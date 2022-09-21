https://ukraina.ru/20220921/1038938533.html

Всеволод Шимов: Пока "змагары" увязли в войне на Украине, белорусы там воевать не хотят

Всеволод Шимов: Пока "змагары" увязли в войне на Украине, белорусы там воевать не хотят - 21.09.2022 Украина.ру

Всеволод Шимов: Пока "змагары" увязли в войне на Украине, белорусы там воевать не хотят

Белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T14:29

2022-09-21T14:29

2022-09-21T14:31

интервью

белоруссия

всеволод шимов

спецоперация

мобилизация

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Белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов считает, что пока белорусские змагары-добровольцы воюют на Украине, участвовать в "освобождении" Белоруссии они не будут.- Всеволод, Россия и Белоруссия начали консультации по безопасности. Как в Белоруссии – политики и общество - отнеслись к объявлению частичной мобилизации в России?- С одной стороны, на официальном уровне звучит союзническая риторика. Но вместе с тем, ни власть, ни белорусское общество не хотят вовлекаться в конфликт в качестве активных участников.О настроениях граждан Белоруссии можно судить по замерам западных контор типа Chatham House. По их данным, преобладающим является нежелание участвовать в войне. При этом в отношении к сторонам конфликта наблюдается раскол - кто-то пассивно поддерживает Украину, кто-то Россию. Последних пока больше, но это относительное большинство. По субъективным ощущениям, эти данные в целом соответствуют действительности. Воевать белорусы не хотят.- Есть ли основания полагать, что белорусская армия на каком-то этапе СВО присоединится к российской армии в ее военных операциях против ВСУ? Опасаются ли в Белоруссии возможных ударов украинской армии по белорусским городам?- Белоруссия предпочла бы остаться в качестве пассивного союзника, который обеспечивает безопасность на западном фланге и нависает над Украиной с севера. Что касается ударов по территории Белоруссии, то, не считая нескольких мелких провокаций, пока на белорусско-украинской границе все спокойно, и ударов по территории Белоруссии не наносилось.В самом начале СВО были сообщения о Точках-У, сбитых где-то в малолюдной местности в районе Припяти, и все. Для сравнения, в соседнюю с Белоруссией Брянскую область прилетает регулярно. Думаю, это тоже одна из причин, почему Минск не хочет напрямую вовлекаться в конфликт.- Известно, что на Украине воюют десятки добровольцев из числа змагаров. Нет ли опасения, что они могут быть заброшены в Белоруссию для проведения диверсий?- В качестве долгосрочной угрозы такая вероятность, безусловно, есть. Более того, никто особо не скрывает, что белорусские формирования готовятся с перспективой на "освобождение" Белоруссии. Но пока эти ребята плотно увязли на Украине, открывать "белорусский фронт" в ближайшее время никто не планирует, да и это вряд ли возможно.

https://ukraina.ru/20220921/1038907318.html

https://ukraina.ru/20220916/1038808849.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, белоруссия, всеволод шимов, спецоперация, мобилизация