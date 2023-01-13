https://ukraina.ru/20230113/1042616360.html

Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима

Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима - 13.01.2023 Украина.ру

Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету, ФСБ, МВД и Верховному суду Российской Федерации принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам жителей четырех новых российских регионов. Об этом 13 января сообщается на сайте Кремля

2023-01-13T16:16

2023-01-13T16:16

2023-01-13T16:16

новости

репрессии

преследования

владимир путин

освобождённые регионы украины

киевский режим

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"Принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", - сказано в распоряжении главы государства.Ответственными за выполнение указа назначены главы перечисленных ведомств.Кроме того, Путин поручил дать правовую оценку фактам преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине, нарушения их прав и свобод.Киевские власти пользуются полной безнаказанностью, устраивая репрессии на захваченных территориях, рассказала в интервью Украина.ру председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.В частности, жители Херсона, в отличии от жителей прифронтовых городов, которые бывают под обстрелом, не оценили опасность, отметила она, говоря о тех, кто не выехал из Херсона, несмотря на многочисленные призывы властей к эвакуации.

https://ukraina.ru/20221128/1041278592.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, репрессии, преследования, владимир путин, освобождённые регионы украины, киевский режим