https://ukraina.ru/20230115/1042636740.html

Никогда вы не будете им братьями. Херсонские уроки

Никогда вы не будете им братьями. Херсонские уроки - 15.01.2023 Украина.ру

Никогда вы не будете им братьями. Херсонские уроки

Херсонскую область с областным центром российские войска взяли под контроль в первые дни СВО и первое время старались минимизировать свою "вовлеченность" в повседневную жизнь его обитателей.

2023-01-15T12:04

2023-01-15T12:04

2023-01-15T12:04

эксклюзив

херсон

украина

спецоперация

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Продолжали работать украинские местные органы самоуправления (над их зданиями украинский флаг развивался еще два месяца), государственные и коммерческие структуры оставались в украинской юрисдикции.При этом неафишируемую помощь от российских военных они получали, прежде всего, в поставках ГСМ, что позволило обеспечить практически бесперебойную работу коммунальных служб. Удалось не допустить срыва весенне-полевых работ, которые, понятно, ждать не могли.В кратчайшие сроки были решены вопросы поставок из Крыма и ДНР товаров первой необходимости (включая ГСМ), а это ведь прохождение ими границы с обеспечением безопасности, конвертация гривен, которые оставались у населения и продолжали хождение, в рубли для закупки товаров.В результате период дефицита, выпадения некоторых позиций был относительно непродолжительным, не более двух-трех недель, за исключением лекарств, которые местные аптечные сети отказывались брать без украинской сертификации.Впрочем, это лишь один из примеров саботажа, выполняя сопровождавшиеся запугиванием указания из Киева, старые структуры все более направляли свою деятельность на максимальную дезорганизацию жизни города и области.Поэтому началось формирование новых органов власти, в которых значительное место заняли командированные с "большой земли", ведь в создаваемых практически с нуля структурах ощущался сильнейший кадровый голод – большинство херсонских чиновников не стали туда идти, благо 2/3 зарплаты за невыход на работу им выплачивали из Киева (а карточки украинских банков продолжали действовать), с другой стороны хорошо работали угрозы не только репрессий в случае возвращения украинской власти, но и имевшие место теракты против тех, кто сотрудничал с российскими властями.Также помощь российских специалистов была обусловлена сложной работой по адаптации всей жизни региона к российским законодательству, прочим нормативным актам, переходу на российские стандарты всех служб и структур.Но в первую очередь новые органы формировались из местных кадров. Главой ВГА Херсонской области стал экс-мэр Херсона Владимир Сальдо, туда пришли не только бывшие члены его команды, но и те, с кем у него в былые времена были весьма "сложные" отношения и, конечно, много людей, специалистов, которые ранее были далеки от политики, но сейчас решили принять посильное участие в возрождении родного края.И несмотря на неизбежные сложности, проблемы, да и ошибки, эта работа принесла свои результаты. Можно сказать, что жители Херсона и области на 70-80% были обеспечены доступом ко всем благам и институциям современной цивилизации, включая все первоочередные – в нормальном режиме работали медучреждения, 1 сентября открылись детские сады и начался учебный год в школах, были налажена, хоть и не без проблем, выплата пенсий и социальных пособий.Херсонцы заметили, что город стал попросту чище, чем "при Украине", а муниципального транспорта на улицах заметно прибавилось. Критических перебоев в снабжении не возникло и тогда, когда из-за постоянных обстрелов пришлось закрыть мостовые переправы, а вызванные обстрелами аварии энергосетей устранялись за несколько часов. В рекордные по украинским меркам сроки был начат отопительный сезон.Но, российским войскам пришлось оставить правобережную часть Херсонской области, включая областной центр. С тех пор прошло два месяца, но о нормализации жизни в городе говорить не приходится.Лишь спустя почти месяц, удалось худо-бедно, не всегда и не везде, наладить электро- и водоснабжение, с отоплением все гораздо хуже – если где и есть, то едва "дышащее", в частном секторе, пригородах и селах, часто нет и газа. С самым проблемным микрорайоном, Островом,украинские власти решили поступить по принципу "нет людей – нет проблемы", организовав оттуда принудительное выселение.Правда, после того, как приехавшего на Остров главу созданной Киевом обладминистрации Ярослава Янушевича лишь охрана спасла от суда Линча со стороны тамошних обитателей, от этих планов пришлось отказаться и подать в микрорайон газ, свет и воду.