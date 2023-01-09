Цели лидеров западных стран и простых европейцев не совпадают — депутат ЕП - 09.01.2023 Украина.ру
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Цели лидеров западных стран и простых европейцев не совпадают — депутат ЕП
Цели лидеров западных стран и простых европейцев не совпадают — депутат ЕП - 09.01.2023 Украина.ру
Цели лидеров западных стран и простых европейцев не совпадают — депутат ЕП
Жители Европы, в отличие от лидеров их стран, желают мира, написал в Twitter 8 января депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес
2023-01-09T08:26
2023-01-09T08:38
мир
европарламент
европа
новости
война
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"Империи НАТО и ЕС хотят войны, но европейцы хотят мира", — заявил депутат.К публикации Уоллес прикрепил фотографию, на которой изображен билборд с призывом остановить конфликт на Украине. По словам политика, эта вывеска находится в Милане.С февраля прошлого года Россия проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент РФ отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами.Как заявили в Кремле, президент Украины знает, что при желании боевые действия на территории страны могут завершиться на следующий день.
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мир, европарламент, европа, новости, война
мир, Европарламент, Европа, Новости, война

Цели лидеров западных стран и простых европейцев не совпадают — депутат ЕП

08:26 09.01.2023 (обновлено: 08:38 09.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Жители Европы, в отличие от лидеров их стран, желают мира, написал в Twitter 8 января депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес
"Империи НАТО и ЕС хотят войны, но европейцы хотят мира", — заявил депутат.
К публикации Уоллес прикрепил фотографию, на которой изображен билборд с призывом остановить конфликт на Украине. По словам политика, эта вывеска находится в Милане.
С февраля прошлого года Россия проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент РФ отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами.
Как заявили в Кремле, президент Украины знает, что при желании боевые действия на территории страны могут завершиться на следующий день.
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