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Стремоусов: Эвакуация в Херсонской области будет продолжена в любом случае
Стремоусов: Эвакуация в Херсонской области будет продолжена в любом случае - 03.11.2022 Украина.ру
Стремоусов: Эвакуация в Херсонской области будет продолжена в любом случае
Эвакуация жителей Херсонской области будет продолжена в любом случае, заявил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
2022-11-03T18:45
2022-11-03T18:45
2022-11-03T18:45
новости
кирилл стремоусов
херсон
херсонская область
эвакуация
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Он подчеркнул, что "военные будут делать все, чтобы люди, которые находятся на линии огня, были с этой линии удалены"."Мы должны сохранять жизни, а не прикрываться жизнями своих граждан, как это делали укронацисты. Яркий пример этому – Мариуполь, когда поступила команда запретить эвакуацию любой ценой, если кто-то будет уходить – стрелять в спину. Этого Россия делать не будет. Еще раз подчеркну – это вынужденная мера, которую мы в любом случае будем дальше предпринимать на территории Херсонской области", - сказал Стремоусов.Он также отметил "очень большое количество погибших из-за несанкционированных обстрелов укронацистами территории Херсонской области".Интервью Кирилла Стремоусоваможно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221024/1040086621.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, кирилл стремоусов, херсон, херсонская область, эвакуация
Новости, Кирилл Стремоусов, Херсон, Херсонская область, эвакуация
Стремоусов: Эвакуация в Херсонской области будет продолжена в любом случае
Эвакуация жителей Херсонской области будет продолжена в любом случае, заявил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
Он подчеркнул, что "военные будут делать все, чтобы люди, которые находятся на линии огня, были с этой линии удалены".
"Мы должны сохранять жизни, а не прикрываться жизнями своих граждан, как это делали укронацисты. Яркий пример этому – Мариуполь, когда поступила команда запретить эвакуацию любой ценой, если кто-то будет уходить – стрелять в спину. Этого Россия делать не будет. Еще раз подчеркну – это вынужденная мера, которую мы в любом случае будем дальше предпринимать на территории Херсонской области", - сказал Стремоусов.
Он также отметил "очень большое количество погибших из-за несанкционированных обстрелов укронацистами территории Херсонской области".
Интервью Кирилла Стремоусова
можно прочитать на сайте Украина.ру