План победы от ECFR, или С кем воюет Россия? - 28.09.2022 Украина.ру
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План победы от ECFR, или С кем воюет Россия?
План победы от ECFR, или С кем воюет Россия? - 28.09.2022 Украина.ру
План победы от ECFR, или С кем воюет Россия?
"Некоторые комментаторы проявляют осторожный оптимизм в отношении того, что Украина может выиграть войну к весне. Но последние шаги Путина говорят о том, что... Украина.ру, 28.09.2022
2022-09-28T14:58
2022-09-28T14:58
украина
россия
спецоперация
ес
европа
военная помощь
мнения
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"Некоторые комментаторы проявляют осторожный оптимизм в отношении того, что Украина может выиграть войну к весне. Но последние шаги Путина говорят о том, что Россия готовится к долгой войне на истощение", – без всякого намёка на "осторожный оптимизм" пишет директор Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Марк Леонард в статье "Подготовка к долгой войне", опубликованной 26 сентября 2022 г. в Project Syndicate.Леонард даже не задумывается над вопросом – надо ли во имя интересов США продолжать войну до последнего украинца и последнего евроцента? Война должна быть выиграна любой ценой, но цена эта растёт.Во всяком случае, по мнению Леонарда, Путину в последнее время удалось выправить два дисбаланса.Во-первых, он призвал 300 тысяч солдат, что позволит продолжать боевые действия.Во-вторых, он провёл успешный саммит в Самарканде, на котором заручился, в частности, поддержкой Си Цзиньпина. По мнению Леонарда, "Китай, похоже, рассматривает ситуацию на Украине как “войну по доверенности” в своей собственной надвигающейся холодной войне с США".Ну и тут Леонард топит все рассуждения на тему "российско-украинской войны", прямо заявляя: "Европа может выдержать долгую войну". Ещё раз – долгую войну должна выдержать Европа. Это она воюет. Война, правда, "опосредованная", но "Украина исчезла бы с карты много месяцев назад, если бы не получила военные поставки".Тут директор ECFR почти прямо пишет, что он думает об украинцах: "народы Кореи, Вьетнама, Гватемалы, Афганистана, Анголы и многих других стран могут свидетельствовать об ужасах опосредованных войн, которые тянутся годами или даже десятилетиями, пропитывая их страны кровью, нанося ущерб их экономике и лишая молодые поколения будущее". Ну теперь это всё должна испытать Украина. Потому что её не жалко. Впрочем, Европу автору не жалко тоже.Чтобы победить, Европе нужно принять "комплексный план по обеспечению Украины тремя ключевыми элементами: военными поставками, гарантиями безопасности и экономической поддержкой".Военные поставки тема сама по себе интересная, но Леонард особенно на ней не сосредотачивается, адресуя нас к "Плану “Леопард”" предложенному его коллегами Густавом Гресселем, Рафаэлем Лоссом и Яной Пульерин на сайте ECFR9 сентября. Суть плана в создании "консорциума европейских пользователей Leopard 2. Это позволит сформировать и оснастить украинскую бронетанковую бригаду численностью около 90 таких машин и обеспечить наличие у Украины современного боевого танка стандарта НАТО".По мнению Леонарда, главное – не конкретный перечень и механизмы поставок военной техники, а предоставление Украине необходимых средств, которые оцениваются в 100 млрд евро (для сравнения – расходная часть бюджета Германии на 2022 год составляет 495,8 млрд евро).Гарантии безопасности, по словам Леонарда, уже разработаны в его организации. При этом, гарантии "должны применяться только к территориям, которые полностью контролируются Украиной, чтобы украинским лидерам не пришлось уступать какие-либо оккупированные территории, чтобы договориться об урегулировании". Честно говоря, мы так и не поняли, что имеется в виду – то ли закрепление новых границ, то ли восстановление старых. Две части предложения противоречат друг другу, но это особенность оригинального английского текста (если тут нет какой -то филологической хитрости, которую мы не уловили)."Экономическая поддержка должна покрывать не только расходы на восстановление страны и подготовку её к интеграции в Европейский Союз, но и текущие повседневные нужды украинского государства". Кажется, это действительно уникальные условия – ЕС предлагается взять на полное обеспечение страну с примерно 30-миллионным населением и самой большой в Европе территорией, к тому же находящейся в состоянии войны (если не юридически, то фактически).В заключение Леонард обещает, что стоимость такой программы составит около 700 млрд евро (непонятно, правда, за какой период) и переживает насчёт единства Европы на фоне углубляющегося социально-экономического кризиса.Если цель США – ликвидировать угрозу конкуренции со стороны Европы, то Европейский совет по международным отношениям подсказывает, как вернее эту угрозу ликвидировать. Это точно европейский совет? Может анитиевропейский?P.S.: 28 сентября посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию. Это чтобы сомнений не было, что никакого конфликта между Украиной и Россией нет, а есть конфликт между Россией и объединённым Западом.
https://ukraina.ru/20220922/1038980989.html
https://ukraina.ru/20220726/1036840089.html
https://ukraina.ru/20220928/1039170703.html
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Василий Стоякин
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украина, россия, спецоперация, ес, европа, военная помощь, мнения
Украина, Россия, Спецоперация, ЕС, Европа, военная помощь, Мнения

План победы от ECFR, или С кем воюет Россия?

