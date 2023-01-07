https://ukraina.ru/20230107/1042380021.html

Генерал Сергей Суровикин: момент истины

Генерал Сергей Суровикин: момент истины - 07.01.2023 Украина.ру

Генерал Сергей Суровикин: момент истины

Одним из тех, кто в уходящем году вызвал повышенное внимание СМИ и общественности в России, был Командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин, которого его подчиненные называют "Суровым".

2023-01-07T05:54

2023-01-07T05:54

2023-01-07T05:54

россия

вс рф

сво

спецоперация

эксклюзив

генерал

чечня

биография

геннадий алехин

сергей суровикин

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Издание Украина.ру собрало мнения его бывших сослуживцев и боевых товарищей о жизненном и боевом пути генерала.Не каждому суждено стать генералом, заслужить золотистые звёзды, вышитые на погонах, и красные лампасы на брюках. Во все времена этого высшего офицерского звания удостаивались лучшие из лучших. За их плечами, как правило, лежал трудный и тернистый путь, начиная от курсанта военного училища.Но момент истины для многих настал во время чеченских кампаний. Надо признать: не всем генералам удалось пройти этот путь до конца и в полной мере оправдать высокое доверие, огромную ответственность за судьбу своих подчинённых, достойно разделить судьбу всей армии, переживавшей тяжелейшие времена. Наконец, сохранить воинскую честь и человеческое достоинство.Первые отказники появились ещё до выдвижения войсковых колонн в сторону Чечни. Боевой генерал, прошедший Афганистан, Борис Громов открыто выступил против ввода наших войск. Генерал Г. Кондратьев, заместитель министра обороны по чрезвычайным ситуациям, сослался на события октября 1993 года. Объяснил просто: мол, с него уже хватит, сердце может не выдержать — он больной.Когда полным ходом шла войсковая операция, и войска с нескольких сторон подошли к Грозному, резко "заболел" командующий войсками СКВО генерал А. Митюхин. Предложили возглавить группировку заместителю главнокомандующего сухопутными войсками генералу Э. Воробьёву. Тот наотрез отказался, а причину отказа объяснил неготовностью войск к подобным военным операциям. Хотя сам на всевозможных совещаниях говорил недавно обратное.Этих умудрённых опытом людей можно попытаться понять. Армию тогда настойчиво втягивали в грязные политические игры. Ещё не улеглись страсти вокруг событий у Белого дома, когда армейские подразделения вошли в Москву и расстреливали из танков здание Верховного Совета.Другой вопрос, как сказался отказ генералов принять на себя ответственность (пусть в самых сложных лично для них условиях) на общем состояние частей и подразделений, их морально-психологическом духе. Не лучше ли было всё-таки принять тяжёлую ношу управления частями, ведущими бои? Да, быть может, пришлось бы заплатить не только должностями. Но это был бы выбор честных и мужественных людей.Чётко и лаконично ответил на эти вопросы генерал Геннадий Трошев, прошедший две чеченские кампании, в своей книге "Моя война": "Не хотелось бы осуждать, критиковать тех или иных политиков, многозвёздных генералов за просчёты, ошибки, но некоторых оценок и характеристик не избежать. Ибо, как человек военный, не могу, например, смириться с таким явлением, когда некоторые военачальники отказывались под любым предлогом выполнять приказ. Горько признавать это, но далеко не все показали на той войне высокий профессионализм, командирские качества, не все генералы смогли (или захотели) взвалить на себя бремя ответственности. И за всё это пришлось дорого расплачиваться".На протяжении столетий Россия, слава богу, никогда не испытывала недостатка в истинных патриотах, в лихую годину сумевших показать свои лучшие командирские и человеческие качества. И пусть не все стали Суворовыми и Жуковыми, но даже в условиях, когда война велась не по классическим схемам, как чеченская, сумели проявить выдержку и хладнокровие, научились действовать нестандартно.В полной мере это относится к генералам Анатолию Квашнину, Геннадию Трошеву, Виктору Казанцеву, Владимиру Булгакову, Владимиру Шаманову, Александру Отраковскому, Валерию Баранову, Владимиру Молтенскому, Константину Пуликовскому, Владимиру Чиркину и многим-многим другим. Они не искали никаких оправданий или веских доводов, чтобы избежать участия в боевых действиях. И не пытались упрятать своих сыновей от войны. Наоборот, считали делом чести в тяжелейшие для всей страны годы быть рядом со своими подчинёнными, офицерами и солдатами воюющей группировки.