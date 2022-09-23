Американист ответил, разожгут ли США войну за Тайвань - 23.09.2022 Украина.ру
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Американист ответил, разожгут ли США войну за Тайвань
Американист ответил, разожгут ли США войну за Тайвань - 23.09.2022 Украина.ру
Американист ответил, разожгут ли США войну за Тайвань
Война вокруг Тайваня приведёт к катастрофическим последствиям для всего мира, включая американскую экономику, поэтому США вряд ли в ней заинтересованы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков
2022-09-23T13:36
2022-09-23T13:37
новости
малек дудаков
кнр (китай)
тайвань
сша
война
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Однако, по его словам, своими действиями и заявлениями о защите Тайваня и поставками на остров оружия Вашингтон “раскачивает лодку” и вынуждают Китай предпринимать “довольно резкие шаги” для того, чтобы вернуть Тайвань в свой состав..Он добавил, что никто не знает, когда именно это произойдёт, и что США, “накачивая” Тайвань оружием, чтобы избежать военных действий Китая против острова, на самом деле делают их более вероятными.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038946461.html
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новости, малек дудаков, кнр (китай), тайвань, сша, война
Новости, Малек Дудаков, КНР (Китай), Тайвань, США, война

Американист ответил, разожгут ли США войну за Тайвань

13:36 23.09.2022 (обновлено: 13:37 23.09.2022)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗакрытие IV Международного военно-технического форума "Армия-2018"
Закрытие IV Международного военно-технического форума Армия-2018 - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
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Война вокруг Тайваня приведёт к катастрофическим последствиям для всего мира, включая американскую экономику, поэтому США вряд ли в ней заинтересованы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков
Однако, по его словам, своими действиями и заявлениями о защите Тайваня и поставками на остров оружия Вашингтон “раскачивает лодку” и вынуждают Китай предпринимать “довольно резкие шаги” для того, чтобы вернуть Тайвань в свой состав.

Произойдёт ли это завтра? Наверное, нет. Сейчас мы слышим, что у Китая есть план к 2027 году вернуть Тайвань либо мирным путем, либо военным. До конца этого десятилетия Тайвань, вполне вероятно, перейдет уже окончательно под власть Китая, не только формально, но и фактически

.Он добавил, что никто не знает, когда именно это произойдёт, и что США, “накачивая” Тайвань оружием, чтобы избежать военных действий Китая против острова, на самом деле делают их более вероятными.
Китай армия коллаж - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 15:22
Друзья России. Китай готовится к противостоянию с США
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиМалек ДудаковКНР (Китай)ТайваньСШАвойна
 
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