Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР о том, хватает ли ВС РФ боеприпасов на фронте - 20.09.2022 Украина.ру
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Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР о том, хватает ли ВС РФ боеприпасов на фронте
Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР о том, хватает ли ВС РФ боеприпасов на фронте - 20.09.2022 Украина.ру
Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР о том, хватает ли ВС РФ боеприпасов на фронте
Подразделения Народной милиции не испытывают дефицит боеприпасов, потому что подвозить будут столько, сколько они попросят, сказал командир пушечного артиллерийского дивизиона народной милиции ЛНР с позывным "Тобол" в интервью Украина.ру
2022-09-20T16:20
2022-09-20T16:20
новости
боеприпасы
вс рф
украина
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Он рассказал, что российские войска меняют орудия, потом одни убывают в ремонт, другие сразу же поступают на первую линию и ведут огонь.По его мнению, подготовка российских артиллеристов выше, чем у натовских оппонентов на стороне киевского режима.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220920/1038891099.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, боеприпасы, вс рф, украина
Новости, боеприпасы, ВС РФ, Украина

Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР о том, хватает ли ВС РФ боеприпасов на фронте

16:20 20.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Подразделения Народной милиции не испытывают дефицит боеприпасов, потому что подвозить будут столько, сколько они попросят, сказал командир пушечного артиллерийского дивизиона народной милиции ЛНР с позывным "Тобол" в интервью Украина.ру
Он рассказал, что российские войска меняют орудия, потом одни убывают в ремонт, другие сразу же поступают на первую линию и ведут огонь.
Подразделения Народной милиции не испытывают дефицит боеприпасов. Подвозить будут столько, сколько ты запросишь. Главное, чтобы было куда грузить и перевозить.
позывной "Тобол"
командир пушечного артиллерийского дивизиона народной милиции ЛНР
По его мнению, подготовка российских артиллеристов выше, чем у натовских оппонентов на стороне киевского режима.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 20.09.2022
14:45
Харьков: эффект блэкаута, "военная тайна" и укрепление границы
 
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