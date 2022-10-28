Эксперт предположил, где украинцы могут оборудовать лабораторию для "грязной бомбы" - 28.10.2022 Украина.ру
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Эксперт предположил, где украинцы могут оборудовать лабораторию для "грязной бомбы"
Эксперт предположил, где украинцы могут оборудовать лабораторию для "грязной бомбы" - 28.10.2022 Украина.ру
Эксперт предположил, где украинцы могут оборудовать лабораторию для "грязной бомбы"
Физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в интервью изданию Украина.ру заверил, что на Украине есть места, которые могут быть использованы для создания горячих лабораторий для изготовления "грязных бомб"
2022-10-28T14:34
2022-10-28T14:34
новости
бомба
харьков
украина
ядерная безопасность
эксперт
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"Например, в Харькове находится исследовательский реактор ВВР-М, оснащенный всем необходимым оборудованием [ВВР-М – исследовательский пучковый водо-водяной ядерный реактор бассейнового типа]. Потребуется время, чтобы доставить такое устройство в определенное место, например, в недра Чернобыльской АЭС, которую Россия теперь не контролирует", - сказал физик.По его словам, необходимо также сконструировать и изготовить контейнер, в котором все будет содержаться.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, бомба, харьков, украина, ядерная безопасность, эксперт
Новости, бомба, Харьков, Украина, ядерная безопасность, эксперт

Эксперт предположил, где украинцы могут оборудовать лабораторию для "грязной бомбы"

14:34 28.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в интервью изданию Украина.ру заверил, что на Украине есть места, которые могут быть использованы для создания горячих лабораторий для изготовления "грязных бомб"
"Например, в Харькове находится исследовательский реактор ВВР-М, оснащенный всем необходимым оборудованием [ВВР-М – исследовательский пучковый водо-водяной ядерный реактор бассейнового типа]. Потребуется время, чтобы доставить такое устройство в определенное место, например, в недра Чернобыльской АЭС, которую Россия теперь не контролирует", - сказал физик.
По его словам, необходимо также сконструировать и изготовить контейнер, в котором все будет содержаться.

"Для него тоже требуется радиоактивная безопасность, чтобы не облучить летчиков, которых на Украине остается все меньше и которых не стоит "пускать в расход". С учетом того, что Киев планирует использовать бомбу как провокацию, не нужно пересекать госграницу с Россией – достаточно взорвать снаряд на своей территории, обвинить в этом Москву и получить нужный им результат", - объяснил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Зона отчуждения ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
06:45
Леонков объяснил, почему киевский режим собирался взорвать "грязную бомбу" в ЧернобылеУкраинские власти собирались устроить ядерную провокацию в Чернобыле для того, чтобы получить прикрытие и минимизировать последствия, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
 
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