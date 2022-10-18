Украинская поп-звезда попыталась сбить дрон-камикадзе подручными средствами
Пользователи сети раскритиковали украинскую певицу Наталью Могилевскую, которая опубликовала видео о пролетающем над ее домом беспилотнике. Могилевская резко ответила на хейт, сообщает УНИАН 18 октября
На видео, опубликованном певицей, над ее домом пролетает беспилотник, а сама певица и ее соседи пытались сбить дрон "кто чем может".
Кроме того,она написала, что ранее ее раскритиковали за то, что во время тревоги она пела и раздавала сладости в киевском метро.
"Як там без мене метро
Як там без мене шахіди,
Я в Чернівці, а (…)
все одно полетить в спину"
(Как там без меня метро, как там без меня шахиды, я в Черновцы, а (…) все-равно полетит в спину)
Накануне глава МВД Денис Монастырский призвал украинцев не сбивать дроны самостоятельно, хотя до него его советник Антон Геращенко призвал охотников и владельцев огнестрельного оружия именно это и делать.
Вчера, 13:59Предложение Геращенко стрелять по дронам приведет к трагичным последствиям - МВД УкраиныМинистр внутренних дел Украины Денис Монастырский раскритиковал своего советника Антона Геращенко, который предложил украинцам стрелять по дронам из своего оружия. Об этом 17 октября пишут журналисты украинского издания "Бабель"