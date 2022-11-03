https://ukraina.ru/20221103/1040497102.html

Стремоусов: Эвакуация в Херсонской области будет продолжена в любом случае

Стремоусов: Эвакуация в Херсонской области будет продолжена в любом случае - 03.11.2022 Украина.ру

Стремоусов: Эвакуация в Херсонской области будет продолжена в любом случае

Эвакуация жителей Херсонской области будет продолжена в любом случае, заявил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру

2022-11-03T18:45

2022-11-03T18:45

2022-11-03T18:45

новости

кирилл стремоусов

херсон

херсонская область

эвакуация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/92/1034019223_29:0:1551:856_1920x0_80_0_0_896ed8d995cbd385af28161bb3f81747.jpg

Он подчеркнул, что "военные будут делать все, чтобы люди, которые находятся на линии огня, были с этой линии удалены"."Мы должны сохранять жизни, а не прикрываться жизнями своих граждан, как это делали укронацисты. Яркий пример этому – Мариуполь, когда поступила команда запретить эвакуацию любой ценой, если кто-то будет уходить – стрелять в спину. Этого Россия делать не будет. Еще раз подчеркну – это вынужденная мера, которую мы в любом случае будем дальше предпринимать на территории Херсонской области", - сказал Стремоусов.Он также отметил "очень большое количество погибших из-за несанкционированных обстрелов укронацистами территории Херсонской области".Интервью Кирилла Стремоусоваможно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221024/1040086621.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кирилл стремоусов, херсон, херсонская область, эвакуация