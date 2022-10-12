https://ukraina.ru/20221012/1039671042.html

Провокаторы на Кипре хотели заставить Земфиру выступать с украинским флагом

Провокаторы на Кипре хотели заставить Земфиру выступать с украинским флагом - 12.10.2022 Украина.ру

Провокаторы на Кипре хотели заставить Земфиру выступать с украинским флагом

Украинская фанатка Земфиры пожаловалась на равнодушие певицы к государственному флагу. Беженка ожидала "больше поддержки" от легенды русского рока. Историю с концерта на Кипре Екатерина Козачук опубликовала в своем Instagram* 11 октября

2022-10-12T17:59

2022-10-12T17:59

2022-10-12T18:13

новости

земфира

кипр

флаг

фанаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101596/23/1015962388_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_324e533d86186be62ccb8fbbab19968c.jpg.webp

Концерт Земфиры состоялся в Лимассоле 9 октября. Программа выступления никак не была связана с политикой — певица исполнила свои песни из альбома Borderline и более ранние композиции.По словам Козачук, на входе охрана не пропускала людей с украинскими флагами, но ей удалось пронести свой в кармане. Во время выступления, девушка бросила свой флаг на сцену, под ноги Земфире, но певица на провокацию не отреагировала.Ранее Земфира уже просила своих фанатов в Вильнюсе (в эмоциональных формулировках) не приносить флаги на ее концерты.Комментаторы под публикацией Козачук разделились на тех, кто согласен с автором и обвиняет Земфиру в равнодушии, на тех, кто похвалил певицу за неучастие в провокации и тех, кто называет ее «пятой колонной» за то, что певица уехала из России.Исполняя песню «Не стреляйте», Земфира все же выразила свою позицию против спецоперации на Украине, но никаких флагов при этом не поднимала.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20180702/1020553013.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, земфира, кипр, флаг, фанаты