https://ukraina.ru/20220922/1038994506.html

Эксперт рассказал о роли Минска в конфликте на Украине

Эксперт рассказал о роли Минска в конфликте на Украине - 22.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о роли Минска в конфликте на Украине

Белоруссию вполне устраивает её нынешняя роль пассивного союзника РФ, который обеспечивает безопасность на её западном фланге и “нависает” над Украиной с севера. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов

2022-09-22T16:35

2022-09-22T16:35

2022-09-22T16:35

новости

спецоперация

белоруссия

всеволод шимов

обстрелы

киевский режим

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Он добавил, что, не считая нескольких мелких провокаций, пока на белорусско-украинской границе всё спокойно, и ударов по территории Белоруссии киевским режимом не наносилось.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220709/1034318012.html

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2022

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новости, спецоперация, белоруссия, всеволод шимов, обстрелы, киевский режим