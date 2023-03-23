Мишустин словами Маркса объяснил, чем плохой архитектор отличается от пчелы - 23.03.2023 Украина.ру
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Мишустин словами Маркса объяснил, чем плохой архитектор отличается от пчелы
Мишустин словами Маркса объяснил, чем плохой архитектор отличается от пчелы - 23.03.2023 Украина.ру
Мишустин словами Маркса объяснил, чем плохой архитектор отличается от пчелы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме 23 марта процитировал теоретика коммунизма Карла Маркса
2023-03-23T17:30
2023-03-23T17:30
новости
михаил мишустин
карл маркс
архитектор
капитал
цитата
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"Что касается вопросов горизонта... Я процитирую Маркса, что самый плохой архитектор отличается от самой лучшей в мире пчелы тем, что прежде чем что-то задумать, он делает проект, задумывает его. Мы, конечно же, задумываем, то, что мы делаем. Мы, конечно же, формулируя наши основные задачи и стратегии для достижения национальных целей развития, которые перед нами поставил президент, работаем стратегически", - сказал Мишустин в заключительном слове в ходе отчета перед депутатами за 2022 год.Полная цитата Маркса из его фундаментального труда "Капитал" выглядит следующим образом:"Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил её в своей голове".
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новости, михаил мишустин, карл маркс, архитектор, капитал, цитата
Новости, Михаил Мишустин, Карл Маркс, архитектор, капитал, цитата

Мишустин словами Маркса объяснил, чем плохой архитектор отличается от пчелы

17:30 23.03.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
Председатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме 23 марта процитировал теоретика коммунизма Карла Маркса
"Что касается вопросов горизонта... Я процитирую Маркса, что самый плохой архитектор отличается от самой лучшей в мире пчелы тем, что прежде чем что-то задумать, он делает проект, задумывает его. Мы, конечно же, задумываем, то, что мы делаем. Мы, конечно же, формулируя наши основные задачи и стратегии для достижения национальных целей развития, которые перед нами поставил президент, работаем стратегически", - сказал Мишустин в заключительном слове в ходе отчета перед депутатами за 2022 год.
Полная цитата Маркса из его фундаментального труда "Капитал" выглядит следующим образом:
"Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил её в своей голове".
28 февраля, 06:07
Ящеры, мутанты, рептилоиды и Карл Маркс. Кто управляет миром и кто борется с нимиНидерландский депутат Тьерри Боде сказал, что за закрытыми дверями миром управляет группа "рептилий". Правда, позднее он уточнил: это была метафора. Но шумиха уже началась.
 
НовостиМихаил МишустинКарл Марксархитекторкапиталцитата
 
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