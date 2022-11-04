В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков - 04.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221104/1040509983.html
В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков
В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков - 04.11.2022 Украина.ру
В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков
Сотрудники полиции и прокуратуры Молдавии проводят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков, сообщила пресс-служба полиции
2022-11-04T16:51
2022-11-04T16:51
новости
молдавия
полиция
протесты
обыски
беспорядки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103217/52/1032175271_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6b780da621d42c2a220ab9a6486916f8.jpg
Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что попытки внутренней дестабилизации, в том числе за счет "проплаченных протестов" являются наибольшей угрозой для страны.Правоохранительные органы обещают сообщить подробности после завершения операции.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Очередная акция протеста намечена на 6 ноября.
https://ukraina.ru/20221031/1040347702.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103217/52/1032175271_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc47408934ceef1c368d637ad01928ab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, молдавия, полиция, протесты, обыски, беспорядки
Новости, Молдавия, полиция, протесты, обыски, беспорядки

В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков

16:51 04.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАкция сторонников И. Додона в Кишиневе
Акция сторонников И. Додона в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Сотрудники полиции и прокуратуры Молдавии проводят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков, сообщила пресс-служба полиции
Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что попытки внутренней дестабилизации, в том числе за счет "проплаченных протестов" являются наибольшей угрозой для страны.
"В настоящий момент сотрудники Национального инспектората расследований и генерального управления уголовного преследования совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят обыски у нескольких фигурантов уголовного дела, направленного на подготовку массовых беспорядков", - отмечается в Telegram-канале полиции.
Правоохранительные органы обещают сообщить подробности после завершения операции.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.
Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении.
Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Очередная акция протеста намечена на 6 ноября.
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 16:21
Прилёт в Молдавию, проблемы с Израилем, удар по Донецку. Главное на Украине на 16:00 31 октябряИз-за украинской ПВО одна из ракет упала на территории Молдавии. Украинские дипломаты попали в скандал с голосованием за резолюцию по Израилю. ВСУ нанесли удары по Донецку
 
НовостиМолдавияполицияпротестыобыскибеспорядки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Фальшивый жест: Зеленский решил помочь странам, страдающим от продовольственного кризиса
17:36Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно
17:13В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ
16:51В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков
16:26Москалькова рассказала о взаимодействии с украинской стороной по обмену военнопленными
16:18Путин и Херсон, угроза Курской АЭС. Главное на Украине на 16:00 4 ноября
16:12"Президент, который не знает, где он": Трамп резко высказался о Джо Байдене
15:49Главком ВСУ Залужный объяснил, почему на его странице в соцсети появилось фото Путина на медведе
15:24"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США
15:19Военкор Роман Сапоньков: Никакой катастрофы с флагами в Херсоне нет
15:02"Ему нужно повзрослеть": немцы в шоке от ультиматума Зеленского в отношении Путина
14:48Бюджет Украины на 2023 год. Его странности и "очень глупые вопросы" без ответа
14:47СМИ: Пугачева получит от Израиля почти 57 тысяч шекелей
14:38Атомоград под прицелом. Как живёт и защищается российский Энергодар
14:31Александр Домрин: кто он
14:30Александр Домрин: Украина тратит деньги американского народа на "грязную бомбу" и домик в Майами
14:29Россия и Турция договорились поставлять зерно бедным странам
13:54Глубоководник: взрывы на "Северных потоках" были сделаны экономно
13:53Богдан Сташинский: убийца Бандеры и предатель. Который очень любил жену
13:46День в истории. 4 ноября: родился маршал, который не прятал своего сына от мобилизации
Лента новостейМолния