https://ukraina.ru/20220924/1039052753.html

Блицкриг и удушение: политолог Евстафьев рассказал, что не получилось у США на Украине

Блицкриг и удушение: политолог Евстафьев рассказал, что не получилось у США на Украине - 24.09.2022 Украина.ру

Блицкриг и удушение: политолог Евстафьев рассказал, что не получилось у США на Украине

В США последовательно повышают ставки в украинском конфликте, приближая гипотетическое прямое столкновении России и НАТО, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев

2022-09-24T13:40

2022-09-24T13:40

2022-09-24T13:41

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На днях член Совбеза США Джон Кирби заявил о поставках из США дальнобойных РСЗО на Украину.Поэтому Соединенные Штаты последовательно, не отвлекаясь ни на какую полемику, ни на какое балабольство про мирный процесс — они последовательно последние три месяца повышали ставки в украинском конфликте.По мнению политолога, системы атак дальностью больше чем на триста километров уже находятся либо в приграничных районах Польши, либо даже на Западной Украине.По его словам, американская элита осознает, что у Запада не вышел ни экономический блицкриг, ни "пресловутая "Анаконда", то есть длительное удушение в отношении России.Потерпев поражение на эконмическом фронте, США повышают ставки на фронте военном, на поле боя.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220922/1038965502.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, политолог, эксперт, оружие, сша, спецоперация