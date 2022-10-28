https://ukraina.ru/20221028/1040252164.html

Эксперт предположил, где украинцы могут оборудовать лабораторию для "грязной бомбы"

Эксперт предположил, где украинцы могут оборудовать лабораторию для "грязной бомбы" - 28.10.2022 Украина.ру

Эксперт предположил, где украинцы могут оборудовать лабораторию для "грязной бомбы"

Физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в интервью изданию Украина.ру заверил, что на Украине есть места, которые могут быть использованы для создания горячих лабораторий для изготовления "грязных бомб"

2022-10-28T14:34

2022-10-28T14:34

2022-10-28T14:34

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"Например, в Харькове находится исследовательский реактор ВВР-М, оснащенный всем необходимым оборудованием [ВВР-М – исследовательский пучковый водо-водяной ядерный реактор бассейнового типа]. Потребуется время, чтобы доставить такое устройство в определенное место, например, в недра Чернобыльской АЭС, которую Россия теперь не контролирует", - сказал физик.По его словам, необходимо также сконструировать и изготовить контейнер, в котором все будет содержаться.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221028/1040210333.html

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новости, бомба, харьков, украина, ядерная безопасность, эксперт