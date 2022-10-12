https://ukraina.ru/20221012/1039660339.html

Мосты, нефть и газ. Как и зачем пытаются вывести из строя объекты российской инфраструктуры

Мосты, нефть и газ. Как и зачем пытаются вывести из строя объекты российской инфраструктуры - 12.10.2022 Украина.ру

Мосты, нефть и газ. Как и зачем пытаются вывести из строя объекты российской инфраструктуры

Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T17:03

2022-10-12T17:03

2022-10-12T17:03

северный поток

крымский мост

дружба

теракт

владимир путин

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039514960_0:0:596:335_1920x0_80_0_0_1a73c14108120b034152ded82c2b27f9.png

Что объединяет теракты на Крымском мосту, происшествия на газопроводах "Северный поток" 1 и 2 в Балтийском море и нефтепроводе "Дружба" в Польше? Как связаны между собой удары по российской инфраструктуре, разбиралась редакция издания Украина.ру.Президент РФ Владимир Путин назвал диверсии на газопроводах "Северных потоков" актом международного терроризма, и напомнил о теракте на Крымском мосту.Крымский мостРано утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Два автомобильных пролета рухнули в воду, загорелись семь цистерн с топливом на железнодорожной части. Российские власти обвинили украинские спецслужбы. Подробнее о технической части последствий теракта можно прочитать здесь.Крымский мост - яркий символ современной России: его видно из космоса, он самый длинный в Европе. Мосты через Енисей, пролив Босфор Восточный и Амур в Красноярске, Владивостоке и Хабаровске изображены на российских банкнотах номиналом в 10 рублей, 2 и 5 тысяч рублей. В 2015 году, когда вышла "крымская" сторублевка, мост через Керченский пролив еще не был построен, - наверное, только так можно объяснить, почему еще не выпущена банкнота с его изображением.Так и в русском языке, объединяющем всех жителей Российской Федерации, есть множество пословиц, поговорок и фразеологизмов, связанных с мостами. Народная мудрость запрещает сжигать за собой мосты, предупреждает о невозможности переправы через реку без моста, и так далее. Фразеологизм "навести мосты" значит и наладить с кем-то диалог, и разузнать что-то, и с кем-то познакомиться. Даже "ночевать под мостом", хоть и означает бродяжничество, говорит о том, что в худшее время мост - крыша над головой, защищающая от непогоды.Проект строительства Крымского обсуждался еще при императоре Николае II. Впервые мост построили во время Великой Отечественной войны, но он разрушился во второй половине февраля 1945 - льды снесли опоры. Кстати, почти как и в русской поговорке: февраль мосты строит, а март ломает. Несмотря на то, что в XXI веке материковую часть России могли бы соединить с полуостровом при помощи тоннеля, власти все же остановились на проекте грандиозного моста.Для современной Украины, которую президент России Владимир Путин назвал антиРоссией, мост - тоже символ, но символ объединяющий. Он не вписывается в западную концепцию убийства в украинце русского, и поэтому должен быть на Украине уничтожен вместе с памятниками Пушкину, Булгакову, аркой Дружбы народов, да и русским языком.Подрыв моста с Россией символизирует разрыв всех возможных отношений. Вот почему теракту на Крымском мосту украинская почта посвятила марки, а пропитанные ненавистью жители страны радовались подрыву. У мэрии Киева установили плакат с изображением горящего сооружения, а активисты бесплатно раздавали флажки с такими же картинками. Разрушенный мост для Киева означал бы не столько военную победу, сколько идеологическую.Разумеется, это не говоря о том, что мост через Керченский пролив играет ключевую роль в снабжении Крымского полуострова. Сухопутный коридор через Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики Россия уже открыла, но пока во главе угла стоит вопрос обеспечения его безопасности."Северные потоки"Энергетическим мостом связана Россия с Европой. Москва поставляла в страны Евросоюза природный газ по трубопроводам "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В ночь на 27 сентября произошла утечка. Власти Швеции и Германии заявили о саботаже, начали расследование, но Россию к процессу не допустили.Подрыв трех ниток газопровода "Северных потоков", проложенных по дну Балтийского моря, президент России Владимир Путин назвал актом международного терроризма. Цель теракта: подрыв энергетической безопасности целого континента, блокада дешевых источников энергии. Атака на газопроводы показала, что теперь под угрозой находится любой критически значимый объект, и подтверждением тому Путин назвал теракт на Крымском мосту.