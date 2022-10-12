https://ukraina.ru/20221012/1039648425.html

Последствия обстрелов украинской энергетики для власти и Европы. Выводы экспертов

Последствия обстрелов украинской энергетики для власти и Европы. Выводы экспертов - 12.10.2022 Украина.ру

Последствия обстрелов украинской энергетики для власти и Европы. Выводы экспертов

Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T16:09

2022-10-12T16:09

2022-10-12T16:10

виктория титова

эксклюзив

украина

удары

авиаудары

энергетика

сво

россия

эксперты

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Поле ракетных ударов по энергетической инфраструктуры Украины, эксперты анализируют последствия для экономики, промышленности, а простые граждане и бизнес ищет альтернативные источники энергии. Беглый анализ показал, что власти не подготовили резервные мощности для гражданской инфраструктуры, зато немедленно предъявили новый список вооружения.Бизнесмен Влад Коваленко поделился, как сейчас себя чувствует бизнес:"Классная реальность на сегодня такова:Вчера - уезжаешь из офиса домой, чтобы поработать - света нет не дома не в офисеСегодня - 10:30 в офисе отключают свет,Еду домой в надежде поработать.Аренда, зп сотрудников, обязательства, все летит в одно место.Что по генераторам, они еще не стоят как однушка?"Политолог Олег Попенко отметил, что киевские власти не подготовили граждан к аварийному отключению энергии: "В Киеве и области начались аварийные отключения света. Из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в Киеве и области применяются графики аварийного отключения электроснабжения, сообщил Виталий Кличко. Частично ограничено электроснабжение промышленным клиентам.Все уже готовы к этому? Или опять скажете пугалки?А сама власть в Киеве уже подготовилась, генераторы, аккумуляторы, буржуйки, места общественного обогрева готовы? Я могу вас на 100% уверить что ничего этого нет".Экономист Александр Гончаров призывает, что срочно надо спасать украинскую энергетику: "Вчера проходил онлайн-саммит лидеров G7 по ситуации в Украине при участии в онлайн-формате Президента Владимира Зеленского.Руководители этих развитых стран четко и ясно понимают, что без энергетики невозможно восстановить экономику Украины, как собственно и любую другую экономику. А ракетные обстрелы, поражающие украинскую тепловую генерацию и электрические подстанции, это ракетные удары РФ как по Киеву, так и по Брюсселю.Ведь наши власти всерьез планировали увеличить поставки электричества в Европу в 7-9 раз, имея для этого ресурс. В 2021 году Украина произвела 156 млрд кВт-час при потреблении 154,8 млрд кВт-час, но с началом войны потребление электроэнергии у нас в стране упало минимум на 30%. Этот высвободившийся излишек Евросоюз намеревался получить уже этой зимой в рамках антикризисных энергетических мер, однако, вывод из строя украинской энергетической инфраструктуры ставит крест на этих планах, усиливая ожидания зимнего энергетического коллапса в Европе.В свою очередь разрушение крупнейшей ТЭЦ в Кривом Роге может означать прекращение работы важнейшего металлургического комбината "Криворожсталь Arcelor Mittal", геополитическая особенность которого – это производство уникальных легированных сталей, жизненно необходимых, например, Франции для обслуживания и ремонта атомных электростанций, находящихся на грани закрытия из-за коррозии. Кстати, в настоящее время 32 из 56 ядерных реакторов во Франции приостановили работу для технических работ и, в некоторых случаях, устранения коррозии. Также затронуты интересы Канады, т.к. компания "Black Iron" с 2020 года планировала разработку Шимановского месторождения.Теперь из-за ракетных обстрелов Украина вынуждена отказаться от экспорта электроэнергии в Европу, имея ещё и недополученную чистую прибыль в размере 8-11 млн евро в сутки. Причем, наиболее худший сценарий с остановкой связи, логистики, банковских серверов и пр., выраженный в потере до 70% доходов страны в месяц или около 100 млрд грн – может стать реальностью.