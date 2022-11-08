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За пару часов до выборов: Белый дом обвинил Трампа во лжи

За пару часов до выборов: Белый дом обвинил Трампа во лжи - 08.11.2022 Украина.ру

За пару часов до выборов: Белый дом обвинил Трампа во лжи

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник, 7 ноября, заявила, что бывший президент США Дональд Трамп врет относительно того, что радикальные американские демократы преследуют своих политических оппонентов. Сообщение об этом опубликовали РИА Новости

2022-11-08T07:28

2022-11-08T07:28

2022-11-08T07:34

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Экс-президент США Дональд Трамп регулярно подвергает критике действующую администрацию, в том числе и лично действующего лидера страны Джо Байдена. Кроме того, Трамп неоднократно заявлял о том, что его преследуют по политическим мотивам.Во вторник, 8 ноября, в США состоятся промежуточные выборы в Палату представителей США. Голосование пройдёт во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США.В обновленном составе конгресс приступит к работе 3 января 2023 года, а до тех пор останется под началом демократов, у которых будет время на завершение расследований против экс-президента Дональда Трампа и выделение новых миллиардов на помощь Украине.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, белый дом, выборы, сша, обвинения, ложь