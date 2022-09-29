Юрий Лоза: Вам без "Собачьего сердца" легче жить? - 29.09.2022 Украина.ру
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Юрий Лоза: Вам без "Собачьего сердца" легче жить?
Юрий Лоза: Вам без "Собачьего сердца" легче жить? - 29.09.2022 Украина.ру
Юрий Лоза: Вам без "Собачьего сердца" легче жить?
Украина.ру, 29.09.2022
2022-09-29T15:15
2022-09-29T15:15
кристина маркович
юрий лоза
миротворец
украина
россия
михаил булгаков
алла пугачева
николай васильевич гоголь
сво
валерия
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В результате политически обусловленного разрыва культурных связей Украина теряет намного больше, чем Россия. Новая культурная политика на Украине лишь обедняет культурное пространство, считает поэт, композитор и певец Юрий Лоза. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Юрий, вам закрыт въезд на Украину и вы в "Миротворце".– С 2015 года закрыт.– И с 2018 года вы в "Миротворце".– Да.- Хотелось бы узнать ваше мнение о том, то мы теряем без украинского шоубизенеса, и что теряют они без нас?– Во-первых, они (украинские деятели — Ред.) исключили себя из всей общей российской культуры. Культура России, Империи Российской – она многолика, она многогранна, она большая.Если они исключают из своей культуры Булгакова, то они теряют, а не Булгаков. Булгаков все равно остается Булгаковым. Мы "Собачье сердце" смотрим, и понимаем, что - ребята, вам без "Собачьего сердца" легче жить? Нет.Вы исключили Гоголя из своей культуры. Ребята, ну подождите, как же так? А "Вечера на хуторе близ Диканьки"? Это же Гоголь! Без "Мертвых душ"?! Вы собираетесь устроить собственную свою культуру местечковую, но она же - кастрированная, она обрезанная.Все композиторы, поэты, писатели Российской империи были вашими, когда вы были в составе империи. Они все были на вашей книжной полке. Они были вашими друзьями, учителями и помощниками в жизни. Сейчас их нет. Вы их исключили, оставили каких-то средней руки националистов, но они же не дотягивают ни до Булгакова, ни до Гоголя. Это же логично? Логично!Поэтому говорю, что Украина теряет намного больше, чем мы. Мы - ну, пожали плечами, сказали - ну ладно, были какие-то писатели и поэты украинские, но мы их и так особо не знали, ну и теперь не знаем, и что? А вот у них не стало очень многих имен, которые конечно же, украсили бы их жизнь.Российская культура, я думаю, немного потеряет – свято место пусто не бывает. И, конечно же, всегда найдутся те люди, которые заместят эти ниши. Ну, уехал украинский певец… всех устраивает, потому что есть определенные жанры.Когда бабки шли со сцены, помните, у нас были такие бабульки? Моментально на их место пришли другие бабки. Когда какой-то юморист определенного жанра сходит со сцены, тут же на его место встает другой юморист, занимающий именно эту творческую нишу.Так что я не думаю, что… Ну вот - уйдет сейчас украинский певец, придет другой точно такой же, и спокойненько вместо него займет эту нишу. Это логично, потому что природа не терпит пустоты.У нас в организме нет ни одной пустотки – все заполнено. В нашей жизни - она вся чем-то заполнена. И эстрада заполняется точно так же. Природа не терпит пустоты. Чтобы ничего не было? Обязательно будет что-то, не одно, так другое.– О сбежавших и уехавших. Вы как-то их раскритиковали, но сказали, что им можно дать второй шанс.– Я немножко не так сказал. Попытаюсь объяснить свою позицию. Люди могут уехать по разным причинам. Кто-то испугался. Кто-то не понял, кто-то решил переждать, пересидеть, кто-то просто уехал в отпуск. Одно дело – человек уехал, подождал, оценил, понял, приехал, вернулся, начал работать, ну и что?– Тихо, мирно.– Тихо, мирно. Ну отдыхал человек, собирался с силами, готовил новый материал. Мало ли что он может делать? Другое дело, когда он уехал, и он параллельно наговорил столько всего, высказал такую позицию, таким образом отреагировал на это (СВО — Ред.), как сейчас уже, в данной ситуации, в нашей стране не допустимо.И поймите, что каждая страна имеет право защищать свою идеологию, свою культуру и свое социальное пространство. Каким образом это делается в мире? Когда Валерия поехала в Лондон на концерт... Пригожин рассказывал, что ее заставили показать все тексты, сказать, что она будет там говорить. И попросили не агитировать, не кричать лозунгов никаких и т.д. В противном случае ей бы просто запретили работать.