https://ukraina.ru/20220923/1039021163.html

“Самый выгодный путь”: Политолог рассказал, как Индия выигрывает от санкций против РФ

“Самый выгодный путь”: Политолог рассказал, как Индия выигрывает от санкций против РФ - 23.09.2022 Украина.ру

“Самый выгодный путь”: Политолог рассказал, как Индия выигрывает от санкций против РФ

Попытки Запада надавить на Индию с целью заставить её отказаться от торговых связей с Россией обречены на провал, поскольку эта страна исходит из своих национальных интересов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков

2022-09-23T13:28

2022-09-23T13:28

2022-09-23T13:28

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Он отметил, что Индия не только покупает российскую нефть с большой скидкой для себя, но и перепродаёт её на Запад.Он отметил, что рычаги воздействия Запада на страну ограничены, поскольку при слишком сильном давлении она может “демонстративно замириться с Китаем”.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220722/1036741739.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, санкции, малек дудаков, индия, запад, китай