https://ukraina.ru/20221101/1040335722.html
"Мы даже при СССР этого не делали": военный эксперт призвал не сбивать американские беспилотники
"Мы даже при СССР этого не делали": военный эксперт призвал не сбивать американские беспилотники - 01.11.2022 Украина.ру
"Мы даже при СССР этого не делали": военный эксперт призвал не сбивать американские беспилотники
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что нельзя сбивать американские беспилотники за пределами воздушного пространства РФ
2022-11-01T07:00
2022-11-01T07:00
2022-11-01T07:00
юрий кнутов
новости
украина
беспилотник
нато
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Ранее стало известно, что недавнюю попытку нападения на военный флот РФ в Севастополе координировали беспилотники и самолеты-разведчики стран НАТО."Нельзя этого делать (сбивать американские беспилотники или самолеты разведчики). Мы даже в советское время это не делали… Мы не открывали огонь по самолетам, которые находятся над международными территориальными водами", - заявил Кнутов в интервью Украина.ру.По его словам, "и сейчас мы можем атаковать только то, что нарушает нашу границу".Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова можно на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221027/1040183248.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
юрий кнутов, новости, украина, беспилотник, нато
Юрий Кнутов, Новости, Украина, беспилотник, НАТО
"Мы даже при СССР этого не делали": военный эксперт призвал не сбивать американские беспилотники
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что нельзя сбивать американские беспилотники за пределами воздушного пространства РФ