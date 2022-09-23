https://ukraina.ru/20220923/1038978088.html

"Отомстим за товарищей": Алёхин о психологическом состоянии бойцов, покинувших Харьковскую область

"Отомстим за товарищей": Алёхин о психологическом состоянии бойцов, покинувших Харьковскую область - 23.09.2022 Украина.ру

"Отомстим за товарищей": Алёхин о психологическом состоянии бойцов, покинувших Харьковскую область

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал в интервью изданию Украина.ру, как российские бойцы реагируют на решение высшего командования оставить позиции в Харьковской области

2022-09-23T06:45

2022-09-23T06:45

2022-09-23T06:45

новости

украина

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При этом Алёхин подчеркнул, что ситуация под Харьковом демонстрирует лишь временные неудачи.Естественно, у военного, который через это прошел, был ранен или потерял друга, возникает желание мстить и за товарища, и за просчеты, отмечает Алёхин, добавляя, что это характерно даже для генералов. Но этот порыв вернуть утраченные позиции только придает силы войскам, подчеркнул эксперт, полагаясь на собственный опыт участия в конфликте на Северном Кавказе.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220920/1038891099.html

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