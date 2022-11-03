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Запад игнорирует положения Конвенции о биологическом оружии — Полянский

Запад игнорирует положения Конвенции о биологическом оружии — Полянский - 03.11.2022 Украина.ру

Запад игнорирует положения Конвенции о биологическом оружии — Полянский

Страны Запада в СБ ООН дали понять, что не намерены выполнять положения Конвенции о биологическом оружии (КБТО), обязывающие страны сотрудничать с расследованиями случаев нарушения конвенции. Об этом заявил 2 ноября на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

2022-11-03T08:36

2022-11-03T08:36

2022-11-03T08:52

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Он напомнил, что, согласно положениям КБТО, "каждое государство-участник Конвенции обязуется сотрудничать в проведении любых расследований, которые могут быть предприняты Советом безопасности в соответствии с положениями устава ООН на основании жалобы, полученной советом".Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.При этом СБ ООН не принял резолюцию РФ о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. За резолюцию голосовали РФ и Китай. Против были США, Франция и Великобритания. Остальные страны воздержались. Таким образом, Совбез по сути не дал задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 КБТО.Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оружие, запад