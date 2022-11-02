https://ukraina.ru/20221102/1040374302.html

Военный эксперт рассказал, какой самый мощный удар нанесли ВКС РФ по энергетике Украины

Военный эксперт рассказал, какой самый мощный удар нанесли ВКС РФ по энергетике Украины - 02.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какой самый мощный удар нанесли ВКС РФ по энергетике Украины

Удар ВКС РФ почти по 36 объектам энергетической инфраструктуры Украины – это самый мощный удар по украинской энергетике с момента первого ответа России на теракт на Крымском мосту, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-11-02T04:45

2022-11-02T04:45

2022-11-02T04:45

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Ранее ВКС РФ нанесли удар почти по 36 объектам энергетической инфраструктуры Украины. Помимо Днепрогэса и Южноднестровской ГЭС, ракетными ударами поражены Каневская и Кременчугская ГЭС. Введены срочные веерные отключения электроэнергии. Часть железнодорожного сообщения остановлена.По его словам, удар должен привести к веерным отключениям, чтобы у киевского режима был выбор: либо подавать электроэнергию на предприятия по производству оружия и боевой техники, либо подавать ее в жилые дома.Полный текст интервью можно прочитать здесь.С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.

https://ukraina.ru/20221031/1040327362.html

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