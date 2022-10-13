https://ukraina.ru/20221013/1039710892.html

Замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева: Люди устали от угроз Украины и хотят отдохнуть

Замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева: Люди устали от угроз Украины и хотят отдохнуть - 13.10.2022 Украина.ру

Замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева: Люди устали от угроз Украины и хотят отдохнуть

Жители Херсонской области по своему желанию могут выехать на отдых или на учебу в российские регионы, в том числе в Крым, рассказала в интервью изданию... Украина.ру, 13.10.2022

2022-10-13T17:09

2022-10-13T17:09

2022-10-13T17:09

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херсонская область

эвакуация

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поездки

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Жители Херсонской области по своему желанию могут выехать на отдых или на учебу в российские регионы, в том числе в Крым, рассказала в интервью изданию Украина.ру заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил российское руководство помочь в организации вывоза жителей региона в более безопасные регионы для отдыха и учёбы.По его словам, ВСУ ежедневно обстреливают города Херсонской области: Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Чернобаевку. Удары приносят серьёзный ущерб, в первую очередь местным жителям. Цели, по которым бьют ракеты - это гостиницы, жилые дома, рынки. Заявление Сальдо прокомментировала заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева.Она отметила, что сейчас в Херсонской области всё спокойно и ни о какой эвакуации речи не идет.Губарева рассказала, как жители могут принять участие в этих поездках. Нужно позвонить на горячую линию +7 800 301 99 99 и оставить свои данные. Уже через день власти организовывают поездку в Крым, где людей направляют в пансионат или дом отдыха.Она также подчеркнула, что люди выезжают не из-за желания отдохнуть, а из-за информационных угроз Киева начать активные военные действия.Давать прогнозы по количеству участников гуманитарных поездок сейчас сложно. Желающих уехать много, для обработки обращений на горячей линии ввели дополнительные 10 единиц сотрудников.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, комментарий, херсонская область, эвакуация, жители, население, крым, поездки