Мишустин словами Маркса объяснил, чем плохой архитектор отличается от пчелы

Ящеры, мутанты, рептилоиды и Карл Маркс. Кто управляет миром и кто борется с ними

Нидерландский депутат Тьерри Боде сказал, что за закрытыми дверями миром управляет группа "рептилий". Правда, позднее он уточнил: это была метафора. Но шумиха уже началась.