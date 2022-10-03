https://ukraina.ru/20221003/1039340591.html

Зеленскому не видать российских активов: что говорили об Украине в мире 3 октября

Зеленскому не видать российских активов: что говорили об Украине в мире 3 октября - 03.10.2022 Украина.ру

Зеленскому не видать российских активов: что говорили об Украине в мире 3 октября

Украина.ру, 03.10.2022

2022-10-03T17:44

2022-10-03T17:44

2022-10-03T17:44

эксклюзив

украина

сша

атаки

швейцария

замороженные активы

австрия

нейтралитет

санкции

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США не запрещают Киеву бомбить новые российские регионыКорреспондент телеканала CNN в ходе интервью спросил координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, поддерживают ли США действия украинских военных на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей."Это не нападение на Россию. Это украинская земля, это была украинская земля. Мы не занимаемся тем, чтобы указывать президенту Зеленскому, как ему вести военные операции. Мы стараемся сделать так, чтобы у него были все возможности и системы, чтобы вести их эффективно, и это у него получается", - ответил представитель администрации.После подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ российская сторона расценивает атаки на эти регионы как атаку на территорию РФ.Кирби ушёл от ответа на вопрос, как в США воспринимают просьбу Киева передать им ещё более дальнобойные вооружения в обмен на предоставление американцам права запрещать удары по тем или иным целям.Ранее американские чиновники рассказывали о содействии Вашингтона в разработке стратегии ВСУ в ходе военной спецоперации РФ, кроме того, США обеспечивают Киев разведданными в режиме реального времени.Обвинив Россию в "безответственной риторике", которая не подобает современной ядерной державе, Кирби всё же заявил, что США не видят никаких признаков готовности России применить ядерное оружие в конфликте на Украине.Швейцария не расплатится с Украиной российскими деньгамиПресс-секретарь Министерства экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавший 30 сентября во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями конфедерации, о передаче Киеву замороженных российских активов. По утверждению главы государства, в таком случае Украина "абсолютно справедливо получила бы возмещение за оккупацию своих территорий и агрессию России"."Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не служит вариантом поддержки Украины", - заявил Майенфиш.Он подчеркнул, что конфискация активов по сравнению с их заморозкой представляет собой масштабное посягательство на гарантию собственности и другие основные конституционные права попавших под санкции лиц.Швейцария, которая традиционно придерживалась политики постоянного нейтралитета, присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, в состав которого не входит. По состоянию на 7 июля 2022 года, заморожены финансовые активы РФ на сумму 6,7 млрд швейцарских франков (более $6,8 млрд) и 15 объектов недвижимости.Австрийцы против поддержки УкраиныОтклонилась от постоянного нейтралитета с началом военной спецоперации и Австрия, что очень возмущает население страны. 40 тысяч человек направили канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру коллективное письмо с требованием прекратить поддержку Украины, пишет издание Exxpress."Настало время действовать в соответствии с желаниями народа. Огромные денежные подарки Киеву, поставки топлива украинским войскам и участие Австрии как члена ЕС в финансировании дорогостоящих поставок вооружения Киеву. Все эти факты свидетельствуют о том, что коалиционное федеральное правительство Австрии заняло однозначную позицию в конфликте между Россией и Западом", - говорится в письме.Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью Wiener Zeitung 9 сентября заявил, что до этого отмены антироссийских санкций ещё далеко, утверждая, что ограничительные меры в отношении Москвы "с каждым днем становятся всё более эффективными: целые отрасли российской экономики простаивают, Россия скатывается в рецессию, а для Европы всё ещё прогнозируют рост". Хотя американские и европейские чиновники признают, что просчитались с антироссийскими санкциями – они наносят ущерб западным экономикам. "Мы, граждане Австрийской республики, требуем немедленного возвращения страны к абсолютному нейтралитету по отношению ко всем участникам конфликта на Украине. Логической частью этого нейтралитета должно стать усиление гуманитарной помощи мирному населению всех пострадавших регионов. Продолжая многолетние традиции, мы должны предложить Вену в качестве места проведения международной мирной конференции и пригласить все конфликтующие стороны и их политических руководителей в нашу столицу", - добавили авторы письма.На этот счёт Шалленберг сказал, что Австрия готова предоставить России и Украине переговорную площадку, если дипломатия одержит верх, но стороны пока очень далеки от переговоров.

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https://ukraina.ru/20220919/1038846736.html

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, атаки, швейцария, замороженные активы, австрия, нейтралитет, санкции