https://ukraina.ru/20221103/1040475094.html

Адмирал Владимир Комоедов: как беспилотники пробрались в Севастополь и почему нельзя верить Зеленскому

Адмирал Владимир Комоедов: как беспилотники пробрались в Севастополь и почему нельзя верить Зеленскому - 03.11.2022 Украина.ру

Адмирал Владимир Комоедов: как беспилотники пробрались в Севастополь и почему нельзя верить Зеленскому

Россия возобновляет участие в черноморской зерновой сделке, сообщило 2 ноября Минобороны РФ. Получены письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T14:48

2022-11-03T14:48

2022-11-03T14:49

зерновая сделка

дроны

россия

украина

севастополь

балтийское море

черноморский флот

минобороны рф

интервью

турция

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Россия возобновляет участие в черноморской зерновой сделке, сообщило 2 ноября Минобороны РФ. Получены письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.Напомним, ранее Москва заявила об атаке украинских дронов на Черноморский флот в Севастополе, в связи с чем российское участие в зерновой инициативе было приостановлено.Почему Москва вернулась в сделку? Можно ли верить непостоянному Киеву? Грозят ли российским кораблям теракты на море? Об этом изданию Украина.ру рассказал российский военачальник и политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов.— Владимир Петрович, почему Россия возобновила участие в зерновой сделке? Можем ли мы быть уверены, что теракт не повторится? — Я Вам откровенно скажу, верить им нельзя никогда! Мы уже обломились не один раз, наступая на старые грабли. Украина все равно обманет, тем более с таким руководством. Они, наверное, подписывали эту бумагу кое-как какой-нибудь левой ногой.Что касается дронов, давайте вспомни историю. Чесменский бой в 1770 году был выигран благодаря брандеру [корабль, нагруженный горючим или взрывчатым веществом для поджога судов врага или затопляемый у входа в гавань для преграждения доступа в неё]. На таком корабле лейтенант Ильин совершил выдающийся подвиг в ходе морского сражения, когда поджёг флагманский корабль турков. И русские выиграли бой, уничтожив весь турецкий флот и около 10 тысяч турецких матросов и офицеров. Потеря русских при этом составила 11 человек на линкоре Европа, которым командовал Федот Клокачев. По всей видимости украинцы решили вернуться к брандерству, и весь это акт не обошелся без участия Великобритании.Но мы тоже, извините, уши распустили. Когда Россия обнаружила первый брандер, скажем по-модному "дрон", который выбросился на берег, надо было бы его разобрать, изучить, какие клеммы там стоят, разоружить надо было, не уничтожать.Недели три назад мне корреспондент одного СМИ, задавая вопрос, сказал, что англичане якобы поставили на Украину какие-то подводные мини-лодки, чтобы они якобы форсировали Каховское водохранилище и атаковали АЭС. Я сказал, что там таким объектам делать нечего, а вот их применение на морских коммуникациях нужно обязательно проверить. Там их украинцы использовать наверняка будут, если такие лодки действительно были доставлены.— Как атака украинских дронов на Черноморский флот в Севастополе могла оказаться успешной?— Во-первых, с Одессы они вряд ли могли бы дойти на такое расстояние целенькими и невредимыми – обязательно был какой-то носитель. Например, подрыв Крымского моста как осуществлялся? С Одессы корабль был погружен, перевезён, потом по морю доставлен в Грузию и так далее. Так и тут может быть похожая история.Во-вторых, мы тоже сопли распустили и уши распушили. Еще при мне в Севастопольскую бухту были поставлены боновые заграждения – специализированные сети, заграждения, которые имеют противолодочное и противоторпедное значение. Однако раз мы их установили, то они должны работать: закрываться, хотя бы в ночное время. Для их функционирования необходимо поставить буксир: корабль идет – пропустил, прошел – закрыл боны. Это нужно было все организовать. Ну, и плюс на любой военно-морской базе, по моему опыту командира такой базы, обязательно должна быть охрана и оборона: противолодочная, противокатерная, ПВО и так далее. Каждый сектор во времена моей службы был размерен, расписан до последнего радиана, чтобы все вокруг просматривалось и можно было своевременно обнаружить врага, атаковать или отбить нападение. Я, к сожалению, не могу нас в этом новом похвалить и порадовать. Поэтому остается вопрос: почему, как и кто допустил, чтобы вражеский дрон проник на внутренний рейд?