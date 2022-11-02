https://ukraina.ru/20221102/1040374302.html
Военный эксперт рассказал, какой самый мощный удар нанесли ВКС РФ по энергетике Украины
Военный эксперт рассказал, какой самый мощный удар нанесли ВКС РФ по энергетике Украины - 02.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какой самый мощный удар нанесли ВКС РФ по энергетике Украины
Удар ВКС РФ почти по 36 объектам энергетической инфраструктуры Украины – это самый мощный удар по украинской энергетике с момента первого ответа России на теракт на Крымском мосту, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-11-02T04:45
2022-11-02T04:45
2022-11-02T04:45
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энергетика
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Ранее ВКС РФ нанесли удар почти по 36 объектам энергетической инфраструктуры Украины. Помимо Днепрогэса и Южноднестровской ГЭС, ракетными ударами поражены Каневская и Кременчугская ГЭС. Введены срочные веерные отключения электроэнергии. Часть железнодорожного сообщения остановлена.По его словам, удар должен привести к веерным отключениям, чтобы у киевского режима был выбор: либо подавать электроэнергию на предприятия по производству оружия и боевой техники, либо подавать ее в жилые дома.Полный текст интервью можно прочитать здесь.С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
https://ukraina.ru/20221031/1040327362.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, энергетика
Военный эксперт рассказал, какой самый мощный удар нанесли ВКС РФ по энергетике Украины
Удар ВКС РФ почти по 36 объектам энергетической инфраструктуры Украины – это самый мощный удар по украинской энергетике с момента первого ответа России на теракт на Крымском мосту, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее ВКС РФ нанесли удар почти по 36 объектам энергетической инфраструктуры Украины. Помимо Днепрогэса и Южноднестровской ГЭС, ракетными ударами поражены Каневская и Кременчугская ГЭС. Введены срочные веерные отключения электроэнергии. Часть железнодорожного сообщения остановлена.
Это самый мощный удар по энергетике Украины с момента первого нашего ответа на теракт на Крымском мосту. Та атака была самой мощной, а это второй по мощности удар. Он призван понизить коэффициент снабжения электроэнергией оборонных баз предприятий, военных баз и центров обучения Украины в разы.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его словам, удар должен привести к веерным отключениям, чтобы у киевского режима был выбор: либо подавать электроэнергию на предприятия по производству оружия и боевой техники, либо подавать ее в жилые дома.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.
С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.