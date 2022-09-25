https://ukraina.ru/20220925/1039045693.html

Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях

Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях - 25.09.2022 Украина.ру

Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях

Медиапровокации и другие провокации будут со стороны Украины, а также будут попытки диверсионных актов и запугивания, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру

2022-09-25T06:30

2022-09-25T06:30

2022-09-25T06:30

референдум

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всу

россия

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По его словам, Киев будет предпринимать попытки провокаций и обострять военные действия.По ее мнению, киевский режим постарается приложить все усилия для срыва референдумов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html

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референдум, новости, всу, россия