Эксперт рассказал о роли Минска в конфликте на Украине
Белоруссию вполне устраивает её нынешняя роль пассивного союзника РФ, который обеспечивает безопасность на её западном фланге и “нависает” над Украиной с севера. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов
Он добавил, что, не считая нескольких мелких провокаций, пока на белорусско-украинской границе всё спокойно, и ударов по территории Белоруссии киевским режимом не наносилось.
В самом начале СВО были сообщения о "Точках-У", сбитых где-то в малолюдной местности в районе Припяти, и всё. Для сравнения, в соседнюю с Белоруссией Брянскую область прилетает регулярно. Думаю, это тоже одна из причин, почему Минск не хочет напрямую вовлекаться в конфликт
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
9 июля, 05:45«Замечательный ход Лукашенко»: политолог прокомментировал решение Белоруссии о введении безвизового режима для поляковПрезидент Белоруссии ввел безвизовый режим для поляков, показывая, что Минск открыт для граждан Польши, такое похожее решение следует сделать и РФ для Калининградской области, сказал политолог и обозреватель польского еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру