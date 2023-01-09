https://ukraina.ru/20230109/1042430591.html

Триумф Екатерины, до которого не дожил Потёмкин. Как вся Новороссия навечно стала русской

Триумф Екатерины, до которого не дожил Потёмкин. Как вся Новороссия навечно стала русской - 09.01.2023 Украина.ру

Триумф Екатерины, до которого не дожил Потёмкин. Как вся Новороссия навечно стала русской

9 января 1792 г. (29 декабря 1791 г. по ст. стилю) в городе Яссы был подписан мирный договор, заключенный по итогам русско-турецкой войны 1787-1791 гг. И если... Украина.ру, 09.01.2023

2023-01-09T01:00

2023-01-09T01:00

2023-01-09T06:02

история

история

xviii век

новороссия

екатерина ii

григорий потемкин

русско-турецкая война

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9 января 1792 г. (29 декабря 1791 г. по ст. стилю) в городе Яссы был подписан мирный договор, заключенный по итогам русско-турецкой войны 1787-1791 гг. И если на море и полях сражений русские одерживали убедительные победы, то вынудить турок принять условия Екатерины Великой оказалось весьма непросто.Ключевым дипломатическим противником России в тот момент была не Османская империя, битая на суше и море, а Британия. Стремление не дать России воспользоваться заслуженными плодами победы привело к так называемому "Очаковскому кризису".Еще в январе 1791 г. британцы предложили Петербургу свои посреднические услуги, суть которых сводилась к предложению заключить мир с Турцией на условиях сохранения предвоенного status quo, закрепленного Георгиевским трактатом 1783 г. и Кючук-Кайнарджийским мирным договором 1774 г.Естественно, что Россию такое предложение устроить не могло. В посредниках она не нуждалась, война была практически выиграна, от победы ожидали очередных территориальных приобретений, и вообще, у Екатерины были далеко идущие планы в регионе.Фактически кабинет Уильяма Питта-младшего перешел от предложений к ультиматумам. Дабы подкрепить их силой, премьер-министр планировал направить флот в Балтийское и Черное моря, обратившись к палате общин за дополнительными субсидиями.Русскому послу в Лондоне Семёну Воронцову стоило огромных усилий разрушить эти планы. В Британии разразился правительственный кризис, и Питт вынужден был отказаться от идеи вооруженного давления на Россию.Таким образом, внешних препятствий к заключению с турками мира на русских условиях больше не было. Оставалось только поставить победную точку в войне.Князь Николай Васильевич Репнин, командовавший в отсутствие Потёмкина русскими войсками на Дунае, 9 июля нанес туркам поражение при Мачине, а контр-адмирал Федор Ушаков 11 августа разбил их флот при Калиакрии.В тот же день Репнин и великий визирь Юсуф-паша подписали предварительные условия перемирия, которое объявлялось сроком на 8 месяцев.Мирные переговоры между двумя державами начались 11 ноября 1791 г. в Яссах — столице Молдавского княжества, где с 1790 г. находилась ставка Потемкина. Именно светлейший князь, организатор и вдохновитель победы над османами, представлял Россию на мирном конгрессе. Однако 16 ноября по дороге из Ясс в Николаев Григорий Потемкин скончался.После этого переговоры возглавил второй член коллегии иностранных дел, имевший решающее влияние на внешнюю политику империи, Александр Андреевич Безбородко. С российской стороны итоговый текст мирного трактата подписали племянник Потемкина генерал-поручик Александр Николаевич Самойлов, генерал-майор, командующий гребной флотилией Осип Дерибас и дипломат, статский советник Сергей Лашкарёв.Документ состоял из преамбулы и 13 пунктов.Договор заключался как "вечный мир". Подданным Российской и Османской империй, действовавшим на стороне противника, объявлялась полная амнистия (ст. 1). Этот пункт касался, прежде всего, многочисленных христианских подданных султана, традиционно поддержавших русские войска.Восстанавливалось действие актуальных положений Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г., изъяснительной Айналы-Кавакской конвенции к нему 1779 г., торгового трактата и акта о присоединении к России Крыма и Тамани и установления границы по р. Кубань 1783 г. (ст. 2).Закреплялось положение перемирия о том, что границей между двумя империями "на веки" будет р. Днестр, а "все земли, на левом берегу помянутой реки лежащия, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Всероссийской Империи". Земли на правом берегу, возвращаются Россией Порте и должны остаться в ее владении — так же "вечном и безпрепятственном" (ст. 3.)Россия обязалась вернуть "Бессарабию с крепостями Бендерами, Акерманом, Килиею и Измаилом, со всеми местечками, слободами, деревнями и всем прочим, что оная в себе содержит", а также Молдавское княжество.В отношении Валахии и Молдавии восстанавливалось положения договоров 1774, 1779, 1783 гг. Они освобождались от всяких долгов и выплат в пользу Порты накопившихся до войны или в ее ходе. Молдавия освобождалась от выплат еще на два года.В той же статье договора (ст. 4) касавшейся Бессарабии, Молдавии и Валахии содержался пункт, игравший большую роль в колонизации Новороссии. Несмотря на объявленную амнистию многие из христианских подданных порты, тесно сотрудничавшие с русской администрацией или воевавшие на стороне России, не желали оставаться под османским владычеством."Фамилиям желающим оставить свое отечество и в другия места переселиться позволить свободный выезд со всем их имением". На все хлопоты, связанные с переездом, желающим дается четырнадцать месяцев.Далее следовали пункты, касающиеся безопасности других пограничных или дружественных России земель, либо российских подданных: царства Картли от набегов "Ахалцыкского губернатора" и прочих пограничных османских начальников (ст. 5), русских территорий к северу от Кубани от набегов "народов на левом берегу реки Кубани обитающих при границе" (ст. 6); купцов на Средиземного море от "корсеров Алжирсого, Тунисского и Трипольского кантонов" (ст. 7).Наконец особым пунктом (ст. 8) оговаривалось освобождение всех военнопленных, исключая тех, кто по собственной воле сменил вероисповедание и хочет остаться. Кроме того, освобождались все находящиеся в турецкой неволе христиане, не являющиеся российскими подданными "то есть Поляки, Молдавцы, Волохи, Пелопонесцы, Островские жители и Грузинцы", а также те подданные обоих держав, которые окажутся захвачены уже после подписания мирного договора.Пять последних статей (ст. 9 — 13) описывали порядок действий войск (отдельно упоминалась русская гребная флотилия Дерибаса) и дипломатов после подписания договора. В частности, стороны должны обменяться "чрезвычайными послами", статус которых в обеих державах будет соответствовать "наиболее почтительными от них Европейским Державам" (ст. 10).Непосредственным результатом этого договора стало не только признание за Россией Крыма, но и присоединение к Новороссии территорий между Южным Бугом и Днестром. На землях, завоеванных у турок, были основаны такие города, как Тирасполь (сегодня — столица непризнанной Приднестровской Молдавской республики) и Одесса, превратившаяся после пережитого ею в прошлом расцвета в областной центр Украины.

https://ukraina.ru/20220223/1033345442.html

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https://ukraina.ru/20200325/1027141294.html

https://ukraina.ru/20221003/1039335489.html

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2023

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

история, xviii век, новороссия, екатерина ii, григорий потемкин, русско-турецкая война