https://ukraina.ru/20221102/1040357214.html

Военный эксперт рассказал, как удары России по инфраструктуре Украины повлияли на фронт

Военный эксперт рассказал, как удары России по инфраструктуре Украины повлияли на фронт - 02.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как удары России по инфраструктуре Украины повлияли на фронт

Удары РФ по инфраструктуре Украины напрямую не повлияют на линию фронта, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-11-02T04:15

2022-11-02T04:15

2022-11-02T04:15

новости

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039582111_0:62:960:602_1920x0_80_0_0_0a07b493da9f4d90588d99c781ef214a.jpg

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.По его словам, уже сегодня атомные станции не могут работать в пиковых нагрузках, они могут это делать только вместе с ГЭС и ТЭЦ.Часть тепловых станций войска РФ уже вывели из строя, а сейчас они бьют по гидроэлектростанциях, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221031/1040327362.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия