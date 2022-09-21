https://ukraina.ru/20220921/1038938533.html
Всеволод Шимов: Пока "змагары" увязли в войне на Украине, белорусы там воевать не хотят
Всеволод Шимов: Пока "змагары" увязли в войне на Украине, белорусы там воевать не хотят - 21.09.2022 Украина.ру
Всеволод Шимов: Пока "змагары" увязли в войне на Украине, белорусы там воевать не хотят
Белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Украина.ру, 21.09.2022
2022-09-21T14:29
2022-09-21T14:29
2022-09-21T14:31
интервью
белоруссия
всеволод шимов
спецоперация
мобилизация
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Белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов считает, что пока белорусские змагары-добровольцы воюют на Украине, участвовать в "освобождении" Белоруссии они не будут.- Всеволод, Россия и Белоруссия начали консультации по безопасности. Как в Белоруссии – политики и общество - отнеслись к объявлению частичной мобилизации в России?- С одной стороны, на официальном уровне звучит союзническая риторика. Но вместе с тем, ни власть, ни белорусское общество не хотят вовлекаться в конфликт в качестве активных участников.О настроениях граждан Белоруссии можно судить по замерам западных контор типа Chatham House. По их данным, преобладающим является нежелание участвовать в войне. При этом в отношении к сторонам конфликта наблюдается раскол - кто-то пассивно поддерживает Украину, кто-то Россию. Последних пока больше, но это относительное большинство. По субъективным ощущениям, эти данные в целом соответствуют действительности. Воевать белорусы не хотят.- Есть ли основания полагать, что белорусская армия на каком-то этапе СВО присоединится к российской армии в ее военных операциях против ВСУ? Опасаются ли в Белоруссии возможных ударов украинской армии по белорусским городам?- Белоруссия предпочла бы остаться в качестве пассивного союзника, который обеспечивает безопасность на западном фланге и нависает над Украиной с севера. Что касается ударов по территории Белоруссии, то, не считая нескольких мелких провокаций, пока на белорусско-украинской границе все спокойно, и ударов по территории Белоруссии не наносилось.В самом начале СВО были сообщения о Точках-У, сбитых где-то в малолюдной местности в районе Припяти, и все. Для сравнения, в соседнюю с Белоруссией Брянскую область прилетает регулярно. Думаю, это тоже одна из причин, почему Минск не хочет напрямую вовлекаться в конфликт.- Известно, что на Украине воюют десятки добровольцев из числа змагаров. Нет ли опасения, что они могут быть заброшены в Белоруссию для проведения диверсий?- В качестве долгосрочной угрозы такая вероятность, безусловно, есть. Более того, никто особо не скрывает, что белорусские формирования готовятся с перспективой на "освобождение" Белоруссии. Но пока эти ребята плотно увязли на Украине, открывать "белорусский фронт" в ближайшее время никто не планирует, да и это вряд ли возможно.
https://ukraina.ru/20220921/1038907318.html
https://ukraina.ru/20220916/1038808849.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, белоруссия, всеволод шимов, спецоперация, мобилизация
Белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов считает, что пока белорусские змагары-добровольцы воюют на Украине, участвовать в "освобождении" Белоруссии они не будут.
- Всеволод, Россия и Белоруссия начали консультации по безопасности. Как в Белоруссии – политики и общество - отнеслись к объявлению частичной мобилизации в России?
- С одной стороны, на официальном уровне звучит союзническая риторика. Но вместе с тем, ни власть, ни белорусское общество не хотят вовлекаться в конфликт в качестве активных участников.
О настроениях граждан Белоруссии можно судить по замерам западных контор типа Chatham House. По их данным, преобладающим является нежелание участвовать в войне. При этом в отношении к сторонам конфликта наблюдается раскол - кто-то пассивно поддерживает Украину, кто-то Россию. Последних пока больше, но это относительное большинство. По субъективным ощущениям, эти данные в целом соответствуют действительности. Воевать белорусы не хотят.
- Есть ли основания полагать, что белорусская армия на каком-то этапе СВО присоединится к российской армии в ее военных операциях против ВСУ? Опасаются ли в Белоруссии возможных ударов украинской армии по белорусским городам?
- Белоруссия предпочла бы остаться в качестве пассивного союзника, который обеспечивает безопасность на западном фланге и нависает над Украиной с севера. Что касается ударов по территории Белоруссии, то, не считая нескольких мелких провокаций, пока на белорусско-украинской границе все спокойно, и ударов по территории Белоруссии не наносилось.
В самом начале СВО были сообщения о Точках-У, сбитых где-то в малолюдной местности в районе Припяти, и все. Для сравнения, в соседнюю с Белоруссией Брянскую область прилетает регулярно. Думаю, это тоже одна из причин, почему Минск не хочет напрямую вовлекаться в конфликт.
- Известно, что на Украине воюют десятки добровольцев из числа змагаров. Нет ли опасения, что они могут быть заброшены в Белоруссию для проведения диверсий?
- В качестве долгосрочной угрозы такая вероятность, безусловно, есть. Более того, никто особо не скрывает, что белорусские формирования готовятся с перспективой на "освобождение" Белоруссии. Но пока эти ребята плотно увязли на Украине, открывать "белорусский фронт" в ближайшее время никто не планирует, да и это вряд ли возможно.