https://ukraina.ru/20220923/1039017524.html

Американист ответил, разожгут ли США войну за Тайвань

Американист ответил, разожгут ли США войну за Тайвань - 23.09.2022 Украина.ру

Американист ответил, разожгут ли США войну за Тайвань

Война вокруг Тайваня приведёт к катастрофическим последствиям для всего мира, включая американскую экономику, поэтому США вряд ли в ней заинтересованы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков

2022-09-23T13:36

2022-09-23T13:36

2022-09-23T13:37

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Однако, по его словам, своими действиями и заявлениями о защите Тайваня и поставками на остров оружия Вашингтон “раскачивает лодку” и вынуждают Китай предпринимать “довольно резкие шаги” для того, чтобы вернуть Тайвань в свой состав..Он добавил, что никто не знает, когда именно это произойдёт, и что США, “накачивая” Тайвань оружием, чтобы избежать военных действий Китая против острова, на самом деле делают их более вероятными.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220921/1038946461.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, малек дудаков, кнр (китай), тайвань, сша, война