https://ukraina.ru/20220923/1039046503.html
"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области
"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области - 23.09.2022 Украина.ру
"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области
Первый день референдума проходит хорошо, у граждан настроение праздничное, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
2022-09-23T18:25
2022-09-23T18:25
2022-09-23T18:25
новости
референдум
запорожская область
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Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.Он добавил, что на пятый день в Запорожской области будут голосования на избирательных участках.У многих людей возникло убеждение, что чем быстрее они проголосуют, тем быстрее станут Россией, граждане не хотят ждать 5 дней, все хотят сегодня, заключил Рогов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, референдум, запорожская область
"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области
Первый день референдума проходит хорошо, у граждан настроение праздничное, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.
Референдум проходит, слава богу, хорошо. Настроение праздничное, если бы вы были тут физически, вы бы это увидели и почувствовали. Насколько у людей настрой такой положительный! Таких эмоций я давно не видел и не испытывал. Тем более, коллективных эмоций. Сейчас идут подомовой, поквартирный обход. Это первые 4 дня.
Владимир Рогов
член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области
Он добавил, что на пятый день в Запорожской области будут голосования на избирательных участках.
У многих людей возникло убеждение, что чем быстрее они проголосуют, тем быстрее станут Россией, граждане не хотят ждать 5 дней, все хотят сегодня, заключил Рогов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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