https://ukraina.ru/20221008/1039524521.html

Взрыв на Крымском мосту спланирован с учетом технических особенностей

Взрыв на Крымском мосту спланирован с учетом технических особенностей - 08.10.2022 Украина.ру

Взрыв на Крымском мосту спланирован с учетом технических особенностей

Украина.ру, 08.10.2022

2022-10-08T16:46

2022-10-08T16:46

2022-10-08T16:46

новости

крымский мост

взрыв

крым

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Организаторы взрыва на Крымском мосту могли учитывать технические факторы, осложняющие ремонт: особенности конструкции, термическое воздействие, метеорологические условия. Редакция издания Украина.ру пообщалась со специалистами-проектировщиками, которые предположили, что могло произойти с мостом, и почему его части, возможно, придется демонтировать.В соцсетях опубликовали видеозаписи с повреждениями Крымского моста и работой следователей. На видео видно, что в воду рухнули два автомобильных пролета, они повисли на одной опоре. Пролет состоит из балочно-металлической конструкции и бетонного полотна. Бетонное полотно - это такая бетонная чаша, в которую потом "заливают" асфальт. Полотно крепится к металлическим балкам при помощи специальных анкеров.Пролеты кладут на специальные шарнирные опоры и крепят при помощи болтов. Пролет как бы скользит по шарниру по горизонтали, и за счет этого распределяется нагрузка на опоры. Если произойдет срыв этих элементов, то случится неравномерный сброс нагрузки с опоры, ее смещение, повреждение или обрушение пролета вместе с соседними. То есть, это то, что мы видим на фотографии с частью дорожного полотна в море.Чем опасно термическое воздействие?На железнодорожной части моста в момент взрыва находился состав с цистернами с топливом. После взрыва семь цистерн загорелись, горящее топливо стекало по мосту. При термическом воздействии в бетонных конструкциях сгорает так называемый защитный слой - это слой вокруг железной арматуры, который защищает ее от коррозии. Даже кратковременное воздействие температурой вызывает его уничтожение - он может сгореть за пять минут.В составе бетона есть силикаты. Кристаллы разрастаются при застывании, и за счет них образуется прочность. Для чего в бетон добавляют щебень? Для того, чтобы создать точки роста силикатов вокруг каждого камешка. Без щебня кристаллы будут расти на песчинках, но они будут хрупкими, и такой бетон можно будет разломать руками. При термическом воздействии силикаты сгорают, образуется пероксид кремния, бетон рассыпается в порошок.ПримерВ 2005 году в Киеве произошел пожар на складе с одеждой под Шулявским путепроводом. Рынок горел и в 2006, и в 2007, и в 2012. Несмотря на то, что пожары быстро тушили, был нанесен существенный урон дорожному полотну. В 2017 году рухнули бетонные балки, мост частично обрушился. Киевские власти тогда как бы оправдывались, заявляя об аварийном состоянии моста. Хотя на самом деле, вероятно, произошло именно выгорание силикатов в бетонных конструкциях с предсказуемыми последствиями.Опоры - самое простое в восстановлении моста, предполагают эксперты. В зависимости от степени повреждения, каждую можно восстановить. Пострадавшую часть могут "срубить" и нарастить новую.Проблемы при строительных работах здесь могут возникнуть только из-за метеорологических условий - в октябре-ноябре в районе Крымского моста обычно штормит море, гуляют сильные ветры. Те, кто планировал этот теракт, могли учитывать и этот фактор, и знания о слабых местах конструкции, и фактор термического воздействия. В пользу этого предположения указывает заявление Главного управления разведки Минобороны Украины от июня 2022 года о том, что Киев получил всю техническую документацию моста.Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. На железнодорожной части загорелись семь цистерн с топливом, рухнули два пролета автомобильной части. По версии следователей, произошел подрыв автомобильной фуры, после чего начался пожар. Погибли три человека. Следователи устанавливают обстоятельства, на месте происшествия работают криминалисты и эксперты.Крымский мост закрыли. После окончания следственных мероприятий правительственная комиссия оценит повреждения, разработает план восстановления разрушенного.

https://ukraina.ru/20221008/1039523727.html

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

новости, крымский мост, взрыв, крым