https://ukraina.ru/20221102/1040357214.html
Военный эксперт рассказал, как удары России по инфраструктуре Украины повлияли на фронт
Военный эксперт рассказал, как удары России по инфраструктуре Украины повлияли на фронт - 02.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как удары России по инфраструктуре Украины повлияли на фронт
Удары РФ по инфраструктуре Украины напрямую не повлияют на линию фронта, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-11-02T04:15
2022-11-02T04:15
2022-11-02T04:15
новости
украина
россия
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С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.По его словам, уже сегодня атомные станции не могут работать в пиковых нагрузках, они могут это делать только вместе с ГЭС и ТЭЦ.Часть тепловых станций войска РФ уже вывели из строя, а сейчас они бьют по гидроэлектростанциях, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221031/1040327362.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия
Военный эксперт рассказал, как удары России по инфраструктуре Украины повлияли на фронт
Удары РФ по инфраструктуре Украины напрямую не повлияют на линию фронта, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
Удары по инфраструктуре напрямую не повлияют на линию фронта. Поначалу казалось, что наши удары, которые последовали после атаки на Крымский мост, были не очень эффективны. Но это было связано с тем, что система имела высокий уровень резервирования и были незагружены значительные мощности. Еще была возможность перетока электроэнергии.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, уже сегодня атомные станции не могут работать в пиковых нагрузках, они могут это делать только вместе с ГЭС и ТЭЦ.
Часть тепловых станций войска РФ уже вывели из строя, а сейчас они бьют по гидроэлектростанциях, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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