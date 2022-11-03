https://ukraina.ru/20221103/1040476051.html

Кирилл Стремоусов о ситуации в Херсонской области: Возможны вынужденные решения

Кирилл Стремоусов о ситуации в Херсонской области: Возможны вынужденные решения - 03.11.2022 Украина.ру

Кирилл Стремоусов о ситуации в Херсонской области: Возможны вынужденные решения

Власти России и администрация Херсонской области делают все возможное, чтобы сохранить жизни как гражданских, так и военных, заявил заместитель временно... Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T16:19

2022-11-03T16:19

2022-11-03T16:19

интервью

кирилл стремоусов

херсонская область

эвакуация

сво

украина

рф

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Власти России и администрация Херсонской области делают все возможное, чтобы сохранить жизни как гражданских, так и военных, заявил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Кирилл Сергеевич, начнем с расширения зоны эвакуации на пятнадцать километров. В связи с чем появилась такая необходимость?– Да, действительно, эвакуация расширяется на пятнадцать километров от линии Днепра, мы говорим сегодня, прежде всего, о левобережной части Херсонской области. Писали некоторые люди, обсуждали вопрос принудительной эвакуации. Никто принудительно никого эвакуировать не собирается. Но, на самом деле, если говорить объективно о возможных попаданиях, о военных действиях, то, конечно же, военные будут делать все, чтобы люди, которые находятся на линии огня, были с этой линии удалены. Ведь это нормальная естественная позиция.Если говорить о том, что делает сегодня правительство – правительство максимально делает все, чтобы люди имели возможность куда-то переехать, мы говорим о левобережной части Херсонской области, и, конечно же, в другие субъекты Российской Федерации – это Крым, Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край.На самом деле ситуация в этом направлении существует в плане подъемных денег, которые сегодня (выделяют – Ред.) на федеральном уровне, по сто тысяч люди могут получить. Ну и, конечно же, жилищные сертификаты. Сегодня поступила информация, что люди смогут получить жилищный сертификат независимо от того, какое имущество осталось – имущество никто у людей забирать не будет.Еще раз напомню, что это все делается исключительно в целях безопасности граждан, ведь если говорить о том, что проходят военные действия, то мы не преувеличиваем, мы говорим о реальности. Мы уже видели очень большое количество погибших из-за несанкционированных обстрелов укронацистами территории Херсонской области. Поэтому это не просто вынужденная мера – это необходимо для спасения жизней.Отстроить имущество, купить жилье – мы себе сможем позволить, потому что мы богатая страна, а вот вернуть жизни детей мы уже никогда не сможем.Поэтому основной приоритет правительства Российской Федерации, президент об этом говорит – мы должны сохранять жизни, а не прикрываться жизнями своих граждан, как это делали укронацисты. Яркий пример этому – Мариуполь, когда поступила команда запретить эвакуацию любой ценой, если кто-то будет уходить – стрелять в спину. Этого Россия делать не будет. Еще раз подчеркну – это вынужденная мера, которую мы в любом случае будем дальше предпринимать на территории Херсонской области.– А есть ли какой-то момент, после которого скажут, что эвакуация более не нужна, потому что на линии фронта стабилизировалась?– На линии фронта все более чем стабильно, но есть решения, про которые когда-то говорил Сергей Суровикин – вынужденные решения, которые необходимо будет принимать.Если говорить объективно, в военную программу не вмешиваюсь, есть стратеги или те люди, которые с тактической точки зрения принимают решения. Напомню мысль, которую как-то высказал один опытный военный: стратегия без тактики – это долгий мучительный путь к победе, а вот тактика без стратегии – это суета перед поражением.Чтобы не было поражения, возможны моменты, которые могут кому-то не понравиться. Но, кроме мирных жителей, есть военные. Мы не можем допустить гибели наших мобилизованных людей, мы не можем допустить гибель военных. Если идет речь о городе Херсоне, то мы будем делать все, чтобы минимизировать потери среди наших военных.Сегодня укронацисты пытаются кинуть в бой буквально любое количество людей, бросая потом своих же раненых, своих погибших – это говорит о том, что они не считаются с потерями.Поэтому все решения, которые будут приниматься руководством, и президентом Российской Федерации, мы будем всегда воспринимать как единственное правильные, продуманные и целесообразные.– Вы говорили о жилищных сертификатах. Хотелось бы несколько подробнее о том, как человеку его получить. Говорили, что требуется отказаться от собственного жилья в Херсоне – вы уже опровергли это. Останутся ли они жителями Херсонской области, ведь кто-то переедет на Ставрополье, на Кубань или куда-то еще?– Давайте остановимся на моем случае. Я отец пятерых детей, мы ждем шестого малыша, и мы находимся, если говорить объективно – на съемном жилье. Моя семья уже эвакуирована, находится в Российской Федерации. И, честно говоря, я за своей работой не успел получить средства для супруги. Также еще не получил жилищный сертификат. Мое жилье осталось в Херсоне, я такой же, как и все остальные жители, ничем не отличаюсь от всех, кто сегодня находится в этом тяжелом положении.Конечно, я могу понять и стариков, и многодетных, и матерей-одиночек, которые вынуждены переезжать, уходя от тех военных действий, которые могут унести, прежде всего, их жизни.Это сложный этап, но Россия на себя взяла такую ответственность. Поэтому, если говорить о жилищных сертификатах, что бы как ни спекулировал, что бы кто ни говорил – есть ситуация, в которой вы получаете жилищный сертификат, и вам помогают устроиться, вам помогают на сегодняшний момент уйти, прежде всего, от войны.Если говорить о шкурных интересах… Появились некоторые деятели, которые на несколько дней заехали, чтобы получить сертификат, затем возвращаясь обратно на левобережную часть Херсонской области, даже не попадая в зону боевых действий, и также претендуют на жилье.Поэтому во избежание неразберих, столпотворения, созданы определенные процессы, которые сегодня регулируются на федеральном уровне. И они все сделаны так, чтобы люди могли получить достойное жилье, люди могли на этот период времени - тяжелый для этого региона Херсонской области - могли минимизировать свои материальные издержки. – Какие еще программы существуют, помимо жилья и прямой материальной поддержки тем, кто эвакуируется? – Прежде всего хочу сказать, что все люди, которые не подали на гражданство Российской Федерации, продолжают быть гражданами Украины, находясь на территории Херсонской области, эвакуированные, вы можете подать документы… Если вы граждане Российской Федерации, то на вас распространяются все социальные выплаты, все регистрации, которые вы можете получить.Поэтому если у вас есть паспорт гражданина Российской Федерации, у вас есть СНИЛС, вы получаете медицинское обслуживание абсолютно бесплатно, если вы идете в школу – понятно, что с этим будет проще. Но если у вас еще есть паспорт гражданина Украины, то есть определенные, я не думаю, что сложности, но - определенные трудности. Поэтому рекомендуем всем стать гражданами Российской Федерации и уже интегрироваться, не просто с экономической точки зрения, а как граждане, о которых заботится государство.А если люди, которые считают, что им и здесь, и там… Я не говорю "определяться", никто не забирает у вас украинский паспорт, вы можете находиться в гражданстве Украины. Но в то же время, если вы хотите социальных выплат, если вы хотите стабильности, то обязательно станьте гражданами Российской Федерации, тогда некоторые вопросы вообще будут сняты с повестки дня.

https://ukraina.ru/20221102/1040389714.html

https://ukraina.ru/20221031/1040287803.html

https://ukraina.ru/20221029/1040285846.html

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2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, кирилл стремоусов, херсонская область, эвакуация, сво, украина, рф