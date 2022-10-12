https://ukraina.ru/20221012/1039648192.html

Портрет террориста в интерьере эпохи. Кирилл Буданов — глава ГУР Украины, автор теракта на Крымском мосту

Портрет террориста в интерьере эпохи. Кирилл Буданов — глава ГУР Украины, автор теракта на Крымском мосту - 12.10.2022 Украина.ру

Портрет террориста в интерьере эпохи. Кирилл Буданов — глава ГУР Украины, автор теракта на Крымском мосту

Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T14:10

2022-10-12T14:10

2022-10-12T14:29

эксклюзив

кирилл буданов

гур моу

разведка

диверсанты

диверсия в крыму

теракт

украина

россия

спецоперация

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По итогам проведённого расследования Федеральная служба безопасности сообщила, что подрыв Крымского моста был именно терактом и его организатором был глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Генерал-майор Кирилл Буданов родился в 1986 году в Киеве. В 2007 году окончил Одесский институт Сухопутных войск, после чего служил в спецназе ГУР МО Украины.С весны 2014 участвовал в боевых действиях на Донбассе. Имеет несколько ранений, одно из которых тяжёлое.6-8 августа 2016 участвовал в осуществлении спецоперации в городе Армянске в Крыму. Целью было осуществление диверсий на объектах критической инфраструктуры Крыма и покушения на политиков и общественных активистов. Во время столкновений погибли двое российских военнослужащих и двое украинских диверсантов. Из-за этой истории Пётр Порошенко имел тяжёлый разговор с Джозефом Байденом. Последний был недоволен провокацией (так же, как сейчас США недовольны убийством Дарьи Дугиной). Причина понятна: США трудно выдавать террористов за жертв контртеррористической операции.В апреле 2019 года на Буданова было совершено покушение. Тогда был взорван автомобиль на улице Академика Вильямса в Киеве. В результате граждане России Алексей Комаричев и Тимур Дзортов были осуждены на 7 и 8 лет заключения.Интересно, что в июне 2017 года в результате аналогичного по исполнению теракта был убит Максим Шаповал, который в 2016 году был начальником Буданова в ГУР. Следствие пришло к выводу, что теракт был осуществлён МГБ ДНР. По частной информации, Шаповал и Александр Хараберюш стали жертвами разборок внутри спецслужб из-за контроля над потоками контрабанды.В 2020 году Буданов стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины. 5 августа 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Буданова начальником Главного управления разведки Минобороны Украины. В этой должности Буданов сменил Василия Бурбу.Оценки этого назначения были довольно своеобразными. С одной стороны, Буданова оценивали как высококвалифицированного диверсанта, с другой, минимум два наших источника характеризовали его как «клоуна» и «неудавшегося актёра оригинального жанра». Судя по заявлениям Буданова в ходе интервью и работе пресс-службы ГУР, он действительно не чужд некоторой театральности. Достаточно вспомнить заявление Буданова о том, что вместо Путина в международных встречах участвуют его «двойники».В то время выдвигалось множество версий, почему выбор пал именно на Буданова (особенно в контексте назначения главой Службы внешней разведки бывшего начальника Буданова Валерия Кондратюка). Сейчас можно с уверенностью сказать, что назначение на высокие должности опытных диверсантов-террористов осуществлялось в контексте планировавшегося обострения отношений с Россией.В августе 2021 года именно ГУР занималось эвакуацией из Афганистана граждан Украины, которая сопровождалась странной вознёй: информацией о якобы «захвате» украинских самолётов (рейсы которых были просто выкуплены местными бизнесменами), о вывозе сотрудничавших с Канадой переводчиков и сложностей с эвакуацией собственно украинцев. Украинский сайт «Антикор» намекал, что «с коммерческой составляющей [Буданову] придётся объясняться с Зеленским и Ермаком».В ноябре 2021 года в американском издании Military Times было опубликовано интервью Буданова, в котором он прогнозировал начало крупномасштабного конфликта с Россией в январе-феврале 2022 года. Тогда предполагалось вторжение на территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Запорожской областей, а также высадка десантов в Херсоне и Одессе.В декабре 2021 года Bihus.Info и Следствие.Инфо сообщили, что Кирилл Буданов проживает вместе с Александром Гогилашвили в доме, которым владеет Диана Стрелковская — жена Вячеслава Стрелковского, которого СМИ называют организатором конвертационных центров. Уроженец Тбилиси Гогилашвили длительное время проживал в России, был помощником депутата Госдумы Николая Валуева. В 2010 году он перебрался на Украину, работал руководителем по связям с общественностью киевского Центра здоровой молодёжи (2010-2012), в киевской общественной организации «Международная антинаркотическая ассоциация» (2012-2019; эту организацию поддерживал Зеленский). Украинское гражданство оформил в 2015 году. В 2019-2021 году был заместителем главы МВД, причём уволен оттуда со скандалом: в сети были опубликованы записи, где он ругается с полицейскими на блокпосту возле Краматорска. При этом Гогилашвили неофициально называли «президентским дилером». Жена Гогилашвили, Мария Левченко, работает помощником Зеленского. Сейчас эксзамминистра участвует в боевых действиях. 25 июля Буданов назначен руководителем Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Также он возглавляет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В сентябре Буданов участвовал в операции по обмену пленными «азовцами»*.4 июля Буданов дал интервью ОБК-Украина, в котором сказал: «Украина вернётся к границам 1991 года, и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем».В общем, то, что именно Буданов был организатором теракта на Крымском мосту, неудивительно — ему это по должности положено. Обращает на себя внимание то, что для этого был избран исключительно сложный маршрут через несколько стран, на охраняемый объект было завезено несколько тонн взрывчатки, причём взрыв был синхронизирован с проездом наливного поезда. Просто интересно: насколько это операция ГУР, а насколько — спецслужб США? Вероятность того, что последние в подготовке теракта не участвовали, ненулевая.Ну а задержание двух диверсантов, намеревавшихся осуществить теракты в Брянске и Москве заставляет полагать, что Украина намерена развернуть против России террористическую войну и одним из ключевых её организаторов будет Буданов.* «Азов» — террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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https://ukraina.ru/20220730/1037014874.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

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эксклюзив, кирилл буданов, гур моу, разведка, диверсанты, диверсия в крыму, теракт, украина, россия, спецоперация