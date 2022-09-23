“Самый выгодный путь”: Политолог рассказал, как Индия выигрывает от санкций против РФ - 23.09.2022 Украина.ру
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“Самый выгодный путь”: Политолог рассказал, как Индия выигрывает от санкций против РФ
“Самый выгодный путь”: Политолог рассказал, как Индия выигрывает от санкций против РФ - 23.09.2022 Украина.ру
“Самый выгодный путь”: Политолог рассказал, как Индия выигрывает от санкций против РФ
Попытки Запада надавить на Индию с целью заставить её отказаться от торговых связей с Россией обречены на провал, поскольку эта страна исходит из своих национальных интересов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков
2022-09-23T13:28
2022-09-23T13:28
новости
санкции
малек дудаков
индия
запад
китай
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Он отметил, что Индия не только покупает российскую нефть с большой скидкой для себя, но и перепродаёт её на Запад.Он отметил, что рычаги воздействия Запада на страну ограничены, поскольку при слишком сильном давлении она может “демонстративно замириться с Китаем”.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220722/1036741739.html
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новости, санкции, малек дудаков, индия, запад, китай
Новости, санкции, Малек Дудаков, Индия, Запад, Китай

“Самый выгодный путь”: Политолог рассказал, как Индия выигрывает от санкций против РФ

13:28 23.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Индия
Страны мира. Индия - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Попытки Запада надавить на Индию с целью заставить её отказаться от торговых связей с Россией обречены на провал, поскольку эта страна исходит из своих национальных интересов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков
Он отметил, что Индия не только покупает российскую нефть с большой скидкой для себя, но и перепродаёт её на Запад.

Конечно, Индия при этом не стремится разрывать свои отношения с Западом - а зачем, если можно так лавировать между Россией и Западом и зарабатывать и там, и там. Это вполне национально ориентированная политика, и более чем логичная. ... Я думаю, что они будут продолжать проводить её и в будущем

Малек Дудаков
Малек Дудаков
Политолог-американист
Он отметил, что рычаги воздействия Запада на страну ограничены, поскольку при слишком сильном давлении она может “демонстративно замириться с Китаем”.
- РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 08:15
Эксперт рассказал, благодаря какой стране Индия независимаИндия может удержать свою независимость благодаря нормальным отношениям с Россией, получать российскую нефть, зерно и другие ресурсы, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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