Смело можно причислить к этой плеяде военачальников Командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО на Украине генерала Сергея Суровикина. Он родился в 1966 году в Новосибирске. Воспитание будущего генерала после гибели отца-лётчика легло на плечи его матери. Уже в школе учителя отмечали целеустремлённость и активный настрой школьника. "Внешне и по своему поведению с детства чувствовалось, что человек такой, который может защитить, заслонить. Он не способен на подлости", — охарактеризовала Суровикина бывший директор школы Галина Каменева.После окончания с золотой медалью средней новосибирской физико-математической школы, поступил в Омское высшее общевойсковое командное военное училище. Закончил с отличием, впрочем, как и две военные академии — имени М.В.Фрунзе и Генерального штаба. В этих высших военных вузах учили основательно, предметно, используя богатейших опыт Великой Отечественной, локальных конфликтов, методы и способы ведения войны вероятным противником. Словом, проверенная на поле боя советская школа военного искусства.Сергей Суровикин прошел все ступени офицерской армейской иерархии, начиная с командира взвода. Рассказывает генерал Валерий Баранов (Командующий объединенной группировкой федеральных войск на Северном Кавказе 2000−2004 гг.):"На должность командира 42-й гвардейской дивизии, расквартированной на территории Чеченской республики, Суровикин был назначен после окончания Академии Генерального штаба. Приобрел навыки и хороший опыт боевых действий в Таджикистане, так как с 1995-го по 2000 год прошел путь от комбата до начальника штаба 201-й мотострелковой дивизии. Она прикрывала границу с Афганистаном.Комдив сразу стал усовершенствовать и развивать существующую систему боевой подготовки дивизии, обратив особое внимание на командирскую подготовку, подготовку рот и батальонов к самостоятельным действиям, организации взаимодействия с другими структурами, участвующими в операции. Лично провел несколько операций с хорошими результатами. Ежедневно держал на контроле организацию перевозок материально-технических средств, обеспечивал охрану всех колонн подвоза. Организовал тесное взаимодействие с органами разведки, в том числе с ФСБ. В ежедневном режиме работал с органами местной власти в пунктах дислокации частей и подразделений дивизии.Проявлял большую заботу о жизни и быте офицеров, их семей, личного состава, в городках работали детские сады, школы. Давал направления выпускникам школ в военные и гражданские вузы, особенно детям погибших военнослужащих и раненым, потерявшим трудоспособность. За время командования дивизией был награжден тремя орденами Мужества".Кстати, в генеральской среде награжденных таким боевым орденом — единицы, на пальцах одной руки можно сосчитать. 21 февраля 2005 года под рухнувшей стеной птицефабрики в селе Пригородном Грозненского района погибли девять бойцов-разведчиков 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии, еще трое были тяжело ранены. Диверсионная группа боевиков вела стрельбу из гранатометов. Генерал Суровикин тут же стал звездой телеэфира, поклявшись перед телекамерами, что за каждого погибшего бойца уничтожит троих боевиков. И слово свое сдержал. Уже через неделю, во время проведения спецоперации, которой руководил Суровикин, было уничтожено 36 боевиков.Уже в то время среди солдат и офицеров 42-й дивизии генерала прозвали "Суровым". Прежде всего за жесткость, принципиальность и требовательность. Не только к себе, но и по отношению к подчиненным. Генерал никогда не прятался за их спины. Три ранения, полученные в ходе боевых действий, тому подтверждение.Бывший Главком Сухопутных войск ВС РФ генерал Владимир Чиркин также отмечает волевой и решительный характер Суровикина:"Познакомились мы в далеком забайкальском городке Борзя. В то время я командовал 36-й армией. Сергей Владимирович участвовал в учениях "Байкал-2006" в ранге заместителя 20-й воронежской армии. Еще сорока лет не исполнилось, на плечах носил уже генеральские погоны. Подтянут, собран. Постоянно вел записи в своей рабочей тетради. Немногословен. Оставил хорошее впечатление в первую очередь у бывалых, опытных генералов, прошедших не одну горячую точку.Через год мы снова встретились в Воронеже, на итоговой проверке частей и подразделений объединения. Чего греха таить, некоторые командиры высокого ранга стараются "ублажить" проверяющих в погоне за высокими оценками по результатам боевой подготовки. В ход идут разные способы: приписки, застолья, подарки. Суровикин — не из этого ряда. В этом мне пришлось лишний раз убедиться, когда мы в одной связке трудились на высоких командных должностях.