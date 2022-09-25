https://ukraina.ru/20220925/1039045693.html
Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях
Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях - 25.09.2022 Украина.ру
Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях
Медиапровокации и другие провокации будут со стороны Украины, а также будут попытки диверсионных актов и запугивания, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру
2022-09-25T06:30
2022-09-25T06:30
2022-09-25T06:30
референдум
новости
всу
россия
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По его словам, Киев будет предпринимать попытки провокаций и обострять военные действия.По ее мнению, киевский режим постарается приложить все усилия для срыва референдумов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
референдум, новости, всу, россия
Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях
Медиапровокации и другие провокации будут со стороны Украины, а также будут попытки диверсионных актов и запугивания, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру