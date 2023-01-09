Триумф Екатерины, до которого не дожил Потёмкин. Как вся Новороссия навечно стала русской - 09.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20230109/1042430591.html
Триумф Екатерины, до которого не дожил Потёмкин. Как вся Новороссия навечно стала русской
Триумф Екатерины, до которого не дожил Потёмкин. Как вся Новороссия навечно стала русской - 09.01.2023 Украина.ру
Триумф Екатерины, до которого не дожил Потёмкин. Как вся Новороссия навечно стала русской
9 января 1792 г. (29 декабря 1791 г. по ст. стилю) в городе Яссы был подписан мирный договор, заключенный по итогам русско-турецкой войны 1787-1791 гг. И если... Украина.ру, 09.01.2023
2023-01-09T01:00
2023-01-09T06:02
история
история
xviii век
новороссия
екатерина ii
григорий потемкин
русско-турецкая война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101101/50/1011015000_0:132:1569:1016_1920x0_80_0_0_bb97655adaa3b1a7eea7b5aab59bea02.jpg
9 января 1792 г. (29 декабря 1791 г. по ст. стилю) в городе Яссы был подписан мирный договор, заключенный по итогам русско-турецкой войны 1787-1791 гг. И если на море и полях сражений русские одерживали убедительные победы, то вынудить турок принять условия Екатерины Великой оказалось весьма непросто.Ключевым дипломатическим противником России в тот момент была не Османская империя, битая на суше и море, а Британия. Стремление не дать России воспользоваться заслуженными плодами победы привело к так называемому "Очаковскому кризису".Еще в январе 1791 г. британцы предложили Петербургу свои посреднические услуги, суть которых сводилась к предложению заключить мир с Турцией на условиях сохранения предвоенного status quo, закрепленного Георгиевским трактатом 1783 г. и Кючук-Кайнарджийским мирным договором 1774 г.Естественно, что Россию такое предложение устроить не могло. В посредниках она не нуждалась, война была практически выиграна, от победы ожидали очередных территориальных приобретений, и вообще, у Екатерины были далеко идущие планы в регионе.Фактически кабинет Уильяма Питта-младшего перешел от предложений к ультиматумам. Дабы подкрепить их силой, премьер-министр планировал направить флот в Балтийское и Черное моря, обратившись к палате общин за дополнительными субсидиями.Русскому послу в Лондоне Семёну Воронцову стоило огромных усилий разрушить эти планы. В Британии разразился правительственный кризис, и Питт вынужден был отказаться от идеи вооруженного давления на Россию.Таким образом, внешних препятствий к заключению с турками мира на русских условиях больше не было. Оставалось только поставить победную точку в войне.Князь Николай Васильевич Репнин, командовавший в отсутствие Потёмкина русскими войсками на Дунае, 9 июля нанес туркам поражение при Мачине, а контр-адмирал Федор Ушаков 11 августа разбил их флот при Калиакрии.В тот же день Репнин и великий визирь Юсуф-паша подписали предварительные условия перемирия, которое объявлялось сроком на 8 месяцев.Мирные переговоры между двумя державами начались 11 ноября 1791 г. в Яссах — столице Молдавского княжества, где с 1790 г. находилась ставка Потемкина. Именно светлейший князь, организатор и вдохновитель победы над османами, представлял Россию на мирном конгрессе. Однако 16 ноября по дороге из Ясс в Николаев Григорий Потемкин скончался.После этого переговоры возглавил второй член коллегии иностранных дел, имевший решающее влияние на внешнюю политику империи, Александр Андреевич Безбородко. С российской стороны итоговый текст мирного трактата подписали племянник Потемкина генерал-поручик Александр Николаевич Самойлов, генерал-майор, командующий гребной флотилией Осип Дерибас и дипломат, статский советник Сергей Лашкарёв.Документ состоял из преамбулы и 13 пунктов.Договор заключался как "вечный мир". Подданным Российской и Османской империй, действовавшим на стороне противника, объявлялась полная амнистия (ст. 1). Этот пункт касался, прежде всего, многочисленных христианских подданных султана, традиционно поддержавших русские войска.Восстанавливалось действие актуальных положений Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г., изъяснительной Айналы-Кавакской конвенции к нему 1779 г., торгового трактата и акта о присоединении к России Крыма и Тамани и установления границы по р. Кубань 1783 г. (ст. 2).