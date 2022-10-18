https://ukraina.ru/20221018/1039878648.html

Украинская поп-звезда попыталась сбить дрон-камикадзе подручными средствами

Украинская поп-звезда попыталась сбить дрон-камикадзе подручными средствами - 18.10.2022 Украина.ру

Украинская поп-звезда попыталась сбить дрон-камикадзе подручными средствами

Пользователи сети раскритиковали украинскую певицу Наталью Могилевскую, которая опубликовала видео о пролетающем над ее домом беспилотнике. Могилевская резко ответила на хейт, сообщает УНИАН 18 октября

2022-10-18T16:16

2022-10-18T16:16

2022-10-18T16:16

новости

дроны

могилевская

фанаты

герань

беспилотник

украина

спецоперация

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На видео, опубликованном певицей, над ее домом пролетает беспилотник, а сама певица и ее соседи пытались сбить дрон "кто чем может".Кроме того,она написала, что ранее ее раскритиковали за то, что во время тревоги она пела и раздавала сладости в киевском метро."Як там без мене метроЯк там без мене шахіди,Я в Чернівці, а (…)все одно полетить в спину"(Как там без меня метро, как там без меня шахиды, я в Черновцы, а (…) все-равно полетит в спину)Накануне глава МВД Денис Монастырский призвал украинцев не сбивать дроны самостоятельно, хотя до него его советник Антон Геращенко призвал охотников и владельцев огнестрельного оружия именно это и делать.

https://ukraina.ru/20221017/1039807225.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дроны, могилевская, фанаты, герань, беспилотник, украина, спецоперация