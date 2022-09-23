"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области - 23.09.2022 Украина.ру
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"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области
"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области - 23.09.2022 Украина.ру
"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области
Первый день референдума проходит хорошо, у граждан настроение праздничное, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
2022-09-23T18:25
2022-09-23T18:25
новости
референдум
запорожская область
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Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.Он добавил, что на пятый день в Запорожской области будут голосования на избирательных участках.У многих людей возникло убеждение, что чем быстрее они проголосуют, тем быстрее станут Россией, граждане не хотят ждать 5 дней, все хотят сегодня, заключил Рогов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html
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новости, референдум, запорожская область
Новости, референдум, Запорожская область

"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области

18:25 23.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Первый день референдума проходит хорошо, у граждан настроение праздничное, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.
Референдум проходит, слава богу, хорошо. Настроение праздничное, если бы вы были тут физически, вы бы это увидели и почувствовали. Насколько у людей настрой такой положительный! Таких эмоций я давно не видел и не испытывал. Тем более, коллективных эмоций. Сейчас идут подомовой, поквартирный обход. Это первые 4 дня.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области
Он добавил, что на пятый день в Запорожской области будут голосования на избирательных участках.
У многих людей возникло убеждение, что чем быстрее они проголосуют, тем быстрее станут Россией, граждане не хотят ждать 5 дней, все хотят сегодня, заключил Рогов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
10:04
Начало референдума, немецкие танки. Главное на Украине на утро 23 сентябряВ Донбассе, Северной Таврии и за их пределами начались референдумы о будущем регионов. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у Германии танки
 
НовостиреферендумЗапорожская область
 
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18:40Юрий Швыткин: кто он
18:25"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области
17:34Владимир Рогов: После освобождения всего Запорожья мы проведем второй этап референдума
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17:14Россия и никаких серых зон: Рогов о жизни Запорожья до и после референдума. Видео
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