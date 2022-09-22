Эксперт рассказал о роли Минска в конфликте на Украине - 22.09.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о роли Минска в конфликте на Украине
Эксперт рассказал о роли Минска в конфликте на Украине - 22.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о роли Минска в конфликте на Украине
Белоруссию вполне устраивает её нынешняя роль пассивного союзника РФ, который обеспечивает безопасность на её западном фланге и “нависает” над Украиной с севера. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов
2022-09-22T16:35
2022-09-22T16:35
новости
спецоперация
белоруссия
всеволод шимов
обстрелы
киевский режим
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Он добавил, что, не считая нескольких мелких провокаций, пока на белорусско-украинской границе всё спокойно, и ударов по территории Белоруссии киевским режимом не наносилось.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220709/1034318012.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, белоруссия, всеволод шимов, обстрелы, киевский режим
Новости, Спецоперация, Белоруссия, Всеволод Шимов, обстрелы, киевский режим

Эксперт рассказал о роли Минска в конфликте на Украине

16:35 22.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Viktar PalstsiukМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© commons.wikimedia.org / Viktar Palstsiuk
Читать в
Белоруссию вполне устраивает её нынешняя роль пассивного союзника РФ, который обеспечивает безопасность на её западном фланге и “нависает” над Украиной с севера. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов
Он добавил, что, не считая нескольких мелких провокаций, пока на белорусско-украинской границе всё спокойно, и ударов по территории Белоруссии киевским режимом не наносилось.

В самом начале СВО были сообщения о "Точках-У", сбитых где-то в малолюдной местности в районе Припяти, и всё. Для сравнения, в соседнюю с Белоруссией Брянскую область прилетает регулярно. Думаю, это тоже одна из причин, почему Минск не хочет напрямую вовлекаться в конфликт

Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Лукашенко
9 июля, 05:45
«Замечательный ход Лукашенко»: политолог прокомментировал решение Белоруссии о введении безвизового режима для поляковПрезидент Белоруссии ввел безвизовый режим для поляков, показывая, что Минск открыт для граждан Польши, такое похожее решение следует сделать и РФ для Калининградской области, сказал политолог и обозреватель польского еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру
 
НовостиСпецоперацияБелоруссияВсеволод Шимовобстрелыкиевский режим
 
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