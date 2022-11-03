В Израиле рассказали об отношениях Путина и Нетаньяху
10:35 03.11.2022 (обновлено: 10:44 03.11.2022)
Между бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по результатам прошедших выборов, скорее всего, вновь займёт этот пост, и российским президентом Владимиром Путиным существует "доверие на самом высоком уровне". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал израильский публицист и политик Авигдор Эскин
Он напомнил, что нынешний премьер-министр страны Яир Лапид выступил с несколькими критическими замечаниями в адрес тех или иных аспектов российской спецоперации на Украине, в то время, как Нетаньяху "молчал, не говоря ни слова".
Можно предположить, что после выборов личные отношения Нетаньяху и Путина будут развиваться. Нетаньяху встречался с Путиным больше, чем даже с [президентом США Дональдом] Трампом … Между Путиным и Нетаньяху существует доверие на самом высоком уровне
Говоря о сложностях российско-израильских взаимоотношений, он рассказал, что в ООН Россия и Израиль "голосовали друг против друга" в силу традиций, оставшихся со времён СССР. Однако, по мнению Эскина, по разведывательным, стратегическим и торговым вопросам при Нетаньяху у РФ и Израиля "выстраивались отношения настоящего партнёрства".
13 мая 2021, 20:15Израильский эксперт сказал, когда Нетаньяху впервые исполнил роль посредника между Россией и УкраинойПервое обращение к Биньямину Нетаньяху поступило еще в прошлом году, а в начале 2021 года уже состоялись первые посреднические телефонные разговоры израильского премьера с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом рассказал директор Института Восточной Европы и СНГ (Израиль) Александр Цинкер в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.