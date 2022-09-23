https://ukraina.ru/20220923/1039046503.html

"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области

"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области - 23.09.2022 Украина.ру

"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области

Первый день референдума проходит хорошо, у граждан настроение праздничное, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру

2022-09-23T18:25

2022-09-23T18:25

2022-09-23T18:25

новости

референдум

запорожская область

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Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.Он добавил, что на пятый день в Запорожской области будут голосования на избирательных участках.У многих людей возникло убеждение, что чем быстрее они проголосуют, тем быстрее станут Россией, граждане не хотят ждать 5 дней, все хотят сегодня, заключил Рогов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html

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2022

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новости, референдум, запорожская область