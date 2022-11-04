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В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков

В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков - 04.11.2022 Украина.ру

В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков

Сотрудники полиции и прокуратуры Молдавии проводят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков, сообщила пресс-служба полиции

2022-11-04T16:51

2022-11-04T16:51

2022-11-04T16:51

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Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что попытки внутренней дестабилизации, в том числе за счет "проплаченных протестов" являются наибольшей угрозой для страны.Правоохранительные органы обещают сообщить подробности после завершения операции.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Очередная акция протеста намечена на 6 ноября.

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2022

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новости, молдавия, полиция, протесты, обыски, беспорядки