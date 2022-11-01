https://ukraina.ru/20221101/1040335722.html

"Мы даже при СССР этого не делали": военный эксперт призвал не сбивать американские беспилотники

"Мы даже при СССР этого не делали": военный эксперт призвал не сбивать американские беспилотники - 01.11.2022 Украина.ру

"Мы даже при СССР этого не делали": военный эксперт призвал не сбивать американские беспилотники

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что нельзя сбивать американские беспилотники за пределами воздушного пространства РФ

2022-11-01T07:00

2022-11-01T07:00

2022-11-01T07:00

юрий кнутов

новости

украина

беспилотник

нато

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Ранее стало известно, что недавнюю попытку нападения на военный флот РФ в Севастополе координировали беспилотники и самолеты-разведчики стран НАТО."Нельзя этого делать (сбивать американские беспилотники или самолеты разведчики). Мы даже в советское время это не делали… Мы не открывали огонь по самолетам, которые находятся над международными территориальными водами", - заявил Кнутов в интервью Украина.ру.По его словам, "и сейчас мы можем атаковать только то, что нарушает нашу границу".Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова можно на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221027/1040183248.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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юрий кнутов, новости, украина, беспилотник, нато