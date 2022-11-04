https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html

Александр Домрин: Украина тратит деньги американского народа на "грязную бомбу" и домик в Майами

Александр Домрин: Украина тратит деньги американского народа на "грязную бомбу" и домик в Майами - 04.11.2022 Украина.ру

Александр Домрин: Украина тратит деньги американского народа на "грязную бомбу" и домик в Майами

В Америке на фоне приближающихся выборов в Конгресс (состоятся 8 ноября) усиливается раскол. Представители и сторонники Республиканской партии считают, что... Украина.ру, 04.11.2022

2022-11-04T14:30

2022-11-04T14:30

2022-11-04T14:31

выборы

конгресс сша

украина

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демократы

республиканцы

интервью

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В Америке на фоне приближающихся выборов в Конгресс (состоятся 8 ноября) усиливается раскол. Представители и сторонники Республиканской партии считают, что демократы подделают итоги выборов. Можно ли ожидать честных выборов в США и как они повлияют на ситуацию на Украине, изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, доктор юридических наук Александр Домрин.— Александр Николаевич, 8 ноября состоятся выборы в Конгресс США. Как вы считаете, будут ли они честными?— Хороший вопрос. Совершенно очевидно, что президентские выборы в Америке в 2016 году были честными. Тогда победил Дональд Трамп. Те, кто должен был управлять выборами, этого меньше всего ожидали и оставили процесс на самотек, поэтому выборы были честные. И неожиданно американский народ проголосовал за несистемного президента – за Трампа. Это приняли во внимание и в 2020 году президентские выборы были уже украдены у половины американского электората, который проголосовал за Трампа.В 2024 году в следующие выборы президента США, я считаю и говорил уже об этом в СМИ, что республиканцев в Белый дом не пустят и сделают всё, чтобы подтасовать голоса и организовать, чтобы у власти остались демократы. Но это всё президентские выборы.Ваш вопрос был о промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоятся на следующей неделе 8 ноября. Это совсем другое дело. На них меняется полностью палата представителей, на треть – сенат, частично меняются губернаторы, и проходит голосование на местах. Местные выборы всё-таки отличаются от президентских тем, что на них следят за теми, кто приходит голосовать на избирательные участки у себя в округе, и смотрят, чтобы не было фальсификаций. Прямых президентских выборов в Америке нет: сначала избирается так называемая коллегия выборщиков, а только потом уже, по числу голосов от каждого Штата, определяется лидер страны.Сейчас, я гарантирую, что предстоящие местные выборы, как и предыдущие, будут отражать настроение американских избирателей.— Почти 60% американцев против оказания помощи Украине. Об этом заявляет The Hill, ссылаясь на аналитиков Morning Consult, которые анкетировали 2,2 тысячи американцев. Во Франции Зеленского назвали бременем для США. Байден же последовательно отвергает дипломатическое решение войны на Украине и убеждает всех, что от этого зависит репутация Америки. Где же хваленая американская демократия?— Тут вот какой вопрос и вот какой интересный поворот. Во-первых, на самом деле так называемая военная помощь Украине – это очень хорошая инвестиция в американскую экономику. Из серии: мы сейчас старые железки из Пентагона [имеется ввиду списанная американская техника] отдадим Киеву, так как все равно их нужно выбрасывать, а сами будем загружать наш военно-промышленный комплекс производством новых железок. Мы даём импульс нашей американской экономике, в которой, на самом деле, не все так гладко из-за инфляции. Кроме того, Америка пытается перейти на "зелёную экономику", а этот переход не работает.Парадоксально, но с точки зрения экономики военная помощь Украине идёт на пользу Америке. И Байден это прекрасно понимает. А так называемых борцов за мир всегда много было в Америке. Вспомните, Джон Леннон и Йоко Оно в 1970 году боролись против войны во Вьетнаме. Таких тоже много.Но, повторяю, для американцев помощь Киеву – важные инвестиции в свою экономику. Забудьте, кому именно США дают свои железки, будь то Украина, Зимбабве или Буркина-Фасо – это не важно.Во-вторых, возвращаясь к вашему первому вопросу о выборах, республиканцы получат большинство голосов (100%) в нижней палате представителей и, я думаю, что им отдадут один или четыре новых, дополнительных голоса. Это уже хорошо. Сейчас в Сенате силы между демократами и республиканцами распределены 50 на 50. Однако если даже правые силы получают от одного до четырех голосов, это значит большинство в обеих палатах будет у республиканцев.Республиканцы, на самом деле, продолжат оказывать финансовую военную помощь Украине и не будут обсуждать ее прекращение. Разница будет только в том, что правая партия, отражая настроения своих избирателей, поставит вопрос об ответственности: давайте посмотрим куда идут наши деньги, на что демократы эти миллиарды долларов потратили. Потому что много средств, направленных на Украину, элементарно разворовывается.В Америке в мае был принят большой закон о военной финансовой помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов. Так вот я детально его изучил: на самом деле из обозначенной суммы только 10% собственно Украине предназначается. И то могут не дойти до нее. Все остальные расходы направлены на поддержание американской экономики, военнослужащих и экспертов. А еще (это моя любимая статья) 500 миллионов долларов в рамках этого закона определили на документирование военных преступлений России против Украины. То есть выделили деньги на то, чего еще нет и скорее всего не будет. А ведь раз финансы есть, их надо освоить. Отсюда нам с вами подсказка: на эти средства все что угодно можно придумать. И грязную бомбу, и Бучу, и Изюм. И опять же все это упадет в копилку американцам, а не Киеву.— Александр Николаевич, раз уж мы с вами про экономику заговорили, а кому достанутся замороженные на западе активы Москвы – Украине, США или Европе? Споры-то за этот куш идут…— Споры идут, да. И, кстати, первый кто начал говорить о том, что нужно не просто заморозить эти финансовые активы, а пустить их на нужды Украины, был американский дипломат, бывший посол США в России Майкл Макфол. Сейчас на это и делается упор. Как сказала Урсула фон дер Ляйен: не просто заморозить, а использовать, взять. А вот куда дальше эти деньги пойдут? Меньше всего, я думаю, что эти замороженные активы так просто, на блюдечке с голубой каёмочкой Запад передаст Киеву.Бывало уже такое, когда один миллиард долларов был выделен предыдущему украинскому правительству на строительство стены вдоль границы Украины с Россией. Эти деньги куда-то исчезли. Парадоксально, что в то же время украинский политик Арсений Яценюк на какие-то финансы переехал из Киева в Майами. Есть все основания подозревать, что именно на этот самый миллиард.На Западе прекрасно понимают, с кем они имеют дело в Киеве, и вряд ли Украина получит активы Москвы. Как они будут освоены? Никто вам сейчас ответ на этот вопрос не даст, потому что они сами ещё не решили.

https://ukraina.ru/20221103/1040448193.html

https://ukraina.ru/20221104/1040481781.html

https://ukraina.ru/20221027/1040205985.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

выборы, конгресс сша, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, демократы, республиканцы, интервью