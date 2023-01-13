https://ukraina.ru/20230113/1042616360.html
Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима
Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима - 13.01.2023 Украина.ру
Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима
Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету, ФСБ, МВД и Верховному суду Российской Федерации принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам жителей четырех новых российских регионов. Об этом 13 января сообщается на сайте Кремля
2023-01-13T16:16
2023-01-13T16:16
2023-01-13T16:16
новости
репрессии
преследования
владимир путин
освобождённые регионы украины
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/16/1042037128_0:10:2821:1597_1920x0_80_0_0_97b33e4a90cf540d1d47ef2bd13db375.jpg
"Принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", - сказано в распоряжении главы государства.Ответственными за выполнение указа назначены главы перечисленных ведомств.Кроме того, Путин поручил дать правовую оценку фактам преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине, нарушения их прав и свобод.Киевские власти пользуются полной безнаказанностью, устраивая репрессии на захваченных территориях, рассказала в интервью Украина.ру председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.В частности, жители Херсона, в отличии от жителей прифронтовых городов, которые бывают под обстрелом, не оценили опасность, отметила она, говоря о тех, кто не выехал из Херсона, несмотря на многочисленные призывы властей к эвакуации.
https://ukraina.ru/20221128/1041278592.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/16/1042037128_309:0:2816:1880_1920x0_80_0_0_647a57dd70a60ee3ffc0c008a418a437.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, репрессии, преследования, владимир путин, освобождённые регионы украины, киевский режим
Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима
Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету, ФСБ, МВД и Верховному суду Российской Федерации принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам жителей четырех новых российских регионов. Об этом 13 января сообщается на сайте Кремля
"Принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", - сказано в распоряжении главы государства
.
Ответственными за выполнение указа назначены главы перечисленных ведомств.
Кроме того, Путин поручил дать правовую оценку фактам преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине, нарушения их прав и свобод.
Киевские власти пользуются полной безнаказанностью, устраивая репрессии на захваченных территориях, рассказала в интервью Украина.ру председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
В частности, жители Херсона, в отличии от жителей прифронтовых городов, которые бывают под обстрелом, не оценили опасность, отметила она, говоря о тех, кто не выехал из Херсона, несмотря на многочисленные призывы властей к эвакуации.