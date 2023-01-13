Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима - 13.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230113/1042616360.html
Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима
Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима - 13.01.2023 Украина.ру
Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима
Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету, ФСБ, МВД и Верховному суду Российской Федерации принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам жителей четырех новых российских регионов. Об этом 13 января сообщается на сайте Кремля
2023-01-13T16:16
2023-01-13T16:16
новости
репрессии
преследования
владимир путин
освобождённые регионы украины
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/16/1042037128_0:10:2821:1597_1920x0_80_0_0_97b33e4a90cf540d1d47ef2bd13db375.jpg
"Принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", - сказано в распоряжении главы государства.Ответственными за выполнение указа назначены главы перечисленных ведомств.Кроме того, Путин поручил дать правовую оценку фактам преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине, нарушения их прав и свобод.Киевские власти пользуются полной безнаказанностью, устраивая репрессии на захваченных территориях, рассказала в интервью Украина.ру председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.В частности, жители Херсона, в отличии от жителей прифронтовых городов, которые бывают под обстрелом, не оценили опасность, отметила она, говоря о тех, кто не выехал из Херсона, несмотря на многочисленные призывы властей к эвакуации.
https://ukraina.ru/20221128/1041278592.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/16/1042037128_309:0:2816:1880_1920x0_80_0_0_647a57dd70a60ee3ffc0c008a418a437.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, репрессии, преследования, владимир путин, освобождённые регионы украины, киевский режим
Новости, репрессии, преследования, Владимир Путин, освобождённые регионы Украины, киевский режим

Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима

16:16 13.01.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету, ФСБ, МВД и Верховному суду Российской Федерации принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам жителей четырех новых российских регионов. Об этом 13 января сообщается на сайте Кремля
"Принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", - сказано в распоряжении главы государства.
Ответственными за выполнение указа назначены главы перечисленных ведомств.
Кроме того, Путин поручил дать правовую оценку фактам преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине, нарушения их прав и свобод.
Киевские власти пользуются полной безнаказанностью, устраивая репрессии на захваченных территориях, рассказала в интервью Украина.ру председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
В частности, жители Херсона, в отличии от жителей прифронтовых городов, которые бывают под обстрелом, не оценили опасность, отметила она, говоря о тех, кто не выехал из Херсона, несмотря на многочисленные призывы властей к эвакуации.
- РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября 2022, 15:39
Репрессии и облавы в городе-призраке. Что происходит в Херсоне

 
НовостирепрессиипреследованияВладимир Путиносвобождённые регионы Украиныкиевский режим
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:38Сальдо назвал срок освобождения Херсона
16:32Наступление после Соледара, уголовный трибунал против России. О чём говорили эксперты 13 января
16:20Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской области
16:16Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима
16:05"Привет" ОПЗЖ, немецкое предупреждение. Главное на Украине на 16:00 13 января
15:54Россия готовится к масштабному наступлению - The Wall Street Journal
15:54Верховная Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина
15:48Игорь Шатров о трибунале против России: Москва закончит СВО, а потом разберется с ООН
15:46В госпиталях Львова, куда везут раненых из Артёмовска и Соледара, острый дефицит донорской крови
15:42Стена Плача на Донбассе. Горькая история города Соледар
15:08Запад начал готовить ВСУ к весеннему наступлению РФ – The New York Times
15:03Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО
15:00"Украина — в тупике". В Киеве задумались о реальной цене войны
14:50Путин потребовал от правительства срочно принять меры по обеспечению новых регионов лекарствами
14:39Российские военные уничтожили в Соледаре более 700 бойцов ВСУ за 3 суток
14:25В Минобороны РФ рассказали подробности о применении высокотехнологичных вооружений в ходе штурма Соледара
14:05Суркиса и Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины
13:59Бастрыкин предложил направлять бывших мигрантов, ставших гражданами РФ, в зону СВО в приоритетном порядке
13:55Евгений Норин: Россия мощно ударила по ВСУ и готовит адекватное наступление из Белоруссии
13:51Посол Украины в Израиле раскрыл причину, почему отложили телефонные переговоры глав МИД двух стран
Лента новостейМолния