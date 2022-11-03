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Запад игнорирует положения Конвенции о биологическом оружии — Полянский
Запад игнорирует положения Конвенции о биологическом оружии — Полянский - 03.11.2022 Украина.ру
Запад игнорирует положения Конвенции о биологическом оружии — Полянский
Страны Запада в СБ ООН дали понять, что не намерены выполнять положения Конвенции о биологическом оружии (КБТО), обязывающие страны сотрудничать с расследованиями случаев нарушения конвенции. Об этом заявил 2 ноября на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
2022-11-03T08:36
2022-11-03T08:36
2022-11-03T08:52
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Он напомнил, что, согласно положениям КБТО, "каждое государство-участник Конвенции обязуется сотрудничать в проведении любых расследований, которые могут быть предприняты Советом безопасности в соответствии с положениями устава ООН на основании жалобы, полученной советом".Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.При этом СБ ООН не принял резолюцию РФ о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. За резолюцию голосовали РФ и Китай. Против были США, Франция и Великобритания. Остальные страны воздержались. Таким образом, Совбез по сути не дал задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 КБТО.Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".
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новости, оружие, запад
Запад игнорирует положения Конвенции о биологическом оружии — Полянский
08:36 03.11.2022 (обновлено: 08:52 03.11.2022)
Страны Запада в СБ ООН дали понять, что не намерены выполнять положения Конвенции о биологическом оружии (КБТО), обязывающие страны сотрудничать с расследованиями случаев нарушения конвенции. Об этом заявил 2 ноября на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Он напомнил, что, согласно положениям КБТО, "каждое государство-участник Конвенции обязуется сотрудничать в проведении любых расследований, которые могут быть предприняты Советом безопасности в соответствии с положениями устава ООН на основании жалобы, полученной советом".
"В ходе работы над проектом нашей резолюции западные страны всячески демонстрировали, что закон для них не писан и выполнять это положение они не намерены. Ради этого они готовы растоптать любые нормы и попрать любые правила. Обычное и уже привычное для них колониальное мышление. Нас это уже даже не удивляет", - подчеркнул Полянский.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
При этом СБ ООН не принял резолюцию РФ о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине.
За резолюцию голосовали РФ и Китай. Против были США, Франция и Великобритания. Остальные страны воздержались. Таким образом, Совбез по сути не дал задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 КБТО.
Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".