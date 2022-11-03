В Израиле рассказали об отношениях Путина и Нетаньяху - 03.11.2022 Украина.ру
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В Израиле рассказали об отношениях Путина и Нетаньяху
В Израиле рассказали об отношениях Путина и Нетаньяху - 03.11.2022 Украина.ру
В Израиле рассказали об отношениях Путина и Нетаньяху
Между бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по результатам прошедших выборов, скорее всего, вновь займёт этот пост, и российским президентом Владимиром Путиным существует "доверие на самом высоком уровне". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал израильский публицист и политик Авигдор Эскин
2022-11-03T10:35
2022-11-03T10:44
новости
израиль
владимир путин
биньямин нетаньяху
спецоперация
авигдор эскин
дональд трамп
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Он напомнил, что нынешний премьер-министр страны Яир Лапид выступил с несколькими критическими замечаниями в адрес тех или иных аспектов российской спецоперации на Украине, в то время, как Нетаньяху "молчал, не говоря ни слова".Говоря о сложностях российско-израильских взаимоотношений, он рассказал, что в ООН Россия и Израиль "голосовали друг против друга" в силу традиций, оставшихся со времён СССР. Однако, по мнению Эскина, по разведывательным, стратегическим и торговым вопросам при Нетаньяху у РФ и Израиля "выстраивались отношения настоящего партнёрства".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху, спецоперация, авигдор эскин, дональд трамп
Новости, Израиль, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Спецоперация, Авигдор Эскин, Дональд Трамп

В Израиле рассказали об отношениях Путина и Нетаньяху

10:35 03.11.2022 (обновлено: 10:44 03.11.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Израиль
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Израиль - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Между бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по результатам прошедших выборов, скорее всего, вновь займёт этот пост, и российским президентом Владимиром Путиным существует "доверие на самом высоком уровне". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал израильский публицист и политик Авигдор Эскин
Он напомнил, что нынешний премьер-министр страны Яир Лапид выступил с несколькими критическими замечаниями в адрес тех или иных аспектов российской спецоперации на Украине, в то время, как Нетаньяху "молчал, не говоря ни слова".

Можно предположить, что после выборов личные отношения Нетаньяху и Путина будут развиваться. Нетаньяху встречался с Путиным больше, чем даже с [президентом США Дональдом] Трампом … Между Путиным и Нетаньяху существует доверие на самом высоком уровне

Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике» Авигдор Эскин
Авигдор Эскин
Израильский публицист и политик
Говоря о сложностях российско-израильских взаимоотношений, он рассказал, что в ООН Россия и Израиль "голосовали друг против друга" в силу традиций, оставшихся со времён СССР. Однако, по мнению Эскина, по разведывательным, стратегическим и торговым вопросам при Нетаньяху у РФ и Израиля "выстраивались отношения настоящего партнёрства".
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая 2021, 20:15
Израильский эксперт сказал, когда Нетаньяху впервые исполнил роль посредника между Россией и УкраинойПервое обращение к Биньямину Нетаньяху поступило еще в прошлом году, а в начале 2021 года уже состоялись первые посреднические телефонные разговоры израильского премьера с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом рассказал директор Института Восточной Европы и СНГ (Израиль) Александр Цинкер в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиИзраильВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуСпецоперацияАвигдор ЭскинДональд Трамп
 
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