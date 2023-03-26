Schwäbische Zeitung: немецкий курорт Баден-Баден оказался на грани краха без россиян - 26.03.2023 Украина.ру
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Schwäbische Zeitung: немецкий курорт Баден-Баден оказался на грани краха без россиян
Schwäbische Zeitung: немецкий курорт Баден-Баден оказался на грани краха без россиян - 26.03.2023 Украина.ру
Schwäbische Zeitung: немецкий курорт Баден-Баден оказался на грани краха без россиян
Немецкий город Баден-Баден, который более 200 лет был притягательным местом для россиян, столкнулся с глубоким кризисом в результате антироссийских санкций, введённых после начала СВО на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 марта в региональной немецкой газете Schwäbische Zeitung
2023-03-26T15:03
2023-03-26T15:03
новости
германия
сми
лев толстой
федор достоевский
туризм
санкции
спецоперация
украинские беженцы
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Издание сообщает, что отсутствие россиян означает для Баден-Бадена, который на протяжении более двухсот лет был для них притягательным местом, "поворотный момент".Газета напоминает, что связи Баден-Бадена с Россией насчитывают долгую историю – например, там бывали писатели Иван Тургенев и Лев Толстой, а Фёдор Достоевский проиграл много денег в местном казино, описав позднее этот “тяжёлый опыт” в своём романе “Игрок”. Кроме того, в городе родилась принцесса Луиза фон Баден, впоследствии ставшая супругой российского царя Александра I Елизаветой Алексеевной.Заместитель председателя городского немецко-российского культурного общества Валентина Юшина, переехавшая в Германию около 30 лет назад, рассказала изданию, что "город процветал, все были зациклены на русских".Она вспоминает, что состоятельных россиян в городе обслуживали ювелиры, маклеры, стоматологи, терапевты и пластические хирурги, которые вели “баснословный бизнес”.Конфликт на Украине и последующие санкции привели к "полному краху" в городе — разорению ресторанов, отелей и магазинов. С другой стороны, туда прибывает больше украинских беженцев, чем в любой другой город на юго-западе Германии.Как пишет газета, большинство состоятельных россиян уже продали здесь свою недвижимость, в местном аэропорту из-за санкций было конфисковано несколько самолетов, а, российскому дирижеру Валерию Гергиеву пришлось прекратить сотрудничество с местным концертным залом.По мнению Ющиной, "русские больше не приедут", и в результате город находится на грани краха, сообщает газета.
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новости, германия, сми, лев толстой, федор достоевский, туризм, санкции, спецоперация, украинские беженцы
Новости, Германия, СМИ, Лев Толстой, Федор Достоевский, туризм, санкции, Спецоперация, украинские беженцы

Schwäbische Zeitung: немецкий курорт Баден-Баден оказался на грани краха без россиян

15:03 26.03.2023
 
Баден-Баден
Баден-Баден
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Немецкий город Баден-Баден, который более 200 лет был притягательным местом для россиян, столкнулся с глубоким кризисом в результате антироссийских санкций, введённых после начала СВО на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 марта в региональной немецкой газете Schwäbische Zeitung
Издание сообщает, что отсутствие россиян означает для Баден-Бадена, который на протяжении более двухсот лет был для них притягательным местом, "поворотный момент".
Газета напоминает, что связи Баден-Бадена с Россией насчитывают долгую историю – например, там бывали писатели Иван Тургенев и Лев Толстой, а Фёдор Достоевский проиграл много денег в местном казино, описав позднее этот “тяжёлый опыт” в своём романе “Игрок”. Кроме того, в городе родилась принцесса Луиза фон Баден, впоследствии ставшая супругой российского царя Александра I Елизаветой Алексеевной.
Заместитель председателя городского немецко-российского культурного общества Валентина Юшина, переехавшая в Германию около 30 лет назад, рассказала изданию, что "город процветал, все были зациклены на русских".
Она вспоминает, что состоятельных россиян в городе обслуживали ювелиры, маклеры, стоматологи, терапевты и пластические хирурги, которые вели “баснословный бизнес”.

"Богатые русские говорили: "Мы едем в Баден-Баден экономить". Потому что в Москве все гораздо дороже"

Валентина Юшина
Зампред немецко-российского культурного общества Баден-Бадена
Конфликт на Украине и последующие санкции привели к "полному краху" в городе — разорению ресторанов, отелей и магазинов. С другой стороны, туда прибывает больше украинских беженцев, чем в любой другой город на юго-западе Германии.
Как пишет газета, большинство состоятельных россиян уже продали здесь свою недвижимость, в местном аэропорту из-за санкций было конфисковано несколько самолетов, а, российскому дирижеру Валерию Гергиеву пришлось прекратить сотрудничество с местным концертным залом.
По мнению Ющиной, "русские больше не приедут", и в результате город находится на грани краха, сообщает газета.
16 марта, 12:17
Interia: В Германии дорожают продукты и пустеют полки, а людям предлагают покупать велосипедыНемецкие магазины борются с нехваткой продовольствия, а граждане Германии все чаще ищут товары со скидками. Об этом на днях написало польское издание Interia
 
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