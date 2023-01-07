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Крошка Цахес Криворожского уезда. Нерождественская сказка

Крошка Цахес Криворожского уезда. Нерождественская сказка - 08.01.2023 Украина.ру

Крошка Цахес Криворожского уезда. Нерождественская сказка

Великий немецкий писатель Амадей Гофман написал, с точки зрения мировой литературы, совсем немного, но каждое его произведение – вещь в себе, великое и по-своему футуристическое.

2023-01-07T14:57

2023-01-07T14:57

2023-01-08T14:17

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"Щелкунчик или мышиный король" известно в мире, конечно, прежде всего по балету Петра Чайковского. Но само по себе произведение необыкновенно сильное и интересно как совсем маленьким деткам, так и умудренным жизнью людям – каждый видит в нем что- то свое. "Воззрения кота Мурра" - возможно, первый в мировой литературе роман, написанный от имени кота, о том, как он видит окружающий его мир. Возможно, и не первый, но точно великий и необыкновенный. А есть еще "Золотой горшочек", "Песчаный человек" и многое другое.Одно из малоизвестных – "Крошка Цахес по прозванию Циннобер". Сюжет этой сказки замысловат, но по-своему поучителен. В одном городе родился лилипут, страшный, уродливый с неприятным скрипучим голосом. Но с помощью волшебства, все его видели совершенно иным. Если он произносил очередную глупость, волшебство внушало окружающим, что это мудрейшая мудрость. Если он пытался петь, не имея ни слуха, ни голоса, окружающие слышали (это тоже было не так, а внушало им волшебство), приятнейший баритон с необыкновенно тонким музыкальным слухом. Когда крошка Цахес появлялся в обществе, будучи едва заметным из-за малого роста, окружающие воспринимали его, как блестящего, кавалера высокого роста и с великолепной офицерской выправкой.Особенностью Цахеса было то, что он был не просто уродлив и неприятен, и что с помощью волшебства все это превращалось в свою противоположность, а еще и то, что чужие качества и достоинства с помощью всё того же волшебства приписывались ему, а тех, кто был действительно велик и прекрасен, воспринимали карликами и уродами. Вот такая необычная сказка про то, как человек, будучи ничем не примечательной личностью, присваивает себе чужие достоинства и стати.К сожалению, произведение "Крошка Цахес" не стала широко известной сказкой, как например "Щелкунчик". Детям она непонятна, а взрослым, видимо, не так интересна. Возможно, Гофман иносказательно описывал в этой сказке какого-то реального прототипа – немецкого политика или администратора, представителя немецкого светского общества рубежа 18-19 века. Однако и спустя более чем 200 лет мы можем в нашей жизни найти персонажей, очень напоминающих крошку Цахес по прозванию Циннобер.Более того, в Европе есть реальный известный политик, возглавляющий целое государство, который можно сказать и есть сегодняшняя Крошка Цахес. Многим он внушает ужас и даже ненависть. Ужас тем, кого отправляет в тюрьмы, чтобы укрепить свою единоличную власть. И ненависть у тех, кто реально понимает, что этот правитель – нацист и исключительный циник по своим делам и убеждениям.И дело вовсе не в его физическом росте, который у него ниже среднего, а в том, что благодаря современному волшебству – пиару и политтехнологиям, определенному артистизму, который, надо честно сказать, этой Крошке Цахес был присущ и развит в молодые и зрелые годы, собственное население той страны, где он правит бал, слышит не скрипучий голос морального урода, а прекрасный баритон широкоплечего великана. И признает его исключительно великим правителем. Только единицы понимают, что это не так, но в стране у берега Чёрного моря из 30-35 миллионов человек, которым внушается с помощью современного волшебства "уверенность в победе над агрессором", голос единиц либо не слышен, либо они выдавлены из страны, либо сидят за решеткой. Это и делает Крошку Цахес почти что непобедимым на политическом поле, где чужие достоинства приписываются исключительно ему.