзив

украина

распад

территория

западная украина

юго-восток

венгрия

румыния

польша

россия

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Сценарий развала Украины, как правило, включает в себя российский и польский факторы, иногда и в последнее время все чаще венгерский, при этом за скобками остается еще одна страна, которая имеет свои территориальные претензии к Украине, — Румыния.Недавно масла в огонь этой истории подлила румынский сенатор Диана Шошоакэ, которая предложила внести законодательные изменения для аннексии части нынешней территории Украины, которая ранее принадлежала Румынии.Для этого она подала соответствующие правки на рассмотрение в сенат. Шошоакэ предлагает к 2027 году (раньше нельзя по закону) отказаться от договора о дружбе и добрососедских отношениях с Украиной, после чего занять «румынские» земли вплоть до острова Змеиный в Одесской области.Реакция Киева была практически мгновенной. Против румынки были введены санкции, а местные националисты добавили ее в базу «Миротворца». В ответ та назвала Украину фашистским государством и вновь повторила свой тезис про ущемление прав румынского нацменьшинства в этой стране.РумынияТезис об угнетаемых национальных меньшинствах — оружие обоюдоострое. Чуть более ста лет назад Северная Буковина (большая часть нынешней Черновицкой области Украины) также была полигоном по перепрошивке сознания только с точностью до наоборот.Дело в том, что в результате тектонических исторических сдвигов после Первой мировой войны, революций, распада империй и перекраивания карты Европы Северная Буковина отошла Румынии, притом что этнические румыны не были там большинством. Новые власти запустили процесс румынизации.То, что происходило тогда, во многом повторяет нынешнюю ситуацию, только с противоположным знаком: закрывались украинские школы, запрещали преподавание на украинском, социальные лифты захлопнули свои двери перед нерумынами.Так продолжалось до 1940 года, когда эти земли вошли в состав СССР, чтобы через 51 год войти в состав новообразованной Украины. Таким образом, бумеранг истории отлетел назад, румынизацию сменила украинизация, а территориальные споры перешли в судебную плоскость.В 2004 году Бухарест подал в Международный суд ООН иск против Киева, пытаясь перераспределить морские границы с Украиной в свою пользу. Тогда камнем преткновения стал все тот же Змеиный — считать ли его островом или скалой, от чего зависел дележ континентального шельфа. В итоге Змеиный все же остался островом, но без учета при определении экономической зоны Украины.ПольшаНынешняя Западная Украина — еще один регион, в случае распада страны рискующий быть поглощенным соседом, в данном случае Польшей.Свои притязания на «исторические земли» Варшава скрывает все менее охотно. После начала российской спецоперации на Украине, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Москве стали известны планы Польши по оккупации западных областей Украины.По информации российской разведки на ноябрь прошлого года, польские власти всерьез рассматривали вариант с присоединением Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Для этого готовится официальное обоснование данных территориальных претензий, точкой отсчета которого станет Волынская резня 1943 года, сама же аннексия будет оформлена через референдумы.Помимо столь масштабных планов, поляки действуют на Украине и через местные власти под лозунгом взаимной интеграции. Кульминацией такого подхода стал закон об особом статусе поляков на Украине, который фактически уравнивает граждан Польши с гражданами Украины.Западная Украина и Галиция, как ее основная часть, — давняя головная боль для нынешних самостийных властей Украины. Исторический крен этой территории на Запад вместе с воинствующим национализмом всегда был источником напряженности и расшатывания ситуации. И в Киеве это понимали, а потому рассматривали различные варианты развития событий.В недавнем интервью «Свободной прессе» экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал о плане, который в свое время, до 2014 года, разрабатывался в недрах правящей тогда Партии регионов.Согласно ему, Виктор Янукович должен был продлить свое правление еще на два срока, для чего внести соответствующие изменения в Конституцию. После чего усилить пророссийский вектор и начать движение в сторону более тесных экономических связей с РФ.Оставалась проблема — русофобская Галичина с исходящей оттуда угрозой нового Майдана. Вопрос предложили решить радикально: взрастить там сепаратистское движение, поставить его лидером вождя националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока, после чего особо не препятствовать выходу этих территорий из состава Украины. Как отмечает Царев, план этот был лишь одним из многих и принят не был.ВенгрияЗакарпатская область Украины — место компактного проживания около 150 тыс. этнических венгров (по переписи 2001 года). Почти все родным языком считают венгерский.Эта территория была присоединена к УССР после Великой Отечественной войны, а после 1991 года местные венгры ощутили на себе все прелести украинского национализма. Ситуацию обострил украинский закон об образовании, принятый несколько лет назад, который прямо коснулся венгерского меньшинства на Закарпатье и лишил венгров доступа к образованию на родном языке.Защита прав украинских венгров — важная часть внешнеполитической риторики Будапешта. Там прямо увязывают возможную поддержку европейских устремлений Киева с ситуацией с правами венгерского меньшинства.По словам главы МИД, на Венгрию «оказывается огромное давление, чтобы она отказалась от борьбы за возвращение прав закарпатских венгров», но Будапешт не откажется от защиты национального меньшинства.Активность Венгрии в украинском Закарпатье порою становится причиной скандалов и обвинений со стороны Украины. Несколько лет назад Киев выражал протест после публикации в сети многочисленных видео с получением закарпатскими венграми паспортов Венгрии.РоссияВ январе этого года, на встрече с ветеранами, посвященной 80-летию прорыва блокады Ленинграда, президент РФ Владимир Путин назвал Донбасс, который сейчас освобождает Россия от киевского режима, «нашими историческими территориями».Действительно, современные границы Украины, сформированные в 1991 году, вобрали в себя регионы юго-востока, которые были включены в ее состав лишь при советской власти, на территории которых до сих пор, несмотря на агрессивную украинизацию, проживает большая доля русскоязычного населения.Издание Украина.ру подробно освещало этот вопрос в своих публикациях: здесь, здесь и здесь.Российская спецоперация так или иначе положила начало возвращения этих земель. Сценарий окончательного распада Украины больше не выглядит уделом исключительно политических фантазий.

https://ukraina.ru/20191230/1026216182.html

https://ukraina.ru/20221105/1040518178.html

https://ukraina.ru/20230216/1043625302.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, распад, территория, западная украина, юго-восток, венгрия, румыния, польша, россия