Понять не желающих покидать микрорайон людей можно. Процветает мародерство, из покинутых жилищ "выносят все", причем¸ судя по всему, промышляют этим находящиеся там ВСУшники.Работы, понятно, нет, а там, где открываются рабочие места, назначаются унизительно мизерные зарплаты (зачем платить больше, если от безысходности и так желающих хватает) полный, пардон, бардак и с гуманитаркой. Перед Новым Годом выдавали по буханке хлеба и двум банкам консервированной фасоли, с прочим – кому как повезет. Общины, где нет отопления, не могут получить электрообогреватели, зато их выдают в селах, где и электричества до сих пор нет.О масштабах разворовывания гуманитарной помощи уже ходят легенды, благо очень часто горожане видят её продающейся в магазинах (а с продуктами и предметами первой необходимости в городе дефицит) А еще из Херсона больше месяца не вывозился мусор и лишь днями, как об огромном достижении, власти сообщили о его возобновлении. Причина в начавшемся уже (вот тут оперативность) переделе этого выгодного рынка.И возникает вопрос – кто руководит городом и подконтрольной Киеву частью области в этот сложнейший период. На сайте Херсонской обладминистрации (украинской), фигурирует только её "голова" Ярослав Янушевич, а вот глава Херсонская градоначальница Галина Луговая (в прошлом – секретарь горсовета) объявила о двух сделанных ею назначениях: её замами стали писательница из Ровно Татьяна Сладковская и инстаблогер из Львова Роман Салабай.Показательно, что оба новых херсонских чиновника с Западной Украины. А ведь, признаем, в Херсоне немало компетентных людей, не только чиновников, но и предпринимателей, общественных деятелей, которые, увы физически и ментально оказались "по ту сторону", более того – активно занимаются волонтерством, помощью ВСУ и т.п.Неужели они, знающие город и область, их проблемы, людей, хуже справились бы с этой работой, чем писательница и инстаблогер, доселе к Херсону никакого отношения не имевшие (также, как и киевлянин Янушевич), которым нужно объяснять, где Суворовская, а где Луговая улицы?А ведь два из двух – это уже система. Система, наглядно показывающая, кто для Херсона, как и для всего Юго-Востока, оккупанты, пришедшие не вчера, уже 31 год навязывающие свои ценности, менталитет, религию, язык, и, естественно, считающие своим законным правом прибрать к рукам и власть в захваченных регионах со всеми сопутствующими ей ништяками.Нынешние события лишь кардинально ускорили этот процесс, а Херсон, в котором Киеву пришлось формировать органы власти заново – идеальное место, где схему можно реализовать практически единомоментно. Уверен, и Луговая не в восторге от навязанных ей "помощников", каждый из которых наверняка потянет за собой свою команду, а она, скорей всего, будет "зиц-председателем".Кадровая политика оккупационных украинских властей, как и их отношение к решению насущных проблем, наглядно показывает всем херсонцам, что ЭТО НЕ ИХ СТРАНА!Для истиной, бандеровской Украины (а другой она просто не может быть) они всегда будут "схидняками", людьми второго сорта, "призвание" которых – прислуживать и содержать "правильных" украинцев с Запада.Не будут они для них ровней, как бы не терзали себя "мовой", как бы не собирали деньги для ВСУ и не умирали в её рядах, как сами не старались бы "убить в себе русского". Все равно, как они ни пыжатся, думают они по-русски, как ни гонят из себя это, помнят, что их любимый город построил не Бандера, что их деды и прадеды свернули шею Гитлеру, а не были его пушечным мясом из СС "Галичина".И они это отлично понимают, глядя на наших украинизировавшихся схидняков, как аристократы (западенцы ведь считают себя именно таковыми в плане "украинства" и "европейскости") на выскочек из простонародья, пытающихся попасть в их высшее общество.Не знаю, когда до херсонских "заукраинских" активистов это начнет доходить и дойдет ли вообще, а вот простые херсонцы, по словам Владимира Сальдо, "кто ждал ВСУ, получили не то, чего ждали. Они уже сейчас осознают, что не надо было ждать".Те же, кто покинул город уже после его занятия ВСУ теперь рассказывают, что часто слышат на Западной Украине: "вы там в "оккупации" как сыр в масле катались".

https://ukraina.ru/20230114/1042617517.html

https://ukraina.ru/20221221/1042016359.html

https://ukraina.ru/20230114/1042617517.html

https://ukraina.ru/20230115/1042632666.html

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Александр Фидель

Александр Фидель

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Фидель

эксклюзив, херсон, украина, спецоперация