Киев давно использует террористические методы. Путин поставил в один ряд три теракта на Курской АЭС, постоянные обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских войск и попытки подрыва газопровода "Турецкий поток".Подрыв газопроводов приводит к повышению геополитического значения отстающих газовых систем. Трубопроводы проходят по территории Польши (Ямал - Европа), два потока по территории Украины. США смогут поставлять энергоресурсы по высоким ценам."Турецкий поток"Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности России 10 октября сообщил о попытке подрыва участка газопровода "Турецкий поток". По его словам, к попытке причастны киевские власти."Турецкий поток" соединяет Россию с Турцией. Природный газ поставляют в Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Для сербских властей, например, защита потока - дело государственной важности. Кроме "Турецкого потока" Белград может рассчитывать на запасы в собственном хранилище и в Венгрии, поставки по "Балканскому потоку". Однако в случае диверсии газ придется заменить на мазут, чтобы котельные смогли продолжать работу."Дружба"В Польше в 70 километрах от города Плоцк 12 октября произошла утечка нефти на одной из двух ниток построенного еще при Советском союзе трубопровода "Дружба". По этой нитке перекачивали нефть в Восточную Германию - в частности, на нефтеперерабатывающий завод дочерней структуры "Роснефти" в городе Шведт.Мощность завода - 11,6 млн т в год, доля "Роснефти" в мощностях – 6,3 млн т в год. В сентябре Минэкономики ФРГ передало дочерние структуры "Роснефти" в доверительное управление Федеральному сетевому агентству, в том числе и НПЗ в Шведте. Таким образом власти ФРГ выполнили требования Польши, которая отказывалась поставлять нефть на PCK Raffinerie, пока он принадлежит "Роснефти" (54,17% акций).Польские власти заявили о случайных повреждениях нефтепровода, предположения о диверсии не рассматривают. Нефть разлилась по кукурузному полю, площадь разлива достигла одного квадратного километра. Спасатели откачивают нефть в цистерны. В польской энергетической компании PERN заявили о возможном устранении протечки к вечеру. Однако в государственной пожарной службе Польши заявили о сложностях откачки сырья.Власти Сербии назвали протечку нефти продолжением того, что произошло с газопроводами "Северных потоков". Мир находится в стадии энергетической войны, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии, доктор философии Зорана Михайлович. Пока что удары наносят по критической инфраструктуре, и это может привести к мировой войне, считает она. Вывод из строя российской сети газопроводов и нефтепроводов повлияет на энергетическую безопасность Европы.Сербия получает нефть не только из России, но и из других стран по Адриатическому трубопроводу (JANAF). С 5 декабря Евросоюз запретит импорт российских нефтепродуктов, и это будет означать, что прибыль сербской энергетической компании NIS сократится.Удары по объектам критической инфраструктуры мировых масштабов нельзя поставить в один ряд с "классическими" терактами. Цель последних - запугать население, организовать панику и хаос ради достижения сравнительно мелких политических целей. В случаях с "Северными потоками", Крымским мостом и нефтепроводом "Дружба", очевидно, что разработка и осуществление коварных планов - результат деятельности не какой-то небольшой террористической организации, у которой нет столько интеллектуальных сил на планирование и реализацию, а коллективного Запада.Сербский министр горнодобывающей промышленности Зорана Михайлич говорит об энергетической войне. Справедливости ради стоит отметить, что в Корпусе морской пехоты США в 2017 году разработали философию маневренной войны. Концепция предполагает точные удары по болевым точкам для достижения психологического превосходства. В принципе, атака на Крымский мост - и есть эмоциональный удар малыми затратами по грандиозному российскому символу. Подрыв именно этого символа президент России Владимир Путин назвал подтверждением того, что теперь критические инфраструктурные объекты находятся под угрозой вне зависимости от того, кому принадлежат.

https://ukraina.ru/20221012/1039653287.html

https://ukraina.ru/20221012/1039652221.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Алексей Туманов

Алексей Туманов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

северный поток, крымский мост, дружба, теракт, владимир путин, эксклюзив