Закреплялось положение перемирия о том, что границей между двумя империями "на веки" будет р. Днестр, а "все земли, на левом берегу помянутой реки лежащия, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Всероссийской Империи". Земли на правом берегу, возвращаются Россией Порте и должны остаться в ее владении — так же "вечном и безпрепятственном" (ст. 3.)Россия обязалась вернуть "Бессарабию с крепостями Бендерами, Акерманом, Килиею и Измаилом, со всеми местечками, слободами, деревнями и всем прочим, что оная в себе содержит", а также Молдавское княжество.В отношении Валахии и Молдавии восстанавливалось положения договоров 1774, 1779, 1783 гг. Они освобождались от всяких долгов и выплат в пользу Порты накопившихся до войны или в ее ходе. Молдавия освобождалась от выплат еще на два года.В той же статье договора (ст. 4) касавшейся Бессарабии, Молдавии и Валахии содержался пункт, игравший большую роль в колонизации Новороссии. Несмотря на объявленную амнистию многие из христианских подданных порты, тесно сотрудничавшие с русской администрацией или воевавшие на стороне России, не желали оставаться под османским владычеством."Фамилиям желающим оставить свое отечество и в другия места переселиться позволить свободный выезд со всем их имением". На все хлопоты, связанные с переездом, желающим дается четырнадцать месяцев.Далее следовали пункты, касающиеся безопасности других пограничных или дружественных России земель, либо российских подданных: царства Картли от набегов "Ахалцыкского губернатора" и прочих пограничных османских начальников (ст. 5), русских территорий к северу от Кубани от набегов "народов на левом берегу реки Кубани обитающих при границе" (ст. 6); купцов на Средиземного море от "корсеров Алжирсого, Тунисского и Трипольского кантонов" (ст. 7).Наконец особым пунктом (ст. 8) оговаривалось освобождение всех военнопленных, исключая тех, кто по собственной воле сменил вероисповедание и хочет остаться. Кроме того, освобождались все находящиеся в турецкой неволе христиане, не являющиеся российскими подданными "то есть Поляки, Молдавцы, Волохи, Пелопонесцы, Островские жители и Грузинцы", а также те подданные обоих держав, которые окажутся захвачены уже после подписания мирного договора.Пять последних статей (ст. 9 — 13) описывали порядок действий войск (отдельно упоминалась русская гребная флотилия Дерибаса) и дипломатов после подписания договора. В частности, стороны должны обменяться "чрезвычайными послами", статус которых в обеих державах будет соответствовать "наиболее почтительными от них Европейским Державам" (ст. 10).Непосредственным результатом этого договора стало не только признание за Россией Крыма, но и присоединение к Новороссии территорий между Южным Бугом и Днестром. На землях, завоеванных у турок, были основаны такие города, как Тирасполь (сегодня — столица непризнанной Приднестровской Молдавской республики) и Одесса, превратившаяся после пережитого ею в прошлом расцвета в областной центр Украины.
https://ukraina.ru/20220223/1033345442.html
https://ukraina.ru/20180913/1021121573.html
https://ukraina.ru/20200325/1027141294.html
https://ukraina.ru/20221003/1039335489.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Александр Васильев
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg
Александр Васильев
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101101/50/1011015000_0:132:1569:1310_1920x0_80_0_0_1c43ef70e77902e9485818346589eb50.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, xviii век, новороссия, екатерина ii, григорий потемкин, русско-турецкая война
История, История, XVIII век, Новороссия, Екатерина II, Григорий Потемкин, русско-турецкая война

Триумф Екатерины, до которого не дожил Потёмкин. Как вся Новороссия навечно стала русской

01:00 09.01.2023 (обновлено: 06:02 09.01.2023)
 
© РИА Новости . Стрекалов / Перейти в фотобанкПамятник Екатерине II
Памятник Екатерине II - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Стрекалов
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Васильев авторы
Александр Васильев
Редактор рубрики «История»
Все материалы
9 января 1792 г. (29 декабря 1791 г. по ст. стилю) в городе Яссы был подписан мирный договор, заключенный по итогам русско-турецкой войны 1787-1791 гг. И если на море и полях сражений русские одерживали убедительные победы, то вынудить турок принять условия Екатерины Великой оказалось весьма непросто.
Ключевым дипломатическим противником России в тот момент была не Османская империя, битая на суше и море, а Британия. Стремление не дать России воспользоваться заслуженными плодами победы привело к так называемому "Очаковскому кризису".
