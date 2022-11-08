За пару часов до выборов: Белый дом обвинил Трампа во лжи - 08.11.2022 Украина.ру
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За пару часов до выборов: Белый дом обвинил Трампа во лжи
За пару часов до выборов: Белый дом обвинил Трампа во лжи - 08.11.2022 Украина.ру
За пару часов до выборов: Белый дом обвинил Трампа во лжи
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник, 7 ноября, заявила, что бывший президент США Дональд Трамп врет относительно того, что радикальные американские демократы преследуют своих политических оппонентов. Сообщение об этом опубликовали РИА Новости
2022-11-08T07:28
2022-11-08T07:34
новости
дональд трамп
белый дом
выборы
сша
обвинения
ложь
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Экс-президент США Дональд Трамп регулярно подвергает критике действующую администрацию, в том числе и лично действующего лидера страны Джо Байдена. Кроме того, Трамп неоднократно заявлял о том, что его преследуют по политическим мотивам.Во вторник, 8 ноября, в США состоятся промежуточные выборы в Палату представителей США. Голосование пройдёт во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США.В обновленном составе конгресс приступит к работе 3 января 2023 года, а до тех пор останется под началом демократов, у которых будет время на завершение расследований против экс-президента Дональда Трампа и выделение новых миллиардов на помощь Украине.
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новости, дональд трамп, белый дом, выборы, сша, обвинения, ложь
Новости, Дональд Трамп, Белый дом, выборы, США, обвинения, ложь

За пару часов до выборов: Белый дом обвинил Трампа во лжи

07:28 08.11.2022 (обновлено: 07:34 08.11.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник, 7 ноября, заявила, что бывший президент США Дональд Трамп врет относительно того, что радикальные американские демократы преследуют своих политических оппонентов. Сообщение об этом опубликовали РИА Новости
"Это, определенно, не правда. Это обман и ложь", - заявила она.
Экс-президент США Дональд Трамп регулярно подвергает критике действующую администрацию, в том числе и лично действующего лидера страны Джо Байдена. Кроме того, Трамп неоднократно заявлял о том, что его преследуют по политическим мотивам.
Во вторник, 8 ноября, в США состоятся промежуточные выборы в Палату представителей США. Голосование пройдёт во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США.
В обновленном составе конгресс приступит к работе 3 января 2023 года, а до тех пор останется под началом демократов, у которых будет время на завершение расследований против экс-президента Дональда Трампа и выделение новых миллиардов на помощь Украине.
 
НовостиДональд ТрампБелый домвыборыСШАобвиненияложь
 
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