Это Англия – 10-15 лет назад. Это было всегда. Почему мы должны вести себя по-другому? Мы тоже можем защищаться каким-то образом от негативного влияния тех же самых артистов. От их высказываний, которые потом будут тиражироваться и публиковаться во всех СМИ, это же логично.– Другой пример, человек мало того, что он уехал, он вернулся и здесь заявил, что его нужно включить в список иноагентов. Мы говорим об Алле Борисовне.– Я же написал об этом целый пост. Я сказал, она заслуженная женщина, она заслужила право называться, кем хочет. Хочет быть иноагентом – ну, дайте ей. Я думаю, надо уважить человека. Просто уважительно относиться к ее заслугам. "Сединам" - не буду говорить, это некрасиво. А вот к ее заслугам... Ну, хочет - пусть будет.Человек не может исполнить произведения, которые пела раньше. Если бы она могла быть режиссером, то могла бы снять другой фильм. Если бы была музыкантом, она бы другую песню исполнила на гитаре, или на рояле. Но она певица. Она исключительно певица по жизни. Певица должна петь.Мирей Матье поет те же самые песни, которые пела сорок, пятьдесят лет назад в той же тональности. И мы понимаем, что Мирей Матье, хотя она старше Пугачевой – она действующая певица.Пугачева 15 лет свои песни не поет. Она бывшая певица. Я никого не оскорбляю – я констатирую факт. Если человек не может спеть, значит, он не певец, только и всего.
https://ukraina.ru/20220816/1037735902.html
https://ukraina.ru/20220811/1037559189.html
https://ukraina.ru/20220919/1038853543.html
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Кристина Маркович
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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кристина маркович, юрий лоза, миротворец, украина, россия, михаил булгаков, алла пугачева, николай васильевич гоголь, сво, валерия, певица, интервью
Кристина Маркович, Юрий Лоза, Миротворец, Украина, Россия, Михаил Булгаков, Алла Пугачева, Николай Васильевич Гоголь, СВО, Валерия, певица, Интервью

Юрий Лоза: Вам без "Собачьего сердца" легче жить?

15:15 29.09.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / lozayuryЮрий Лоза интервью
Юрий Лоза интервью - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / lozayury
Читать в
Кристина Маркович
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В результате политически обусловленного разрыва культурных связей Украина теряет намного больше, чем Россия. Новая культурная политика на Украине лишь обедняет культурное пространство, считает поэт, композитор и певец Юрий Лоза. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Юрий, вам закрыт въезд на Украину и вы в "Миротворце".
– С 2015 года закрыт.
И с 2018 года вы в "Миротворце".
– Да.
- Хотелось бы узнать ваше мнение о том, то мы теряем без украинского шоубизенеса, и что теряют они без нас?
– Во-первых, они (украинские деятели — Ред.) исключили себя из всей общей российской культуры. Культура России, Империи Российской – она многолика, она многогранна, она большая.
Если они исключают из своей культуры Булгакова, то они теряют, а не Булгаков. Булгаков все равно остается Булгаковым. Мы "Собачье сердце" смотрим, и понимаем, что - ребята, вам без "Собачьего сердца" легче жить? Нет.
Вы исключили Гоголя из своей культуры. Ребята, ну подождите, как же так? А "Вечера на хуторе близ Диканьки"? Это же Гоголь! Без "Мертвых душ"?! Вы собираетесь устроить собственную свою культуру местечковую, но она же - кастрированная, она обрезанная.
Все композиторы, поэты, писатели Российской империи были вашими, когда вы были в составе империи. Они все были на вашей книжной полке. Они были вашими друзьями, учителями и помощниками в жизни. Сейчас их нет. Вы их исключили, оставили каких-то средней руки националистов, но они же не дотягивают ни до Булгакова, ни до Гоголя. Это же логично? Логично!
Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 16:04
"Просто нуль": Лоза жестко приложил мать Королёвой после русофобского скандалаРоссийский музыкант Юрий Лоза отреагировал на скандальную выходку матери певицы Наташи Королевой Людмилы Порывай, которая будучи в США высказалась со сцены в поддержку Украины. Комментарий артиста приводит сайт teleprogramma.pro 16 августа
Поэтому говорю, что Украина теряет намного больше, чем мы. Мы - ну, пожали плечами, сказали - ну ладно, были какие-то писатели и поэты украинские, но мы их и так особо не знали, ну и теперь не знаем, и что? А вот у них не стало очень многих имен, которые конечно же, украсили бы их жизнь.
