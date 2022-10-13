Замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева: Люди устали от угроз Украины и хотят отдохнуть - 13.10.2022 Украина.ру
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Замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева: Люди устали от угроз Украины и хотят отдохнуть
Замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева: Люди устали от угроз Украины и хотят отдохнуть - 13.10.2022 Украина.ру
Замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева: Люди устали от угроз Украины и хотят отдохнуть
Жители Херсонской области по своему желанию могут выехать на отдых или на учебу в российские регионы, в том числе в Крым, рассказала в интервью изданию... Украина.ру, 13.10.2022
2022-10-13T17:09
2022-10-13T17:09
новости
комментарий
херсонская область
эвакуация
жители
население
крым
поездки
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Жители Херсонской области по своему желанию могут выехать на отдых или на учебу в российские регионы, в том числе в Крым, рассказала в интервью изданию Украина.ру заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил российское руководство помочь в организации вывоза жителей региона в более безопасные регионы для отдыха и учёбы.По его словам, ВСУ ежедневно обстреливают города Херсонской области: Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Чернобаевку. Удары приносят серьёзный ущерб, в первую очередь местным жителям. Цели, по которым бьют ракеты - это гостиницы, жилые дома, рынки. Заявление Сальдо прокомментировала заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева.Она отметила, что сейчас в Херсонской области всё спокойно и ни о какой эвакуации речи не идет.Губарева рассказала, как жители могут принять участие в этих поездках. Нужно позвонить на горячую линию +7 800 301 99 99 и оставить свои данные. Уже через день власти организовывают поездку в Крым, где людей направляют в пансионат или дом отдыха.Она также подчеркнула, что люди выезжают не из-за желания отдохнуть, а из-за информационных угроз Киева начать активные военные действия.Давать прогнозы по количеству участников гуманитарных поездок сейчас сложно. Желающих уехать много, для обработки обращений на горячей линии ввели дополнительные 10 единиц сотрудников.
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новости, комментарий, херсонская область, эвакуация, жители, население, крым, поездки
Новости, комментарий, Херсонская область, эвакуация, жители, население, Крым, поездки

Замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева: Люди устали от угроз Украины и хотят отдохнуть

17:09 13.10.2022
 
© vk.comХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© vk.com
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Жители Херсонской области по своему желанию могут выехать на отдых или на учебу в российские регионы, в том числе в Крым, рассказала в интервью изданию Украина.ру заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева.
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил российское руководство помочь в организации вывоза жителей региона в более безопасные регионы для отдыха и учёбы.
По его словам, ВСУ ежедневно обстреливают города Херсонской области: Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Чернобаевку. Удары приносят серьёзный ущерб, в первую очередь местным жителям. Цели, по которым бьют ракеты - это гостиницы, жилые дома, рынки.
Заявление Сальдо прокомментировала заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева.
Она отметила, что сейчас в Херсонской области всё спокойно и ни о какой эвакуации речи не идет.

Не совсем корректно называть данный процесс эвакуацией. Это скорее гуманитарные поездки. Детей отправляют в лагеря на отдых, пока ещё тепло. Взрослые едут в Крым, Краснодарский край и другие регионы для оздоровления и знакомства с Родиной.

Екатерина Губарева
Екатерина Губарева
Заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике
Губарева рассказала, как жители могут принять участие в этих поездках. Нужно позвонить на горячую линию +7 800 301 99 99 и оставить свои данные. Уже через день власти организовывают поездку в Крым, где людей направляют в пансионат или дом отдыха.
Херсонцы, к слову, после украинской власти даже не верят, что кто-то может предоставлять что-то бесплатно и заботиться о них.
Екатерина Губарева
Екатерина Губарева
Заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике
Она также подчеркнула, что люди выезжают не из-за желания отдохнуть, а из-за информационных угроз Киева начать активные военные действия.
Вспомните эвакуацию из Чернобыля в 1986-м году, когда сотни автобусов вывозили людей за раз, расселяли людей в общежитиях. В нашей области такого и в помине нет.
Екатерина Губарева
Екатерина Губарева
Заместитель главы ВГА Херсонской области по цифровизации и социальной политике
Давать прогнозы по количеству участников гуманитарных поездок сейчас сложно. Желающих уехать много, для обработки обращений на горячей линии ввели дополнительные 10 единиц сотрудников.
 
НовостикомментарийХерсонская областьэвакуацияжителинаселениеКрымпоездки
 
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