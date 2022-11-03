"Мы тоже сопли распустили" - российский адмирал о прорыве украинского дрона в акваторию Севастополя - 03.11.2022 Украина.ру
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"Мы тоже сопли распустили" - российский адмирал о прорыве украинского дрона в акваторию Севастополя
"Мы тоже сопли распустили" - российский адмирал о прорыве украинского дрона в акваторию Севастополя - 03.11.2022 Украина.ру
"Мы тоже сопли распустили" - российский адмирал о прорыве украинского дрона в акваторию Севастополя
Экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов в интервью Украина.ру раскритиковал действия ВМС РФ при отражении диверсионной атаки украинских войск в Севастополе.
2022-11-03T19:00
2022-11-03T19:00
украина
новости
севастополь
диверсия в крыму
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Ранее киевский режим попытался осуществить диверсию против военно-морского флота России, дислоцированного в Севастополе. В атаке участвовали воздушные и наводные дроны. Последние были доставлены при помощи гражданских судов, следовавших по "зерновому коридору" из Одессы в Стамбул."Мы тоже сопли распустили и уши распушили. Еще при мне в Севастопольскую бухту были поставлены боновые заграждения – специализированные сети, заграждения, которые имеют противолодочное и противоторпедное значение. Однако раз мы их установили, то они должны работать: закрываться, хотя бы в ночное время", - сказал Комоедов.По его словам, нужно было все организовать для нормального функционирования этих заграждений, а также наладить охрану и оборону каждого сектора севастопольской акватории.Сейчас же необходимо разобраться, "почему, как и кто допустил, чтобы вражеский дрон проник на внутренний рейд?"Интервью Владимира Комоедоваможно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221030/1040304778.html
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украина, новости, севастополь, диверсия в крыму
Украина, Новости, Севастополь, диверсия в Крыму

"Мы тоже сопли распустили" - российский адмирал о прорыве украинского дрона в акваторию Севастополя

19:00 03.11.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСевастополь после вхождения Крыма в состав Российской Федерации
Севастополь после вхождения Крыма в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
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Экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов в интервью Украина.ру раскритиковал действия ВМС РФ при отражении диверсионной атаки украинских войск в Севастополе.
Ранее киевский режим попытался осуществить диверсию против военно-морского флота России, дислоцированного в Севастополе. В атаке участвовали воздушные и наводные дроны. Последние были доставлены при помощи гражданских судов, следовавших по "зерновому коридору" из Одессы в Стамбул.
"Мы тоже сопли распустили и уши распушили. Еще при мне в Севастопольскую бухту были поставлены боновые заграждения – специализированные сети, заграждения, которые имеют противолодочное и противоторпедное значение. Однако раз мы их установили, то они должны работать: закрываться, хотя бы в ночное время", - сказал Комоедов.
По его словам, нужно было все организовать для нормального функционирования этих заграждений, а также наладить охрану и оборону каждого сектора севастопольской акватории.
Сейчас же необходимо разобраться, "почему, как и кто допустил, чтобы вражеский дрон проник на внутренний рейд?"
Интервью Владимира Комоедоваможно прочитать на сайте Украина.ру
Учения Черноморского флота у побережья Крыма
30 октября, 16:48
"Они запущены с побережья в районе Одессы": Минобороны раскрыло подробности атаки БПЛА в СевастополеВ Минобороны сообщили, что обнаружили и подняли на поверхность обломки морских дронов, использованных для теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в акватории у города Севастополь
 
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