В 2010 году произошло объединение военных округов. Меня назначили Командующим Центральным военным округом, а Суровикин стал моим заместителем, возглавив штаб. Обладая хорошей теоретической подготовкой, практическими навыками он сумел за короткий срок четко организовать работу управлений и отделов. Старался всегда действовать не шаблонно, инициативно. Внимательно слушал подчиненных, соглашался даже с радикальными предложениями, не вписывающие в общую схему. Спокойно и взвешенно реагировал на критику и замечания со стороны высших должностных лиц военного ведомства. В то же время отстаивал свою точку зрения, лишен парадного лоска и глянца".Если внимательно проследить за военной карьерой генерала Суровикина, можно выделить существенную и значимую деталь: его уже не раз бросали в "прорыв", где он выступал в качестве пожарного, способного не только "погасить пламя" но и создать что-то новое, внести перелом и справиться с поставленной задачей. Весной 2011 года руководил рабочей группой Министерства обороны по созданию военной полиции, с июля исполнял обязанности начальника Главного управления военной полиции, создал кадровый корпус новой структуры фактически с нуля. С самой лучшей стороны проявил себя в Сирии. Благодаря его усилиям наметился коренной перелом в ходе военной кампании. Он сумел объединить в единое командование наши и сирийские подразделения и сломить хребет бандформированиям террористов.Назначение генерала С. Суровикина Командующим объединенной группировкой российских войск в зоне СВО, на мой взгляд, далеко не случайно.С первых дней специальной военной операции Суровикин командовал одним из самых пожароопасных направлений — группировкой "Южная". Несмотря на перевес в живой силе противника, части и подразделения группировки во взаимодействии с подразделениями народной милиции ЛНР окружили группировку ВСУ и нацбатов в Горском и Золотом, освободили Северодонецк и Лисичанск, а также приняли участие в спасении заложников с завода "Азот". Противник не смог достичь каких-либо серьезных стратегических успехов на Херсонско-Запорожском направлении. Генерал честно, открыто, выступая перед телекамерами, ответил на вопросы съемочной группы федерального канала о ходе спецоперации, кстати, первый из действующих военачальников на линии фронта. Уже в ранге Командующего Объединенной группировки войск. В том числе о принятии непопулярных решений. Генерал исходил, прежде всего, из реального состояния дел, наличии сил и средств при выполнении поставленных задач.Вполне разделяю мнение моего боевого товарища, опытного и авторитетного военкора Александра Сладкова: "Суровикина назначили командующим СВО — у этого сложного процесса появился ответственный хозяин. Ну вы хоть поняли, что впервые назначен командующий СВО? До этого такой позиции просто не существовало. Наконец, пришли к положенной структуре. "Суровый", так за глаза называют Суровикина подчинённые, действительно один из самых суровых военачальников России, с насыщенной военной жизненной историей. Надеюсь, он будет ещё суровее. В этой системе надо наводить жёсткую дисциплину. Надеюсь, начнется все не с чистых подворотничков, а с чистого выполнения законов войны".Многие специалисты и эксперты отмечают, что после назначения Суровикина командующим СВО, начались кадровые перестановки, а генералы и старшие офицеры стали более вменяемыми.РезюмеЧего скрывать, что бы не случилось дальше, какие задачи и цели лягут на плечи Суровикина, это навсегда останется в его военной биографии и в дальнейшем станет определять его судьбу.Для него наступил момент истины. Такая "расстрельная должность", назовем вещи своими именами, или "кресло" Командующего, которое было пустым восемь месяцев — это непростое место. Оно может возвысить в случае успеха и сбросить в пропасть в случае провала.Откровенно говоря, сейчас не позавидуешь Суровикину, на которого сегодня возлагают столько надежд. Хвалят, выдают авансы и делают реверансы. Генерал взял на себя очень сложную и неблагодарную задачу, потому что Украина — это совсем не Сирия. Но взял. Генерал Суровикин выбрал для себя очень непростой путь, где врагов за спиной, не меньше, чем перед лицом. Но выбрал.Сергей Владимирович всегда не любил паркетных шаркунов. Его подчиненные на линии фронта, сослуживцы, прошедшие с ним не одну горячую точку, уверены — ему по плечу решать сложные и ответственные задачи в ходе спецоперации на Украине.

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Геннадий Алёхин

россия, вс рф, сво, спецоперация, эксклюзив, генерал, чечня, биография, геннадий алехин, сергей суровикин