https://ukraina.ru/20221103/1040461695.html

В Израиле рассказали об отношениях Путина и Нетаньяху

В Израиле рассказали об отношениях Путина и Нетаньяху - 03.11.2022 Украина.ру

В Израиле рассказали об отношениях Путина и Нетаньяху

Между бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по результатам прошедших выборов, скорее всего, вновь займёт этот пост, и российским президентом Владимиром Путиным существует "доверие на самом высоком уровне". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал израильский публицист и политик Авигдор Эскин

2022-11-03T10:35

2022-11-03T10:35

2022-11-03T10:44

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израиль

владимир путин

биньямин нетаньяху

спецоперация

авигдор эскин

дональд трамп

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Он напомнил, что нынешний премьер-министр страны Яир Лапид выступил с несколькими критическими замечаниями в адрес тех или иных аспектов российской спецоперации на Украине, в то время, как Нетаньяху "молчал, не говоря ни слова".Говоря о сложностях российско-израильских взаимоотношений, он рассказал, что в ООН Россия и Израиль "голосовали друг против друга" в силу традиций, оставшихся со времён СССР. Однако, по мнению Эскина, по разведывательным, стратегическим и торговым вопросам при Нетаньяху у РФ и Израиля "выстраивались отношения настоящего партнёрства".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20210513/1031365856.html

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новости, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху, спецоперация, авигдор эскин, дональд трамп