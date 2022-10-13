https://ukraina.ru/20221013/1039710892.html
Замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева: Люди устали от угроз Украины и хотят отдохнуть
Замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева: Люди устали от угроз Украины и хотят отдохнуть - 13.10.2022 Украина.ру
Замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева: Люди устали от угроз Украины и хотят отдохнуть
Жители Херсонской области по своему желанию могут выехать на отдых или на учебу в российские регионы, в том числе в Крым, рассказала в интервью изданию... Украина.ру, 13.10.2022
2022-10-13T17:09
2022-10-13T17:09
2022-10-13T17:09
новости
комментарий
херсонская область
эвакуация
жители
население
крым
поездки
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Жители Херсонской области по своему желанию могут выехать на отдых или на учебу в российские регионы, в том числе в Крым, рассказала в интервью изданию Украина.ру заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил российское руководство помочь в организации вывоза жителей региона в более безопасные регионы для отдыха и учёбы.По его словам, ВСУ ежедневно обстреливают города Херсонской области: Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Чернобаевку. Удары приносят серьёзный ущерб, в первую очередь местным жителям. Цели, по которым бьют ракеты - это гостиницы, жилые дома, рынки. Заявление Сальдо прокомментировала заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева.Она отметила, что сейчас в Херсонской области всё спокойно и ни о какой эвакуации речи не идет.Губарева рассказала, как жители могут принять участие в этих поездках. Нужно позвонить на горячую линию +7 800 301 99 99 и оставить свои данные. Уже через день власти организовывают поездку в Крым, где людей направляют в пансионат или дом отдыха.Она также подчеркнула, что люди выезжают не из-за желания отдохнуть, а из-за информационных угроз Киева начать активные военные действия.Давать прогнозы по количеству участников гуманитарных поездок сейчас сложно. Желающих уехать много, для обработки обращений на горячей линии ввели дополнительные 10 единиц сотрудников.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, комментарий, херсонская область, эвакуация, жители, население, крым, поездки
Новости, комментарий, Херсонская область, эвакуация, жители, население, Крым, поездки
Жители Херсонской области по своему желанию могут выехать на отдых или на учебу в российские регионы, в том числе в Крым, рассказала в интервью изданию Украина.ру заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева.
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил российское руководство помочь в организации вывоза жителей региона в более безопасные регионы для отдыха и учёбы.
По его словам, ВСУ ежедневно обстреливают города Херсонской области: Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Чернобаевку. Удары приносят серьёзный ущерб, в первую очередь местным жителям. Цели, по которым бьют ракеты - это гостиницы, жилые дома, рынки.
Заявление Сальдо прокомментировала заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева.
Она отметила, что сейчас в Херсонской области всё спокойно и ни о какой эвакуации речи не идет.
Не совсем корректно называть данный процесс эвакуацией. Это скорее гуманитарные поездки. Детей отправляют в лагеря на отдых, пока ещё тепло. Взрослые едут в Крым, Краснодарский край и другие регионы для оздоровления и знакомства с Родиной.
Екатерина Губарева
Заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике
Губарева рассказала, как жители могут принять участие в этих поездках. Нужно позвонить на горячую линию +7 800 301 99 99 и оставить свои данные. Уже через день власти организовывают поездку в Крым, где людей направляют в пансионат или дом отдыха.
Херсонцы, к слову, после украинской власти даже не верят, что кто-то может предоставлять что-то бесплатно и заботиться о них.
Екатерина Губарева
Заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике
Она также подчеркнула, что люди выезжают не из-за желания отдохнуть, а из-за информационных угроз Киева начать активные военные действия.
Вспомните эвакуацию из Чернобыля в 1986-м году, когда сотни автобусов вывозили людей за раз, расселяли людей в общежитиях. В нашей области такого и в помине нет.
Екатерина Губарева
Заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике
Давать прогнозы по количеству участников гуманитарных поездок сейчас сложно. Желающих уехать много, для обработки обращений на горячей линии ввели дополнительные 10 единиц сотрудников.