https://ukraina.ru/20221018/1039824506.html
Эксперт Груздев объяснил, зачем белорусские власти ввели в стране режим контртеррористической операции
Эксперт Груздев объяснил, зачем белорусские власти ввели в стране режим контртеррористической операции - 18.10.2022 Украина.ру
Эксперт Груздев объяснил, зачем белорусские власти ввели в стране режим контртеррористической операции
Белоруссии угрожают террористы как внутренние, так и внешние, поэтому и был введет режим контртеррористической операции (КТО), заявил член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ Владимир Груздев в интервью Украина.ру
2022-10-18T07:45
2022-10-18T07:45
2022-10-18T07:45
новости
кто
белоруссия
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Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее сообщил, что режим контртеррористической операции введён в Белоруссии на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств.По его словам, в режиме КТО в Белоруссии "будет происходить зачистка отдельных активистов, зарегистрированных в экстремистском плане "Перамога" и спящих ячеек, сохранивших свою активность после августа 2020".На ежедневной жизни большинства белорусов, которые не связаны с силовым блоком и не были активистами протестов, этот режим никак не отразится, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221014/1039724223.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кто, белоруссия
Эксперт Груздев объяснил, зачем белорусские власти ввели в стране режим контртеррористической операции
Белоруссии угрожают террористы как внутренние, так и внешние, поэтому и был введет режим контртеррористической операции (КТО), заявил член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ Владимир Груздев в интервью Украина.ру
Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее сообщил, что режим контртеррористической операции введён в Белоруссии на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств.
Белоруссии угрожают террористы как внутренние, так и внешние. Если изучить риторику и действия части беглых оппозиционеров, то её иначе как террористическая деятельность классифицировать невозможно. Они озвучивают прямые угрозы белорусским властям, призывают белорусов к вооруженному перевороту.
Владимир Груздев
член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ
По его словам, в режиме КТО в Белоруссии "будет происходить зачистка отдельных активистов, зарегистрированных в экстремистском плане "Перамога" и спящих ячеек, сохранивших свою активность после августа 2020".
На ежедневной жизни большинства белорусов, которые не связаны с силовым блоком и не были активистами протестов, этот режим никак не отразится, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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