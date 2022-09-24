https://ukraina.ru/20220924/1039052753.html
Блицкриг и удушение: политолог Евстафьев рассказал, что не получилось у США на Украине
Блицкриг и удушение: политолог Евстафьев рассказал, что не получилось у США на Украине - 24.09.2022 Украина.ру
Блицкриг и удушение: политолог Евстафьев рассказал, что не получилось у США на Украине
В США последовательно повышают ставки в украинском конфликте, приближая гипотетическое прямое столкновении России и НАТО, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
2022-09-24T13:40
2022-09-24T13:40
2022-09-24T13:41
новости
политолог
эксперт
оружие
сша
спецоперация
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На днях член Совбеза США Джон Кирби заявил о поставках из США дальнобойных РСЗО на Украину.Поэтому Соединенные Штаты последовательно, не отвлекаясь ни на какую полемику, ни на какое балабольство про мирный процесс — они последовательно последние три месяца повышали ставки в украинском конфликте.По мнению политолога, системы атак дальностью больше чем на триста километров уже находятся либо в приграничных районах Польши, либо даже на Западной Украине.По его словам, американская элита осознает, что у Запада не вышел ни экономический блицкриг, ни "пресловутая "Анаконда", то есть длительное удушение в отношении России.Потерпев поражение на эконмическом фронте, США повышают ставки на фронте военном, на поле боя.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220922/1038965502.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, политолог, эксперт, оружие, сша, спецоперация
Новости, политолог, эксперт, оружие, США, Спецоперация
Блицкриг и удушение: политолог Евстафьев рассказал, что не получилось у США на Украине
13:40 24.09.2022 (обновлено: 13:41 24.09.2022)
В США последовательно повышают ставки в украинском конфликте, приближая гипотетическое прямое столкновении России и НАТО, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
На днях член Совбеза США Джон Кирби заявил о поставках из США дальнобойных РСЗО на Украину.
Я бы не сказал, что есть гарантированные свидетельства применения такого оружия, но тем не менее целый ряд эпизодов последних полутора месяцев говорит о том, что в тестовом режиме, по крайней мере, развертывание таких систем имело место.
Поэтому Соединенные Штаты последовательно, не отвлекаясь ни на какую полемику, ни на какое балабольство про мирный процесс — они последовательно последние три месяца повышали ставки в украинском конфликте.
По мнению политолога, системы атак дальностью больше чем на триста километров уже находятся либо в приграничных районах Польши, либо даже на Западной Украине.
По его словам, американская элита осознает, что у Запада не вышел ни экономический блицкриг, ни "пресловутая "Анаконда", то есть длительное удушение в отношении России.
Потерпев поражение на эконмическом фронте, США повышают ставки на фронте военном, на поле боя.
Полный текст интервью читайте здесь
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