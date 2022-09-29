https://ukraina.ru/20220929/1039221263.html

Олег Неменский: Россия становится сильнее, а Евросоюз захочет большей автономности

Олег Неменский: Россия становится сильнее, а Евросоюз захочет большей автономности - 29.09.2022 Украина.ру

Олег Неменский: Россия становится сильнее, а Евросоюз захочет большей автономности

Процесс деиндустриализации Европы запущен, а голоса тех, кто захочет большей самостоятельности, будут звучать все громче, считает историк и политолог Олег... Украина.ру, 29.09.2022

2022-09-29T16:50

2022-09-29T16:50

2022-09-29T16:50

украина

россия

северный поток

референдум

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европа

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экономика

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Процесс деиндустриализации Европы запущен, а голоса тех, кто захочет большей самостоятельности, будут звучать все громче, считает историк и политолог Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.— Олег Борисович, референдум на освобожденных территориях завершен. Как его результаты повлияют на Россию и Европу?— Во-первых, нет никаких причин сомневаться, что в результате референдума все эти территории войдут в состав России. Также нет никаких сомнений, что вы Европе никто не будет это признавать ни де-юре, ни де-факто.В принципе, если Россия прежде, присоединяя Крым, старалась играть по нормам международного права, довольно четко их соблюдая, но это не было оценено и признано со стороны западных партнеров, то теперь присоединение основано только на волеизъявлении населения. И учитывает косовский прецедент. Так или иначе, фактически Россия пошла на разрушение прежних систем международного права, которые прежде были нарушены самим Западом в прежние годы.Таким образом, нарушается сама система международных отношений в последнее время, согласно которым нарушать его можно было только странам Запада, во главе с Америкой.Россия сказала фактически: если вы считаете, что с прежними нормами вы можете не считаться, то все остальные участники мировой политики тоже не должны с ними считаться.Запад, конечно, принять это пока не может. Пока это не похоже на какую-то новую систему международных отношений, мы видим ломку старой системы, которую довела до абсолютно критического состояния политика, в первую очередь, США. Ну и в целом Запада.Россия со всей убедительностью ставит вопрос – давайте тогда разрабатывать новое международное право. Новые правила игры, но не те, которые задает Вашингтон, а те, которые являются обязательными для всех и всем известны.Проблема в том, что Запад пока не готов обсуждать ни с РФ, ни с кем-то еще выработку новых норм или же возврат старых. Запад живет в своей парадигме ультраполярного мира, где одному государству можно всё, а другим только то, что позволено.Пока не известно, сколь долго продлиться этот период перехода Запада к выводам о том, что эта система не работает, перспектив не имеет. Запад сам заинтересован в том, чтобы выработать новые правила международной жизни, которые были бы основаны на признании прав и интересов всех основных игроков международных отношений.Но думается, что кризисные процессы на Западе уже зашли довольно далеко и мы сможем увидеть уже в недалеком будущем серьезные дискуссии на Западе о том, что необходимо в отношениях Запада с миром что-то менять.— Перейдём к диверсии на "Северных потоках". Кому это выгодно?— Я могу только предполагать. Тут основное подозрение падает на США. Известный твит Сикорского, в котором он поблагодарил их (США). Он хорошо осведомленный в западной политике человек. Зачем он сделал такой твит - непонятно. Очевидно, он считает, что Запад в таком положении, что может играть в такие игры открыто.Конечно, диверсия, произведенная таким образом и одним из ведущих мировых государств, также сильно меняет ситуацию в международных отношениях. Целый ряд мировых давно игроков заявляет, что то, что можно Америке, можно и другим странам. Тут я сомневаюсь, что Россия в ближайшее время пойдет на подобные действия.Такие случаи в исполнении ряда других стран еще могут произойти. И мы видим опять сильный сдвиг норм. Ранее мы считали, что это недопустимо и этого не может быть. Сегодня мы видим, что это стало допустимым и будет оказывать сильное влияние на международную торговлю энергоносителями и отношениями между государствами.Это явно влияние разрушительное, это очень негативный тренд, и я думаю, на Западе, особенно, в Европе, это понимают. И там это усилит голоса тех, кто выступает против абсолютного доминирования Америки и слепого следования американской политике, а также за суверенизацию своих государств, так или иначе.— Кто должен это расследовать и кого наказывать?— Не берусь судить, как это будет, это совершенно не важно. Всем и так ясно, что произошло. Результаты расследований ни к чему не приведут.— В это же время Польша запускает "Балтик пайп"…— Запуск "Балтик пайп" ситуацию никак не меняет, но другое дело, что теперь Польша не может быть уверена, что через новый газопровод будут надежно поставляться энергоресурсы. Раз новая норма вот такая в международной политике - просто подрыв, то можно сказать, что его могут в любой момент подорвать. Кстати, "Балтик пайп" нарушает интересы также Германии, у которой сейчас в целом трудное положение с энергоносителями. Так что, сейчас на первое место в Европе, наверное, выйдут внутренние противоречия.— В нынешней ситуации, когда Россия после принятия новых территорий в свой состав будут уже их защищать как свои, возможны ли какие-то подвижки в стороны переговоров России с Украиной или с США. Или в этом нет смысла?— Нет, я думаю, сейчас ни Украина, ни США не готовы к запуску серьезного переговорного процесса, будет некая перегруппировка сил до весны. Наоборот, то, что сейчас происходит – референдум и присоединение – является результатом срыва переговоров. И рассчитывать на новые результативные переговоры у Москвы уже нет оснований.— Как Европа переживёт зиму? — Переживут, но будут политические последствия, в ряде стран могут полететь правительства. Накалится и социальная обстановка, будут массовые протесты, будет удар по экономике – по промышленной сфере. Уже начинается процесс деиндустриализации Европы.В будущем это должно привести к сильным переменам в пейзаже ЕС и реформе самого ЕС, особенно процедуре принятия решений Евросоюза.Также, скорее всего, будет поставлен вопрос системы отношений между странами ЕС и Соединенными Штатами. Но это отдаленная перспектива. Зимой они не наступят, скорее мы увидим формирование условий для того, чтобы этим перемены стали происходить в будущем.— То есть влияние США на Европу будет снижаться?— Такое я прогнозировать на ближайшее время не берусь, но то, что в Европе голоса, которые считают, что надо проводить более независимую политику от США будут звучать громче – это несомненно.— А Россия укрепится? — Тут всё решается на полях сражений на Украине. В случае успешной кампании международный вес России значительно вырастет. Это позволит ей с еще большим основанием заявлять о нынешней системе международных отношений, о переменах в сторону многополярного мира. И участвовать в этих изменениях на практике.

https://ukraina.ru/20201028/1029414084.html

https://ukraina.ru/20220929/1039213300.html

https://ukraina.ru/20220916/1038781677.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, россия, северный поток, референдум, сша, европа, евросоюз, ес, политика, экономика, интервью