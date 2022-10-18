https://ukraina.ru/20221018/1039824506.html

Эксперт Груздев объяснил, зачем белорусские власти ввели в стране режим контртеррористической операции

Эксперт Груздев объяснил, зачем белорусские власти ввели в стране режим контртеррористической операции - 18.10.2022 Украина.ру

Эксперт Груздев объяснил, зачем белорусские власти ввели в стране режим контртеррористической операции

Белоруссии угрожают террористы как внутренние, так и внешние, поэтому и был введет режим контртеррористической операции (КТО), заявил член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ Владимир Груздев в интервью Украина.ру

2022-10-18T07:45

2022-10-18T07:45

2022-10-18T07:45

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Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее сообщил, что режим контртеррористической операции введён в Белоруссии на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств.По его словам, в режиме КТО в Белоруссии "будет происходить зачистка отдельных активистов, зарегистрированных в экстремистском плане "Перамога" и спящих ячеек, сохранивших свою активность после августа 2020".На ежедневной жизни большинства белорусов, которые не связаны с силовым блоком и не были активистами протестов, этот режим никак не отразится, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221014/1039724223.html

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новости, кто, белоруссия