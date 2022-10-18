Эксперт Груздев объяснил, зачем белорусские власти ввели в стране режим контртеррористической операции - 18.10.2022 Украина.ру
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Эксперт Груздев объяснил, зачем белорусские власти ввели в стране режим контртеррористической операции
Эксперт Груздев объяснил, зачем белорусские власти ввели в стране режим контртеррористической операции - 18.10.2022 Украина.ру
Эксперт Груздев объяснил, зачем белорусские власти ввели в стране режим контртеррористической операции
Белоруссии угрожают террористы как внутренние, так и внешние, поэтому и был введет режим контртеррористической операции (КТО), заявил член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ Владимир Груздев в интервью Украина.ру
2022-10-18T07:45
2022-10-18T07:45
новости
кто
белоруссия
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Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее сообщил, что режим контртеррористической операции введён в Белоруссии на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств.По его словам, в режиме КТО в Белоруссии "будет происходить зачистка отдельных активистов, зарегистрированных в экстремистском плане "Перамога" и спящих ячеек, сохранивших свою активность после августа 2020".На ежедневной жизни большинства белорусов, которые не связаны с силовым блоком и не были активистами протестов, этот режим никак не отразится, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221014/1039724223.html
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новости, кто, белоруссия
Новости, КТО, Белоруссия

Эксперт Груздев объяснил, зачем белорусские власти ввели в стране режим контртеррористической операции

07:45 18.10.2022
 
© raskalov-vit.livejournal.comПлощадь Победы Минск Белоруссия
Площадь Победы Минск Белоруссия
© raskalov-vit.livejournal.com
Читать в
Белоруссии угрожают террористы как внутренние, так и внешние, поэтому и был введет режим контртеррористической операции (КТО), заявил член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ Владимир Груздев в интервью Украина.ру
Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее сообщил, что режим контртеррористической операции введён в Белоруссии на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств.
Белоруссии угрожают террористы как внутренние, так и внешние. Если изучить риторику и действия части беглых оппозиционеров, то её иначе как террористическая деятельность классифицировать невозможно. Они озвучивают прямые угрозы белорусским властям, призывают белорусов к вооруженному перевороту.
Владимир Груздев интервью
Владимир Груздев
член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ
По его словам, в режиме КТО в Белоруссии "будет происходить зачистка отдельных активистов, зарегистрированных в экстремистском плане "Перамога" и спящих ячеек, сохранивших свою активность после августа 2020".
На ежедневной жизни большинства белорусов, которые не связаны с силовым блоком и не были активистами протестов, этот режим никак не отразится, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Белоруссия военные
14 октября, 09:56
Режим КТО в Белоруссии, опасения ВСУ, запорожское направление. Главное на Украине на утро 14 октябряВ Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Мобилизация в России вызвала опасения в ВСУ, сообщили западные СМИ. Власти Запорожской области сообщили о напряжённости у границ этого региона РФ
 
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