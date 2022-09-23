https://ukraina.ru/20220923/1038978088.html
"Отомстим за товарищей": Алёхин о психологическом состоянии бойцов, покинувших Харьковскую область
"Отомстим за товарищей": Алёхин о психологическом состоянии бойцов, покинувших Харьковскую область - 23.09.2022 Украина.ру
"Отомстим за товарищей": Алёхин о психологическом состоянии бойцов, покинувших Харьковскую область
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал в интервью изданию Украина.ру, как российские бойцы реагируют на решение высшего командования оставить позиции в Харьковской области
2022-09-23T06:45
2022-09-23T06:45
2022-09-23T06:45
новости
украина
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При этом Алёхин подчеркнул, что ситуация под Харьковом демонстрирует лишь временные неудачи.Естественно, у военного, который через это прошел, был ранен или потерял друга, возникает желание мстить и за товарища, и за просчеты, отмечает Алёхин, добавляя, что это характерно даже для генералов. Но этот порыв вернуть утраченные позиции только придает силы войскам, подчеркнул эксперт, полагаясь на собственный опыт участия в конфликте на Северном Кавказе.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220920/1038891099.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина
"Отомстим за товарищей": Алёхин о психологическом состоянии бойцов, покинувших Харьковскую область
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал в интервью изданию Украина.ру, как российские бойцы реагируют на решение высшего командования оставить позиции в Харьковской области
Да, надо признать, что на харьковском направлении нами были допущены тактические просчеты, которыми смог воспользоваться противник. Он имел тактический успех, но никакого поражения там нет.
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
При этом Алёхин подчеркнул, что ситуация под Харьковом демонстрирует лишь временные неудачи.
Естественно, у военного, который через это прошел, был ранен или потерял друга, возникает желание мстить и за товарища, и за просчеты, отмечает Алёхин, добавляя, что это характерно даже для генералов.
Но этот порыв вернуть утраченные позиции только придает силы войскам, подчеркнул эксперт, полагаясь на собственный опыт участия в конфликте на Северном Кавказе.
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.