Итак, согласно заявлению министра энергетики Украины Германа Галущенко, пока около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября было поражено российскими ракетами. Эти повреждения хотя и дорого, но реально исправить. Но если ракетные удары продолжатся, то при достижении 60% урона, как заметил в беседе со мной один эксперт, энергосистема может "накрыться медным тазом".Да, инфраструктурная война это экономическая война. Украину пытаются экономически придушить, нанося ракетные удары по нашим энергетическим объектам.И вот, наконец-то, мы подошли к главному вопросу, что делать в этой ситуации? В качестве ответа есть два очевидных варианта развития событий, которые можно рассматривать как отдельно, так и в комплексе. Первый: садиться за стол переговоров и договариваться о прекращении уничтожения нашей энергетической инфраструктуры. Второй: нужно с помощью сил и средств противовоздушной обороны надежно прикрывать важные энергетические объекты Украины. А для этого необходимо приобрести и поставить на боевое дежурство до сотни установок объектовой ПВО. Сколько это будет стоить? Ну, по экспертным оценкам, где-то 15-18 млрд долл США.Где Украине брать такие огромные деньги на ПВО? Ответ тоже очевиден: у стран G7 и крупных иностранных инвесторов. Тем более, что в совместном заявлении "Большой семерки" по итогам вчерашнего онлайн-саммита при участии Владимира Зеленского было отмечено:"Мы будем действовать солидарно и в тесной координации для устранения негативных последствий российской агрессии для глобальной экономической стабильности". И обязались оказывать Украине помощь до тех пор, пока она в ней нуждается. А Президент В.Зеленский на видеоконференции лидеров стран G7 попросил еще конкретно Францию и Италию поставить нам зенитно-ракетный комплекс "SAMP-T", а Великобританию, Канаду и Японию - финансово помочь сделать щит над Украиной.P.S. И надо признать, уже вчера Германия передала Киеву первую систему ПВО "IRIS-T" защищать столицу и правительственный квартал. Плюс во вторник пресс-секретарь Совета безопасности США Джон Кирби на брифинге заявил, что Соединенные Штаты доставят в самое ближайшее время для Украины первые 2 современных комплекса ПВО "NASAMS", а всего они планируют поставить нам 8 таких зенитно-ракетных системы, которые обеспечат защиту ближнего и среднего радиуса действия".Юрист Татьяна Монтян обнаружила, что элитные районы столицы не ощутят на себе недостатка электроснабжения: "Киев, как и вся Украина, после пиарастической акции с Крымским мостом Зелебобуса начал жить с электричеством по графику. Свет, а с ним и воду, отключают на четыре часа в сутки. Но мне было интересно глянуть на список отключаемых улиц в Печерском районе, где расположен правительственный квартал, откуда и организовали этот "электрический подарочек для граждан Украины".Вы не поверите, но улицы Банковая, Грушевского, Садовая, Богомольца и Лютеранская в списках на отключение отсутствуют. Как вы понимаете, именно на этих улицах и расположились органы центральной власти... Ну разве можно им свет отключить? Нет, конечно! А как же они будут делами государственной важности без света заниматься? Ну а вместе с ними — и обитатели самой элитной недвижимости на этих улицах тоже смогут не переживать по поводу отключения света и воды.Уверена, что США с бритами и их салорейховские скоморохи не против, чтобы РФ вообще уничтожила всю энергосистему Украины, создав многомиллионный поток беженцев из женщин с детьми в Европу, а мужиков — в ВСУ. Да и кадры замерзающих городов Украины с оставшимися там, в основном, никому не нужными пенсионерами помогут во внутренней пропаганде для объяснения своему населению, почему они должны потерпеть инфляцию и рост тарифов.С какой стороны не посмотри — у всех профит! У всех, кроме простых людей, застрявших в Украине и не имеющих возможностей куда-то сбежать. И выхода никакого здесь нет. Миссию самоубийства об Россию с нанесением ей максимально большого урона их заставят выполнить во чтобы то ни стало. А ведь не верили мне".

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

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виктория титова, эксклюзив, украина, удары, авиаудары, энергетика, сво, россия, эксперты