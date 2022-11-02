Военный эксперт рассказал, какой самый мощный удар нанесли ВКС РФ по энергетике Украины - 02.11.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, какой самый мощный удар нанесли ВКС РФ по энергетике Украины
Военный эксперт рассказал, какой самый мощный удар нанесли ВКС РФ по энергетике Украины - 02.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какой самый мощный удар нанесли ВКС РФ по энергетике Украины
Удар ВКС РФ почти по 36 объектам энергетической инфраструктуры Украины – это самый мощный удар по украинской энергетике с момента первого ответа России на теракт на Крымском мосту, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-11-02T04:45
2022-11-02T04:45
новости
россия
украина
энергетика
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Ранее ВКС РФ нанесли удар почти по 36 объектам энергетической инфраструктуры Украины. Помимо Днепрогэса и Южноднестровской ГЭС, ракетными ударами поражены Каневская и Кременчугская ГЭС. Введены срочные веерные отключения электроэнергии. Часть железнодорожного сообщения остановлена.По его словам, удар должен привести к веерным отключениям, чтобы у киевского режима был выбор: либо подавать электроэнергию на предприятия по производству оружия и боевой техники, либо подавать ее в жилые дома.Полный текст интервью можно прочитать здесь.С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
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новости, россия, украина, энергетика
Новости, Россия, Украина, энергетика

Военный эксперт рассказал, какой самый мощный удар нанесли ВКС РФ по энергетике Украины

04:45 02.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Удар ВКС РФ почти по 36 объектам энергетической инфраструктуры Украины – это самый мощный удар по украинской энергетике с момента первого ответа России на теракт на Крымском мосту, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее ВКС РФ нанесли удар почти по 36 объектам энергетической инфраструктуры Украины. Помимо Днепрогэса и Южноднестровской ГЭС, ракетными ударами поражены Каневская и Кременчугская ГЭС. Введены срочные веерные отключения электроэнергии. Часть железнодорожного сообщения остановлена.
Это самый мощный удар по энергетике Украины с момента первого нашего ответа на теракт на Крымском мосту. Та атака была самой мощной, а это второй по мощности удар. Он призван понизить коэффициент снабжения электроэнергией оборонных баз предприятий, военных баз и центров обучения Украины в разы.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его словам, удар должен привести к веерным отключениям, чтобы у киевского режима был выбор: либо подавать электроэнергию на предприятия по производству оружия и боевой техники, либо подавать ее в жилые дома.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 13:24
"Худшая зима в истории". Деэлектрификация Украины продолжается
 
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