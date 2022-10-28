Эксперт предположил, где украинцы могут оборудовать лабораторию для "грязной бомбы"
Физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в интервью изданию Украина.ру заверил, что на Украине есть места, которые могут быть использованы для создания горячих лабораторий для изготовления "грязных бомб"
"Например, в Харькове находится исследовательский реактор ВВР-М, оснащенный всем необходимым оборудованием [ВВР-М – исследовательский пучковый водо-водяной ядерный реактор бассейнового типа]. Потребуется время, чтобы доставить такое устройство в определенное место, например, в недра Чернобыльской АЭС, которую Россия теперь не контролирует", - сказал физик.
По его словам, необходимо также сконструировать и изготовить контейнер, в котором все будет содержаться.
"Для него тоже требуется радиоактивная безопасность, чтобы не облучить летчиков, которых на Украине остается все меньше и которых не стоит "пускать в расход". С учетом того, что Киев планирует использовать бомбу как провокацию, не нужно пересекать госграницу с Россией – достаточно взорвать снаряд на своей территории, обвинить в этом Москву и получить нужный им результат", - объяснил эксперт.
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