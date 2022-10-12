Провокаторы на Кипре хотели заставить Земфиру выступать с украинским флагом - 12.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221012/1039671042.html
Провокаторы на Кипре хотели заставить Земфиру выступать с украинским флагом
Провокаторы на Кипре хотели заставить Земфиру выступать с украинским флагом - 12.10.2022 Украина.ру
Провокаторы на Кипре хотели заставить Земфиру выступать с украинским флагом
Украинская фанатка Земфиры пожаловалась на равнодушие певицы к государственному флагу. Беженка ожидала "больше поддержки" от легенды русского рока. Историю с концерта на Кипре Екатерина Козачук опубликовала в своем Instagram* 11 октября
2022-10-12T17:59
2022-10-12T18:13
новости
земфира
кипр
флаг
фанаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101596/23/1015962388_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_324e533d86186be62ccb8fbbab19968c.jpg.webp
Концерт Земфиры состоялся в Лимассоле 9 октября. Программа выступления никак не была связана с политикой — певица исполнила свои песни из альбома Borderline и более ранние композиции.По словам Козачук, на входе охрана не пропускала людей с украинскими флагами, но ей удалось пронести свой в кармане. Во время выступления, девушка бросила свой флаг на сцену, под ноги Земфире, но певица на провокацию не отреагировала.Ранее Земфира уже просила своих фанатов в Вильнюсе (в эмоциональных формулировках) не приносить флаги на ее концерты.Комментаторы под публикацией Козачук разделились на тех, кто согласен с автором и обвиняет Земфиру в равнодушии, на тех, кто похвалил певицу за неучастие в провокации и тех, кто называет ее «пятой колонной» за то, что певица уехала из России.Исполняя песню «Не стреляйте», Земфира все же выразила свою позицию против спецоперации на Украине, но никаких флагов при этом не поднимала.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20180702/1020553013.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101596/23/1015962388_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_aebc5b9dc8538117e6a013c8b4231de1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, земфира, кипр, флаг, фанаты
Новости, Земфира, Кипр, флаг, фанаты

Провокаторы на Кипре хотели заставить Земфиру выступать с украинским флагом

17:59 12.10.2022 (обновлено: 18:13 12.10.2022)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПикник "Афиши" 2015
Пикник Афиши 2015 - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинская фанатка Земфиры пожаловалась на равнодушие певицы к государственному флагу. Беженка ожидала "больше поддержки" от легенды русского рока. Историю с концерта на Кипре Екатерина Козачук опубликовала в своем Instagram* 11 октября
Концерт Земфиры состоялся в Лимассоле 9 октября. Программа выступления никак не была связана с политикой — певица исполнила свои песни из альбома Borderline и более ранние композиции.
По словам Козачук, на входе охрана не пропускала людей с украинскими флагами, но ей удалось пронести свой в кармане. Во время выступления, девушка бросила свой флаг на сцену, под ноги Земфире, но певица на провокацию не отреагировала.

Секунда, гаснет свет, артистка с каменным лицом поднимает мой флаг и не разворачиваясь заносит его за кулисы. Я и вся толпа начинает кричать «нет войне». Проходит минут 5 и она возвращается на сцену, чтобы дальше петь как ни в чем не бывало и собирать цветы из первых рядов. Занавес. Минус 1 флаг любимой страны. Минус 1 любимый артист из моего плейлиста. Больше его для меня не существует.

Ранее Земфира уже просила своих фанатов в Вильнюсе (в эмоциональных формулировках) не приносить флаги на ее концерты.
Комментаторы под публикацией Козачук разделились на тех, кто согласен с автором и обвиняет Земфиру в равнодушии, на тех, кто похвалил певицу за неучастие в провокации и тех, кто называет ее «пятой колонной» за то, что певица уехала из России.
Исполняя песню «Не стреляйте», Земфира все же выразила свою позицию против спецоперации на Украине, но никаких флагов при этом не поднимала.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
Земфира - РИА Новости, 1920, 02.07.2018
2 июля 2018, 20:57
Ткачев: Земфира разочаровала украинцевГлавред одесского «Таймера» Юрий Ткачев рассказал, что политические украинцы достали уже многих артистов
 
НовостиЗемфираКипрфлагфанаты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию конфликта на Украине
17:59Провокаторы на Кипре хотели заставить Земфиру выступать с украинским флагом
17:53Захарова: натовцы создали цифровую мумию Зеленского
17:48Как бороться с украинскими диверсиями. О чём говорили эксперты 12 октября
17:36Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
17:32Украинцам придется сократить потребление электроэнергии на 25%
17:30Подмосковная "Игла", эстонский транзит, дворник-бомбист: ФСБ срывает планы украинских диверсантов
17:27У НАТО не хватает оружия: что говорили об Украине в мире 12 октября
17:20В Берлине сообщили о новой военной помощи Киеву
17:17"Знаю, во имя чего я это делаю": выжившая после покушения ректор Херсонского университета
17:03Мосты, нефть и газ. Как и зачем пытаются вывести из строя объекты российской инфраструктуры
16:59Глава Пентагона назвал точную сумму военной помощи Украине с начала СВО
16:31Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов о том, кто виноват в трагедии на Крымском мосту и что делать дальше
16:19Игорь Юшков о первых итогах ракетных ударов России
16:09Последствия обстрелов украинской энергетики для власти и Европы. Выводы экспертов
16:00"Погружение во тьму", российские энергоресурсы, помощь Запада. Главное на Украине на 16:00 12 октября
16:00"Вижу. Атакуем!". Как погиб первый дважды герой Советского Союза
15:58В Одессе "отменили" Илона Маска
15:55На херсонского чиновника совершено покушение
15:46Марат Баширов: России стоит перенять опыт Израиля в вопросе борьбы с терроризмом
Лента новостейМолния