https://ukraina.ru/20221012/1039671042.html
Провокаторы на Кипре хотели заставить Земфиру выступать с украинским флагом
Провокаторы на Кипре хотели заставить Земфиру выступать с украинским флагом - 12.10.2022 Украина.ру
Провокаторы на Кипре хотели заставить Земфиру выступать с украинским флагом
Украинская фанатка Земфиры пожаловалась на равнодушие певицы к государственному флагу. Беженка ожидала "больше поддержки" от легенды русского рока. Историю с концерта на Кипре Екатерина Козачук опубликовала в своем Instagram* 11 октября
2022-10-12T17:59
2022-10-12T17:59
2022-10-12T18:13
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Концерт Земфиры состоялся в Лимассоле 9 октября. Программа выступления никак не была связана с политикой — певица исполнила свои песни из альбома Borderline и более ранние композиции.По словам Козачук, на входе охрана не пропускала людей с украинскими флагами, но ей удалось пронести свой в кармане. Во время выступления, девушка бросила свой флаг на сцену, под ноги Земфире, но певица на провокацию не отреагировала.Ранее Земфира уже просила своих фанатов в Вильнюсе (в эмоциональных формулировках) не приносить флаги на ее концерты.Комментаторы под публикацией Козачук разделились на тех, кто согласен с автором и обвиняет Земфиру в равнодушии, на тех, кто похвалил певицу за неучастие в провокации и тех, кто называет ее «пятой колонной» за то, что певица уехала из России.Исполняя песню «Не стреляйте», Земфира все же выразила свою позицию против спецоперации на Украине, но никаких флагов при этом не поднимала.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, земфира, кипр, флаг, фанаты
Провокаторы на Кипре хотели заставить Земфиру выступать с украинским флагом
17:59 12.10.2022 (обновлено: 18:13 12.10.2022)
Украинская фанатка Земфиры пожаловалась на равнодушие певицы к государственному флагу. Беженка ожидала "больше поддержки" от легенды русского рока. Историю с концерта на Кипре Екатерина Козачук опубликовала в своем Instagram* 11 октября
Концерт Земфиры состоялся в Лимассоле 9 октября. Программа выступления никак не была связана с политикой — певица исполнила свои песни из альбома Borderline и более ранние композиции.
По словам Козачук, на входе охрана не пропускала людей с украинскими флагами, но ей удалось пронести свой в кармане. Во время выступления, девушка бросила свой флаг на сцену, под ноги Земфире, но певица на провокацию не отреагировала.
Секунда, гаснет свет, артистка с каменным лицом поднимает мой флаг и не разворачиваясь заносит его за кулисы. Я и вся толпа начинает кричать «нет войне». Проходит минут 5 и она возвращается на сцену, чтобы дальше петь как ни в чем не бывало и собирать цветы из первых рядов. Занавес. Минус 1 флаг любимой страны. Минус 1 любимый артист из моего плейлиста. Больше его для меня не существует.
Ранее Земфира уже просила своих фанатов в Вильнюсе (в эмоциональных формулировках) не приносить флаги на ее концерты.
Комментаторы под публикацией Козачук разделились на тех, кто согласен с автором и обвиняет Земфиру в равнодушии, на тех, кто похвалил певицу за неучастие в провокации и тех, кто называет ее «пятой колонной» за то, что певица уехала из России.
Исполняя песню «Не стреляйте», Земфира все же выразила свою позицию против спецоперации на Украине, но никаких флагов при этом не поднимала.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.