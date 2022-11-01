"Мы даже при СССР этого не делали": военный эксперт призвал не сбивать американские беспилотники - 01.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221101/1040335722.html
"Мы даже при СССР этого не делали": военный эксперт призвал не сбивать американские беспилотники
"Мы даже при СССР этого не делали": военный эксперт призвал не сбивать американские беспилотники - 01.11.2022 Украина.ру
"Мы даже при СССР этого не делали": военный эксперт призвал не сбивать американские беспилотники
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что нельзя сбивать американские беспилотники за пределами воздушного пространства РФ
2022-11-01T07:00
2022-11-01T07:00
юрий кнутов
новости
украина
беспилотник
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103017/35/1030173581_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_e0e1d2ee31b93af41de77885bad66826.jpg.webp
Ранее стало известно, что недавнюю попытку нападения на военный флот РФ в Севастополе координировали беспилотники и самолеты-разведчики стран НАТО."Нельзя этого делать (сбивать американские беспилотники или самолеты разведчики). Мы даже в советское время это не делали… Мы не открывали огонь по самолетам, которые находятся над международными территориальными водами", - заявил Кнутов в интервью Украина.ру.По его словам, "и сейчас мы можем атаковать только то, что нарушает нашу границу".Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова можно на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221027/1040183248.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103017/35/1030173581_0:0:1652:1238_1920x0_80_0_0_09eee14388e9a77bb82f1fcc7f6d8ee4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
юрий кнутов, новости, украина, беспилотник, нато
Юрий Кнутов, Новости, Украина, беспилотник, НАТО

"Мы даже при СССР этого не делали": военный эксперт призвал не сбивать американские беспилотники

07:00 01.11.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
В сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что нельзя сбивать американские беспилотники за пределами воздушного пространства РФ
Ранее стало известно, что недавнюю попытку нападения на военный флот РФ в Севастополе координировали беспилотники и самолеты-разведчики стран НАТО.
"Нельзя этого делать (сбивать американские беспилотники или самолеты разведчики). Мы даже в советское время это не делали… Мы не открывали огонь по самолетам, которые находятся над международными территориальными водами", - заявил Кнутов в интервью Украина.ру.
По его словам, "и сейчас мы можем атаковать только то, что нарушает нашу границу".
Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова можно на сайте Украина.ру
Балаклавская ТЭС в Севастополе
27 октября, 09:35
Балаклавскую ТЭС в Севастополе атаковал беспилотникВ Севастополе беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС, его сбили с траектории полета. Об этом сообщил 27 октября губернатор Севастополя Михаил Развозжаев
 
Юрий КнутовНовостиУкраинабеспилотникНАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:22Безпалько: Европа в панике, ядерная война все ближе
07:15Рогов: смерть Зеленского спасет десятки тысяч жизней
07:07"Умереть за дядю Сэма": эксперт о том, что англосаксы готовы предложить полякам
07:00"Мы даже при СССР этого не делали": военный эксперт призвал не сбивать американские беспилотники
06:53Евсеев рассказал, как удары ВС РФ по энергетике Украины влияют на линию фронта
06:45Украина может пойти на всё, на что угодно – Бородай о "грязной бомбе"
06:37"Европа очень сильно пострадает" - эксперт о том, почему страны ЕС ведут себя как бараны, идущие на бойню
06:30Мощнейший удар: военный эксперт объяснил, зачем ВКС РФ бьют по украинским электроподстанциям
06:23"Серые волки" на Украину не прибывают – Евсеев
06:15Эксперт рассказал, чьи интересы на самом деле продвигает Риши Сунак
06:07Военный эксперт о том, нужно ли России сбивать американские самолеты и беспилотники
06:00Марков предложил наказать Украину и Запад за срыв зерновой сделки
05:53Эксперт о том, в какую антироссийскую игру Лондон пытается втянуть Турцию
05:45Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса"
05:37Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия
05:37Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина
05:30"Момент провала": политолог объяснил, в каком случае Польшу толкнут в войну против России
05:23Кочетков: РФ нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию
05:15Затулин: Армения сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию
05:07Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине можно назвать гражданской войной
Лента новостейМолния