Еще в январе 1791 г. британцы предложили Петербургу свои посреднические услуги, суть которых сводилась к предложению заключить мир с Турцией на условиях сохранения предвоенного status quo, закрепленного Георгиевским трактатом 1783 г. и Кючук-Кайнарджийским мирным договором 1774 г.
Естественно, что Россию такое предложение устроить не могло. В посредниках она не нуждалась, война была практически выиграна, от победы ожидали очередных территориальных приобретений, и вообще, у Екатерины были далеко идущие планы в регионе.
Фактически кабинет Уильяма Питта-младшего перешел от предложений к ультиматумам. Дабы подкрепить их силой, премьер-министр планировал направить флот в Балтийское и Черное моря, обратившись к палате общин за дополнительными субсидиями.
Русскому послу в Лондоне Семёну Воронцову стоило огромных усилий разрушить эти планы. В Британии разразился правительственный кризис, и Питт вынужден был отказаться от идеи вооруженного давления на Россию.
Осада Очакова - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля 2022, 16:00
«За этот город сражались солдаты Александра Суворова». Почему Владимир Путин вспомнил про ОчаковВ обращении о признании ДНР и ЛНР президент России дважды упомянул небольшой черноморский городок Очаков. Один раз в актуальном ключе продвижения наступательной инфраструктуры НАТО к российским границам, а затем вспомнил о его месте в русской исторической памяти. Такое внимание к Очакову неслучайно, ведь это подлинный ключ от Новороссии
Таким образом, внешних препятствий к заключению с турками мира на русских условиях больше не было. Оставалось только поставить победную точку в войне.
Князь Николай Васильевич Репнин, командовавший в отсутствие Потёмкина русскими войсками на Дунае, 9 июля нанес туркам поражение при Мачине, а контр-адмирал Федор Ушаков 11 августа разбил их флот при Калиакрии.
В тот же день Репнин и великий визирь Юсуф-паша подписали предварительные условия перемирия, которое объявлялось сроком на 8 месяцев.
Мирные переговоры между двумя державами начались 11 ноября 1791 г. в Яссах — столице Молдавского княжества, где с 1790 г. находилась ставка Потемкина. Именно светлейший князь, организатор и вдохновитель победы над османами, представлял Россию на мирном конгрессе.
Однако 16 ноября по дороге из Ясс в Николаев Григорий Потемкин скончался.
После этого переговоры возглавил второй член коллегии иностранных дел, имевший решающее влияние на внешнюю политику империи, Александр Андреевич Безбородко. С российской стороны итоговый текст мирного трактата подписали племянник Потемкина генерал-поручик Александр Николаевич Самойлов, генерал-майор, командующий гребной флотилией Осип Дерибас и дипломат, статский советник Сергей Лашкарёв.
Григорий Потёмкин
13 сентября 2018, 16:09
Григорий Потёмкин - некоронованный господарь Молдавии13 (24) сентября 1739 г. родился Г. А.Потёмкин. Среди его многочисленных титулов и официальные, такие как князь Священной Римской империи, и экзотические, такие как Великий гетман Екатеринославского и Черноморского казачьих войск, и неофициальные, такие как «вице-король Юга». Среди последних часто забывают еще один.
Документ состоял из преамбулы и 13 пунктов.
Договор заключался как "вечный мир". Подданным Российской и Османской империй, действовавшим на стороне противника, объявлялась полная амнистия (ст. 1). Этот пункт касался, прежде всего, многочисленных христианских подданных султана, традиционно поддержавших русские войска.
Восстанавливалось действие актуальных положений Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г., изъяснительной Айналы-Кавакской конвенции к нему 1779 г., торгового трактата и акта о присоединении к России Крыма и Тамани и установления границы по р. Кубань 1783 г. (ст. 2).
Закреплялось положение перемирия о том, что границей между двумя империями "на веки" будет р. Днестр, а "все земли, на левом берегу помянутой реки лежащия, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Всероссийской Империи". Земли на правом берегу, возвращаются Россией Порте и должны остаться в ее владении — так же "вечном и безпрепятственном" (ст. 3.)
Россия обязалась вернуть "Бессарабию с крепостями Бендерами, Акерманом, Килиею и Измаилом, со всеми местечками, слободами, деревнями и всем прочим, что оная в себе содержит", а также Молдавское княжество.
