Украинская поп-звезда попыталась сбить дрон-камикадзе подручными средствами - 18.10.2022 Украина.ру
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Украинская поп-звезда попыталась сбить дрон-камикадзе подручными средствами
Украинская поп-звезда попыталась сбить дрон-камикадзе подручными средствами - 18.10.2022 Украина.ру
Украинская поп-звезда попыталась сбить дрон-камикадзе подручными средствами
Пользователи сети раскритиковали украинскую певицу Наталью Могилевскую, которая опубликовала видео о пролетающем над ее домом беспилотнике. Могилевская резко ответила на хейт, сообщает УНИАН 18 октября
2022-10-18T16:16
2022-10-18T16:16
новости
дроны
могилевская
фанаты
герань
беспилотник
украина
спецоперация
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На видео, опубликованном певицей, над ее домом пролетает беспилотник, а сама певица и ее соседи пытались сбить дрон "кто чем может".Кроме того,она написала, что ранее ее раскритиковали за то, что во время тревоги она пела и раздавала сладости в киевском метро."Як там без мене метроЯк там без мене шахіди,Я в Чернівці, а (…)все одно полетить в спину"(Как там без меня метро, как там без меня шахиды, я в Черновцы, а (…) все-равно полетит в спину)Накануне глава МВД Денис Монастырский призвал украинцев не сбивать дроны самостоятельно, хотя до него его советник Антон Геращенко призвал охотников и владельцев огнестрельного оружия именно это и делать.
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новости, дроны, могилевская, фанаты, герань, беспилотник, украина, спецоперация
Новости, дроны, Могилевская, фанаты, Герань, беспилотник, Украина, Спецоперация

Украинская поп-звезда попыталась сбить дрон-камикадзе подручными средствами

16:16 18.10.2022
 
© Наталья Могилевская/ИнстаграмНаталья Могилевская
Наталья Могилевская
© Наталья Могилевская/Инстаграм
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Пользователи сети раскритиковали украинскую певицу Наталью Могилевскую, которая опубликовала видео о пролетающем над ее домом беспилотнике. Могилевская резко ответила на хейт, сообщает УНИАН 18 октября
На видео, опубликованном певицей, над ее домом пролетает беспилотник, а сама певица и ее соседи пытались сбить дрон "кто чем может".
Кроме того,она написала, что ранее ее раскритиковали за то, что во время тревоги она пела и раздавала сладости в киевском метро.
"Як там без мене метро
Як там без мене шахіди,
Я в Чернівці, а (…)
все одно полетить в спину"
(Как там без меня метро, как там без меня шахиды, я в Черновцы, а (…) все-равно полетит в спину)
Накануне глава МВД Денис Монастырский призвал украинцев не сбивать дроны самостоятельно, хотя до него его советник Антон Геращенко призвал охотников и владельцев огнестрельного оружия именно это и делать.
Киев многоэтажка попадание
Вчера, 13:59
Предложение Геращенко стрелять по дронам приведет к трагичным последствиям - МВД УкраиныМинистр внутренних дел Украины Денис Монастырский раскритиковал своего советника Антона Геращенко, который предложил украинцам стрелять по дронам из своего оружия. Об этом 17 октября пишут журналисты украинского издания "Бабель"
 
НовостидроныМогилевскаяфанатыГераньбеспилотникУкраинаСпецоперация
 
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