Российская культура, я думаю, немного потеряет – свято место пусто не бывает. И, конечно же, всегда найдутся те люди, которые заместят эти ниши. Ну, уехал украинский певец… всех устраивает, потому что есть определенные жанры.
Когда бабки шли со сцены, помните, у нас были такие бабульки? Моментально на их место пришли другие бабки. Когда какой-то юморист определенного жанра сходит со сцены, тут же на его место встает другой юморист, занимающий именно эту творческую нишу.
Так что я не думаю, что… Ну вот - уйдет сейчас украинский певец, придет другой точно такой же, и спокойненько вместо него займет эту нишу. Это логично, потому что природа не терпит пустоты.
У нас в организме нет ни одной пустотки – все заполнено. В нашей жизни - она вся чем-то заполнена. И эстрада заполняется точно так же. Природа не терпит пустоты. Чтобы ничего не было? Обязательно будет что-то, не одно, так другое.
О сбежавших и уехавших. Вы как-то их раскритиковали, но сказали, что им можно дать второй шанс.
– Я немножко не так сказал. Попытаюсь объяснить свою позицию. Люди могут уехать по разным причинам. Кто-то испугался. Кто-то не понял, кто-то решил переждать, пересидеть, кто-то просто уехал в отпуск. Одно дело – человек уехал, подождал, оценил, понял, приехал, вернулся, начал работать, ну и что?
Тихо, мирно.
Премьера фильма Любовь и монстры - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 16:46
Шаляпин объяснил, в чем на самом деле виноват Галкин перед россиянамиПоклонники и соотечественники могут простить артисту Максиму Галкину его предательство, если он покается перед Родиной, заявил певец Прохор Шаляпин. Об этом 11 августа сообщает издание "Слово и дело"
– Тихо, мирно. Ну отдыхал человек, собирался с силами, готовил новый материал. Мало ли что он может делать? Другое дело, когда он уехал, и он параллельно наговорил столько всего, высказал такую позицию, таким образом отреагировал на это (СВО — Ред.), как сейчас уже, в данной ситуации, в нашей стране не допустимо.
И поймите, что каждая страна имеет право защищать свою идеологию, свою культуру и свое социальное пространство. Каким образом это делается в мире? Когда Валерия поехала в Лондон на концерт... Пригожин рассказывал, что ее заставили показать все тексты, сказать, что она будет там говорить. И попросили не агитировать, не кричать лозунгов никаких и т.д. В противном случае ей бы просто запретили работать.
Это Англия – 10-15 лет назад. Это было всегда. Почему мы должны вести себя по-другому? Мы тоже можем защищаться каким-то образом от негативного влияния тех же самых артистов. От их высказываний, которые потом будут тиражироваться и публиковаться во всех СМИ, это же логично.
Другой пример, человек мало того, что он уехал, он вернулся и здесь заявил, что его нужно включить в список иноагентов. Мы говорим об Алле Борисовне.
– Я же написал об этом целый пост. Я сказал, она заслуженная женщина, она заслужила право называться, кем хочет. Хочет быть иноагентом – ну, дайте ей. Я думаю, надо уважить человека. Просто уважительно относиться к ее заслугам. "Сединам" - не буду говорить, это некрасиво. А вот к ее заслугам... Ну, хочет - пусть будет.
Прощание с актёром Н. Караченцовым - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 13:42
"Пугачёвский бунт": соцсети о культуре, которая стала политикой
Человек не может исполнить произведения, которые пела раньше. Если бы она могла быть режиссером, то могла бы снять другой фильм. Если бы была музыкантом, она бы другую песню исполнила на гитаре, или на рояле. Но она певица. Она исключительно певица по жизни. Певица должна петь.
Мирей Матье поет те же самые песни, которые пела сорок, пятьдесят лет назад в той же тональности. И мы понимаем, что Мирей Матье, хотя она старше Пугачевой – она действующая певица.
Пугачева 15 лет свои песни не поет. Она бывшая певица. Я никого не оскорбляю – я констатирую факт. Если человек не может спеть, значит, он не певец, только и всего.
 
Кристина МарковичЮрий ЛозаМиротворецУкраинаРоссияМихаил БулгаковАлла ПугачеваНиколай Васильевич ГогольСВОВалерияпевицаИнтервью
 
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15:33В Донецке появились билборды с американским президентом
15:19Без обратного билета: Пугачева покинула Россию
15:15Юрий Лоза: Вам без "Собачьего сердца" легче жить?
15:11Юрий Кнутов: Запад не просто так говорит о "ядерных ударах"
15:00Игорь Юшков: Терактом на Северном потоке США провоцируют Путина, а Европу хотят отрезать от России
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