Ну, а то что это новое, всё обвешенное цифрой и электроникой, и управление может происходить дистанционно из космоса, с воздуха – надо выискивать эти каналы в управлении и глушить РЭБом, другими средствами, не давать возможности проникать в наше пространство и управлять этим процессом. [РЭБ – это разновидность вооружённой борьбы с целью ухудшить качество передачи военной информации противником и защитить свои системы от вражеских радиоволн].— О чем говорит сама возможность таких атак на море? Что делать, чтобы предотвратить новые теракты в Балтийском море, с учетом, что зерновая сделка возобновилась?— Я ещё раз хочу акцентировать внимание на том, что в каждом случае нужна сильная оборона: будь то один корабль, группа судов в море или военно-морская база, пункт базирования.Важно подготовить ПВО, организовать поиск подводных лодок, если в этом есть необходимость, контролировать движение катеров, которые могут наскочить и навредить по подобию смертников. Есть ряд других позиций, действия которых необходимо отладить. Для этого у военачальника должна быть голова на плечах, а там – извилины: не прямые, а кривые. А сейчас создается впечатление, что у нынешних командиров одна извилина в мозгу, и та делит задницу пополам.— Минобороны России заявляет, что подготовка нападения осуществлялась под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. Что по этому поводу вы можете сказать?— Начнем с Англии, именуемой Великобританией. Нестриженый мужик, который там руководил недавно [экс-министр Великобритании Борис Джонсон] ушел и забрал с собой приставку "велико-" из названия страны. Мадам, которая пришла [экс-министр Великобритании Лиз Трасс], я бы назвал по-украински паляниця, но недожаренная, чем, кем и где – непонятно. Так вот эта британская лиса до такой степени оказалась падлюкой: она знала, докладывала своему старшему руководству в США, что осуществили подрыв газопровода. Сегодня от Великобритании осталось только окончание. Королю стоит подумать о своем народе и привести государство в порядок – найти хотя бы человек 50 умных, грамотных, толковых англичан, которые управляли бы страной.Дальше ситуация. Взять, например, Германию. Федеральный канцлер Олаф Шольц, мне кажется, имя поменял на олуха, забыв, что он немец и под ним народ Германии. У него, наверное, сейчас забурлило давнее прошлое, отцовское и дедовское, поэтому он с удовольствием поддерживает неофашизм и бандеровщину на Украине.Престарелая Америка в лице Джо Байдена – я не понимаю, что это страна такая, которая обгадила все континенты в мире. Извините, что я так грубо выражаюсь, но США реально об***али весь Земной шар. Началось все это с применением ядерного оружия в Японии, хотя даже раньше. А Япония сейчас кланяется им. США свою гадость базировали по всей Европе, направив в своё время против Советского Союза, а теперь – против России. Где разместили? Не буду называть, но тем не менее: Турция, Италия, Нидерланды, Бельгия, конечно Германия. С чем же можно эту страну сравнить? Помните, в своём выступлении перед Национальной ассоциацией евангелистов США во Флориде в 1983 году президент США Рональд Рейган назвал СССР империей зла? Так вот я считаю, что США – империя планетарного сатанизма, дьявольского зла для всей нашей планеты. Возьмите любую точку Земли, начиная от полюсов – нет места, где бы американцы не нагадили населению. Везде натворили ужасов: в Африке, Азии, Европе, у себя в Южной и Центральной Америке и так далее. И эта гадость расплылась по всему миру. Вот кто виновники этого дела.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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