Александр Безбородко - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 15:00
Из хохлов в князья. Как «глуховский кабанчик» стал канцлером империи25 марта 1747 года в Глухове родился Александр Андреевич Безбородко (1746-1799). Он дослужился до высшего чина Российской Империи и украсил своей деятельностью царствования Екатерины Великой и Павла. Он кроил границы государств, составлял царские манифесты и тосковал от одиночества, скрашивая редкие часы досуга прогулками по злачным местам
В отношении Валахии и Молдавии восстанавливалось положения договоров 1774, 1779, 1783 гг. Они освобождались от всяких долгов и выплат в пользу Порты накопившихся до войны или в ее ходе. Молдавия освобождалась от выплат еще на два года.
В той же статье договора (ст. 4) касавшейся Бессарабии, Молдавии и Валахии содержался пункт, игравший большую роль в колонизации Новороссии.
Несмотря на объявленную амнистию многие из христианских подданных порты, тесно сотрудничавшие с русской администрацией или воевавшие на стороне России, не желали оставаться под османским владычеством.
"Фамилиям желающим оставить свое отечество и в другия места переселиться позволить свободный выезд со всем их имением". На все хлопоты, связанные с переездом, желающим дается четырнадцать месяцев.
Далее следовали пункты, касающиеся безопасности других пограничных или дружественных России земель, либо российских подданных: царства Картли от набегов "Ахалцыкского губернатора" и прочих пограничных османских начальников (ст. 5), русских территорий к северу от Кубани от набегов "народов на левом берегу реки Кубани обитающих при границе" (ст. 6); купцов на Средиземного море от "корсеров Алжирсого, Тунисского и Трипольского кантонов" (ст. 7).
Орден Святого Владимира - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября 2022, 16:15История
От Новгорода до Киева и Херсона. Идеология "Новой России" Екатерины Великой
Наконец особым пунктом (ст. 8) оговаривалось освобождение всех военнопленных, исключая тех, кто по собственной воле сменил вероисповедание и хочет остаться. Кроме того, освобождались все находящиеся в турецкой неволе христиане, не являющиеся российскими подданными "то есть Поляки, Молдавцы, Волохи, Пелопонесцы, Островские жители и Грузинцы", а также те подданные обоих держав, которые окажутся захвачены уже после подписания мирного договора.
Пять последних статей (ст. 9 — 13) описывали порядок действий войск (отдельно упоминалась русская гребная флотилия Дерибаса) и дипломатов после подписания договора. В частности, стороны должны обменяться "чрезвычайными послами", статус которых в обеих державах будет соответствовать "наиболее почтительными от них Европейским Державам" (ст. 10).
Непосредственным результатом этого договора стало не только признание за Россией Крыма, но и присоединение к Новороссии территорий между Южным Бугом и Днестром. На землях, завоеванных у турок, были основаны такие города, как Тирасполь (сегодня — столица непризнанной Приднестровской Молдавской республики) и Одесса, превратившаяся после пережитого ею в прошлом расцвета в областной центр Украины.
 
ИсторияИсторияXVIII векНовороссияЕкатерина IIГригорий Потемкинрусско-турецкая война
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Суд Египта приговорил гражданку Украины к пожизненному заключению
10:03Украинские войска готовятся к форсированию Днепра — Рогов
09:54Обстановка в Запорожье, вопрос с бронетехникой. Главное на Украине на утро 9 января
09:39Российские военные освободили населенный пункт в направлении Соледара – ТРО ДНР
09:30Генсек ОБСЕ отказалась исключать Россию из состава организации
09:11Сенатор Клишас ответил на предложение Медведева действовать по "правилам военного времени"
08:53Сторонники экс-президента Бразилии захватили здание конгресса
08:40Лондон теряет желание помогать Киеву — генерал
08:26Цели лидеров западных стран и простых европейцев не совпадают — депутат ЕП
08:10Почти всё население Турции считает США врагом — опрос
07:59Польский депутат поругался с журналистом из-за российского огурца
07:47Запад не в состоянии победить Россию - Atlantico
07:35Обозреватель Washington Post предрекла Украине проблемы из-за событий в США
07:23Экс-госсекретарь США назвал способ прекращения конфликта на Украине
07:10США сделали Украине предупреждение по России - Bloomberg
06:57Ники, Джорджи и Вилли. Они клялись друг другу в вечной любви, но пролили кровь в Великой войне
06:05"Война продолжится в других формах". В Киеве эксперты прогнозируют, что ждет Украину в 2023 году
06:04Один в палате. Чего ожидать от Кевина Маккарти
06:02Миномет "Тюльпан". Это еще цветочки от ВС РФ, ягодки будут впереди
06:01"Байденгейт". Как Украина и ее власти свалят президента США
Лента новостейМолния