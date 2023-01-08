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Киево-Печерская лавра: свидетель и участник истории Руси

Киево-Печерская лавра: свидетель и участник истории Руси - 08.01.2023 Украина.ру

Киево-Печерская лавра: свидетель и участник истории Руси

Золотые купола Киево-Печерской лавры, горящие в солнечных лучах над гладью степенно несущего свои воды Днепра, давно стали символом не только Киева, но всего славянского, всего Русского мира — это один из первых монастырей на Руси

2023-01-08T13:18

2023-01-08T13:18

2023-01-08T13:18

эксклюзив

киево-печерская лавра

церковь

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Сюда тянулись богомольцы со всех ближних и самых дальних сторон, здесь зримо и незримо запечатлены все взлёты и падения в бурной истории страны.Однако в 2022 году для Киево-Печерской лавры наступили тяжелые времена.Государство забирает себеВ четверг, 5 января, министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что комиссия по приему-передаче зданий Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской лавре от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к государству завершила работу."Завершила работу комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви к государству. По итогам ...был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ.Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, это не препятствие для возвращения государственного имущества", – написал Ткаченко в своем Telegram-канале.По его словам, в комиссию вошли представители национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ и минкульта Украины. От отметил, что комиссия начала работу 2 января и провела комплексную инвентаризацию имущества.Ранее сообщалось, что священнослужителям канонической УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры: Успенскому собору, главному храму лавры, и Трапезной церкви."Антиукраинская деятельность"Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры.В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь.В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности".В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.История лавры29 сентября 1926 года ВУЦИК и Совет народных комиссаров УССР приняли постановление о признании бывшей Киево-Печерской лавры историко-культурным государственным заповедником и о превращении её во Всеукраинский музейный городок.Подписал это постановление председатель Всеукраинского ЦИК Григорий Петровский.Ещё раньше большая часть церквей и монастырей на территории лавры были опечатаны, во временной собственности объединившихся в сельскохозяйственную и ремесленную трудовую общину монахов оставались лишь Успенский собор и Дальние пещеры.Вскоре после принятия постановления 1926 года не осталось и этого."Монахов начали изгонять с территории монастыря. … Часть их была расстреляна, остальные заключены в тюрьмы или сосланы. В 1929 г. в духе обычных советских судебных процессов был разыгран спектакль под названием "дело Чехуна" (архидиакон Успенского собора, монах Киево-Печерской лавры Елладий Чехун. — Ред.). После показательного суда Киево-Печерская лавра и Флоровский монастырь были закрыты", — отмечает исследователь П. Дьячкова во вводной статье к сборнику воспоминаний в альманахе "Россия. ХХ век".Тогда мало кого удивило такое окончательное, как могло показаться, завершение многовековой истории лавры, начавшейся ещё в 1051 году.В летописи самой лавры описываемые события отражены сухо и кратко:"1926 — Создание Киево-Печерского историко-культурного государственного заповедника (Всеукраинский музейный городок).1930 — Выселение из Лавры монашеской общины".Но сколько трагических событий скрыты за этими сухими строчками! Почему современникам тех событий (а это наши деды и прадеды) не приходилось удивляться этому, вполне понятно: революция, гражданская война в корне изменили жизнь страны и всех её обитателей. Наше поколение, выросшее на фильмах "Юность Максима", "Неуловимые мстители" и так далее, по понятным причинам имело довольно романтизированные представления о той эпохе кровавой ломки старой империи и возникновения новой.Разве что Михаил Булгаков и Константин Паустовский намекали: не так всё было просто…Но оставался вопрос: как православный народ мог допустить массовое закрытие и разграбление церквей и монастырей, преследования священнослужителей? Некоторые поправки в представления об эпохе внесли переиздания в 90-х годах ХХ века мемуаров участников и свидетелей тех событий.Так, трудно без содрогания читать некоторые страницы переизданного в 1993 году в Москве двухтомника (третий том так и не был издан) воспоминаний бывшего товарища обер-прокурора Священного Синода князя Николая Давидовича Жевахова, которому пришлось наблюдать, в частности, как Киев переходил из рук в руки и что творилось в это время в городе и в окрестностях. Пересказать это просто невозможно, рекомендуем читателям ознакомиться с этим трудом.Князь Жевахов, человек искренне верующий, много размышлял о причинах, по которым в православной стране стала возможной ужасающая братоубийственная бойня. Теперь, когда на Украине снова проливается кровь в гражданской войне, мы можем лучше это понять. Но здесь ограничимся только церковной (условно) темой."Почему же Русская Православная Церковь попала в такое ужасающее положение?" — задаётся вопросом Жевахов.И среди причин указывает общий сдвиг христианского сознания в сторону рационализма, ослабление веры: "человек стал больше бояться человека, чем Бога". И произошло это отступление от веры, по словам князя, задолго до 1917 года. Что до описываемых Жеваховым событий революции и гражданской войны на Украине, то ловишь себя на мысли: да не из сегодняшнего ли дня всё это?"В Киеве образовалась новая раскольническая церковь — украинская. Украинцы (светские) в прошлом сентябре (1921 г.) собрались толпой и "рукоположили" митрополитом священника с Соломенки Василия Липковского, а он стал рукополагать епископов "без монашеского стажа". Появилось, таким образом, две иерархии: православная и украинская, — цитирует Жевахов поступающие ему в изгнание частные письма и сообщения прессы. — Епископов украинских набрали очень много из светских (…). Епископы рукополагают священников, себе подобных. Последние ведут отчаянную борьбу за приходы с прежними священниками. Смута невероятная, и всё ширится…".С 2014 года начались тотальная украинизация, церковный раскол, большие амбиции мелких людей, неумолимо ведущие к трагической развязке… Невольно вспоминаются раскольник Филарет и массовые захваты храмов канонической Украинской православной церкви, вспоминаются и "эпические" события вокруг томоса — детища Стамбульского патриарха и пятого украинского президента Порошенко. И атака государства на Украинскую православную церковь продолжается.Если мы вернулись к лавре, отметим: после многих перипетий Киево-Печерская лавра возродилась. Мы наблюдали процесс возрождения с близкого расстояния, работая в Киеве.Можно долго об этом рассказывать, но лучше посмотреть фильмы, которые мы в этот период снимали в лавре вместе с нашим другом и коллегой (к сожалению, безвременно покинувшем нас) Сергеем Тышковцом. Прошли годы, неузнаваемо изменилась Украина. Но всё так же сияют в солнечных лучах купола Лавры над Днепром, это по-прежнему — православная твердыня.И пока так, есть надежда.

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https://ukraina.ru/20221203/1041469610.html

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эксклюзив, киево-печерская лавра, церковь