https://ukraina.ru/20230109/1042444357.html

Цели лидеров западных стран и простых европейцев не совпадают — депутат ЕП

Цели лидеров западных стран и простых европейцев не совпадают — депутат ЕП - 09.01.2023 Украина.ру

Цели лидеров западных стран и простых европейцев не совпадают — депутат ЕП

Жители Европы, в отличие от лидеров их стран, желают мира, написал в Twitter 8 января депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес

2023-01-09T08:26

2023-01-09T08:26

2023-01-09T08:38

мир

европарламент

европа

новости

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/95/1033249525_0:136:3276:1979_1920x0_80_0_0_ee85f4befeec0b7e74b6084a230d0801.jpg

"Империи НАТО и ЕС хотят войны, но европейцы хотят мира", — заявил депутат.К публикации Уоллес прикрепил фотографию, на которой изображен билборд с призывом остановить конфликт на Украине. По словам политика, эта вывеска находится в Милане.С февраля прошлого года Россия проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент РФ отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами.Как заявили в Кремле, президент Украины знает, что при желании боевые действия на территории страны могут завершиться на следующий день.

https://ukraina.ru/20230106/1042421769.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мир, европарламент, европа, новости, война