В принципе, если бы эта Крошка Цахес только правил своей страной, распугивая оппозицию и закрывая неугодные его режиму СМИ, было бы, конечно, крайне омерзительно (как оно и есть сейчас), но не так губительно. Для народа и страны.Но в том то и дело, что Крошка оказался крайне зловредным и опасным. Зная, что стремление в НАТО, хотя и противоестественно и губительно для его страны, но в тоже время по-своему прибыльно для него самого, Крошка узнал что это его увлечение Западом обязательно приведет к войне с Большой соседней страной. Да, Крошка Цахес, как оказалось, зная задолго до начала войны дату и реальность этого события (помогли западные разведки, да и своя не дремала), все равно шел исключительно на конфронтацию, вел дело к войне. Поскольку это моя, а не Гофмана сказка, сделаю смелое предположение – он понимал, что только война, большая, кровавая, с жертвами поможет ему удержать власть. Потому что власть для него и есть, как оказалось, - главная цель и главное жизненное достижение. Что и понятно. Прожив большую часть жизни фигляром, клоуном для увеселений сильных мира сего, он натерпелся унижений и оскорблений от тех, кто держал его в своей передней, подпуская к праздничному столу только в нужный момент, когда публика уже насытилась и хочет зрелищ. И то ненадолго. Потом уже шли за ним певички и балетные.Терпя унижения и будучи человеком амбициозным, он, как видно, говорил себе: Ничего придет и мой час, когда все вы по капле выпьете из чаши, наполненной ядом зависти и злобы. И когда эти самые недотумки избрали его президентом, используя современное волшебство пиара и политттехнологий, открылось, что он ничего не забыл и всем всё потихоньку припомнил, отбирая у бывших своих покровителей фабрики, телеканалы, бензоколонки и деньги. И теперь они сидят у него в передней в ожидании, когда хозяин позовет их к столу между певичками и балетными.Впрочем, как в любой сказке, волшебство не живет само по себе, его производит, ретранслирует, им управляет Волшебник. В нашей истории это не Волшебник Изумрудного города, а Града на холме.Зачем Волшебнику понадобилась война между двумя государствами – тем, которым управляет Крошка Цахес и Большим соседом – не так уж в этой сказке важно. Об этом можно написать в другой сказке, да и писалось не раз. Здесь же нам интересно другое, Волшебник из Града на холме в своих целях использовал Крошку Цахес и его когда-то глубоко спрятанные комплексы, верно рассчитав, что у этого персонажа – власть превыше всего. Крошка Цахес, как уже сказано, зная от своего Волшебника о дате начала войны, бросил свой народ в горнило войны, хотя мог, конечно, начать переговоры о вечном мире, который на самом деле никогда не бывает вечным. Но это был бы пусть и худой, но мир. Но Крошка Цахес не сделал этого и поэтому стал убийцей. Не просто людей, А ЦЕЛОЙ СТРАНЫ И ЦЕЛОГО НАРОДА.И теперь, когда страна потеряла свою политическую и финансовую независимость, став в этом смысле полностью придатком Запада, то бишь Волшебника, Крошка Цахес, забыв кто он и что он есть на самом деле, начинает потихоньку использовать волшебство во вред самому Волшебнику, что не проходит для последнего незаметно.Вот почти и вся сказка. В ней конечно, важен финал. У Гофмана волшебство, возникнув внезапно, внезапно и закончилось. И все вдруг увидели, что тот, кого все считали красавцем и прекрасным певцом и оратором, на самом деле уродливый карлик со скрипучим неприятным голосом.Произойдет ли нечто подобное в этой сказке, я пока не знаю. Рождество заканчивается, а сказка продолжается.P.S. Остается всего лишь один вопрос, который не дает мне покоя. Умный ли человек Крошка Цахес? Если судить по тому, как он поработил бывших своих покровителей и хозяев жизни, как грамотно использует волшебство, данное ему Волшебником, чтобы в том числе доить и самого Волшебника, то несомненно умен. А если рассматривать его деятельность более глобально, с точки зрения интересов его же собственного народа, то какой же он умный, если, имея возможность закончить шахматную партию миром, предпочел войну?

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мнения, украина, владимир зеленский, россия, сша