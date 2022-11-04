https://ukraina.ru/20221104/1040509983.html
В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков
В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков - 04.11.2022 Украина.ру
В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков
Сотрудники полиции и прокуратуры Молдавии проводят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков, сообщила пресс-служба полиции
2022-11-04T16:51
2022-11-04T16:51
2022-11-04T16:51
новости
молдавия
полиция
протесты
обыски
беспорядки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103217/52/1032175271_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6b780da621d42c2a220ab9a6486916f8.jpg
Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что попытки внутренней дестабилизации, в том числе за счет "проплаченных протестов" являются наибольшей угрозой для страны.Правоохранительные органы обещают сообщить подробности после завершения операции.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Очередная акция протеста намечена на 6 ноября.
https://ukraina.ru/20221031/1040347702.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103217/52/1032175271_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc47408934ceef1c368d637ad01928ab.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, полиция, протесты, обыски, беспорядки
Новости, Молдавия, полиция, протесты, обыски, беспорядки
В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков
Сотрудники полиции и прокуратуры Молдавии проводят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков, сообщила пресс-служба полиции
Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что попытки внутренней дестабилизации, в том числе за счет "проплаченных протестов" являются наибольшей угрозой для страны.
"В настоящий момент сотрудники Национального инспектората расследований и генерального управления уголовного преследования совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят обыски у нескольких фигурантов уголовного дела, направленного на подготовку массовых беспорядков", - отмечается в Telegram-канале полиции.
Правоохранительные органы обещают сообщить подробности после завершения операции.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.
Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении.
Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Очередная акция протеста намечена на 6 ноября.