Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях - 25.09.2022 Украина.ру
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Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях
Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях - 25.09.2022 Украина.ру
Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях
Медиапровокации и другие провокации будут со стороны Украины, а также будут попытки диверсионных актов и запугивания, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру
2022-09-25T06:30
2022-09-25T06:30
референдум
новости
всу
россия
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По его словам, Киев будет предпринимать попытки провокаций и обострять военные действия.По ее мнению, киевский режим постарается приложить все усилия для срыва референдумов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html
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референдум, новости, всу, россия
референдум, Новости, ВСУ, Россия

Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях

06:30 25.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Медиапровокации и другие провокации будут со стороны Украины, а также будут попытки диверсионных актов и запугивания, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру
По его словам, Киев будет предпринимать попытки провокаций и обострять военные действия.
Безусловно, медиапровокации и другие провокации будут. Но мы видим решимость людей, мы видим их готовность участвовать в референдуме, проявить свою волю. Судя по заявлениям глав народных республик и глав военно-гражданских администраций, безопасность голосования, безопасность участия в референдуме будет обеспечена.
Александр Асафов интервью
Александр Асафов
политолог
По ее мнению, киевский режим постарается приложить все усилия для срыва референдумов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 10:04
Начало референдума, немецкие танки. Главное на Украине на утро 23 сентябряВ Донбассе, Северной Таврии и за их пределами начались референдумы о будущем регионов. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у Германии танки
 
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