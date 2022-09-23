“Самый выгодный путь”: Политолог рассказал, как Индия выигрывает от санкций против РФ
Попытки Запада надавить на Индию с целью заставить её отказаться от торговых связей с Россией обречены на провал, поскольку эта страна исходит из своих национальных интересов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков
Он отметил, что Индия не только покупает российскую нефть с большой скидкой для себя, но и перепродаёт её на Запад.
Конечно, Индия при этом не стремится разрывать свои отношения с Западом - а зачем, если можно так лавировать между Россией и Западом и зарабатывать и там, и там. Это вполне национально ориентированная политика, и более чем логичная. ... Я думаю, что они будут продолжать проводить её и в будущем
Он отметил, что рычаги воздействия Запада на страну ограничены, поскольку при слишком сильном давлении она может “демонстративно замириться с Китаем”.
22 июля, 08:15Эксперт рассказал, благодаря какой стране Индия независимаИндия может удержать свою независимость благодаря нормальным отношениям с Россией, получать российскую нефть, зерно и другие ресурсы, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Полный текст интервью можно прочитать здесь.