14:58 28.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ECFR
- РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ECFR
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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"Некоторые комментаторы проявляют осторожный оптимизм в отношении того, что Украина может выиграть войну к весне. Но последние шаги Путина говорят о том, что Россия готовится к долгой войне на истощение", – без всякого намёка на "осторожный оптимизм" пишет директор Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Марк Леонард в статье "Подготовка к долгой войне", опубликованной 26 сентября 2022 г. в Project Syndicate.
Леонард даже не задумывается над вопросом – надо ли во имя интересов США продолжать войну до последнего украинца и последнего евроцента? Война должна быть выиграна любой ценой, но цена эта растёт.
Бюсты Ленина у Бранденбургских ворот в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 14:19
“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах Спровоцированные Вашингтоном военные действия на Украине вызывают тяжёлые последствия в Европе. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conserviative
Во всяком случае, по мнению Леонарда, Путину в последнее время удалось выправить два дисбаланса.
Во-первых, он призвал 300 тысяч солдат, что позволит продолжать боевые действия.
Во-вторых, он провёл успешный саммит в Самарканде, на котором заручился, в частности, поддержкой Си Цзиньпина. По мнению Леонарда, "Китай, похоже, рассматривает ситуацию на Украине как “войну по доверенности” в своей собственной надвигающейся холодной войне с США".
Ну и тут Леонард топит все рассуждения на тему "российско-украинской войны", прямо заявляя: "Европа может выдержать долгую войну". Ещё раз – долгую войну должна выдержать Европа. Это она воюет. Война, правда, "опосредованная", но "Украина исчезла бы с карты много месяцев назад, если бы не получила военные поставки".
Тут директор ECFR почти прямо пишет, что он думает об украинцах: "народы Кореи, Вьетнама, Гватемалы, Афганистана, Анголы и многих других стран могут свидетельствовать об ужасах опосредованных войн, которые тянутся годами или даже десятилетиями, пропитывая их страны кровью, нанося ущерб их экономике и лишая молодые поколения будущее". Ну теперь это всё должна испытать Украина. Потому что её не жалко. Впрочем, Европу автору не жалко тоже.
Чтобы победить, Европе нужно принять "комплексный план по обеспечению Украины тремя ключевыми элементами: военными поставками, гарантиями безопасности и экономической поддержкой".
Военные поставки тема сама по себе интересная, но Леонард особенно на ней не сосредотачивается, адресуя нас к "Плану “Леопард”" предложенному его коллегами Густавом Гресселем, Рафаэлем Лоссом и Яной Пульерин на сайте ECFR9 сентября. Суть плана в создании "консорциума европейских пользователей Leopard 2. Это позволит сформировать и оснастить украинскую бронетанковую бригаду численностью около 90 таких машин и обеспечить наличие у Украины современного боевого танка стандарта НАТО".
Танк Leopard 2A4
26 июля, 04:42Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. Бронированный зверинец "салорейха"
По мнению Леонарда, главное – не конкретный перечень и механизмы поставок военной техники, а предоставление Украине необходимых средств, которые оцениваются в 100 млрд евро (для сравнения – расходная часть бюджета Германии на 2022 год составляет 495,8 млрд евро).
Гарантии безопасности, по словам Леонарда, уже разработаны в его организации. При этом, гарантии "должны применяться только к территориям, которые полностью контролируются Украиной, чтобы украинским лидерам не пришлось уступать какие-либо оккупированные территории, чтобы договориться об урегулировании". Честно говоря, мы так и не поняли, что имеется в виду – то ли закрепление новых границ, то ли восстановление старых. Две части предложения противоречат друг другу, но это особенность оригинального английского текста (если тут нет какой -то филологической хитрости, которую мы не уловили).
"Экономическая поддержка должна покрывать не только расходы на восстановление страны и подготовку её к интеграции в Европейский Союз, но и текущие повседневные нужды украинского государства". Кажется, это действительно уникальные условия – ЕС предлагается взять на полное обеспечение страну с примерно 30-миллионным населением и самой большой в Европе территорией, к тому же находящейся в состоянии войны (если не юридически, то фактически).
В заключение Леонард обещает, что стоимость такой программы составит около 700 млрд евро (непонятно, правда, за какой период) и переживает насчёт единства Европы на фоне углубляющегося социально-экономического кризиса.
Пентагон
13:59
В США рассказали об ужасных результатах военного вмешательства Пентагона в различных странах мираВоенные авантюры США разрушили многие страны, ухудшив жизнь их населения и, во многих случаях, повредив интересам самих США. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона Теда Карпентера, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
Если цель США – ликвидировать угрозу конкуренции со стороны Европы, то Европейский совет по международным отношениям подсказывает, как вернее эту угрозу ликвидировать. Это точно европейский совет? Может анитиевропейский?
P.S.: 28 сентября посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию. Это чтобы сомнений не было, что никакого конфликта между Украиной и Россией нет, а есть конфликт между Россией и объединённым Западом.
 
УкраинаРоссияСпецоперацияЕСЕвропавоенная помощьМнения
 
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