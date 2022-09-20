https://ukraina.ru/20220920/1038904724.html

Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР о том, хватает ли ВС РФ боеприпасов на фронте

Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР о том, хватает ли ВС РФ боеприпасов на фронте - 20.09.2022 Украина.ру

Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР о том, хватает ли ВС РФ боеприпасов на фронте

Подразделения Народной милиции не испытывают дефицит боеприпасов, потому что подвозить будут столько, сколько они попросят, сказал командир пушечного артиллерийского дивизиона народной милиции ЛНР с позывным "Тобол" в интервью Украина.ру

2022-09-20T16:20

2022-09-20T16:20

2022-09-20T16:20

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Он рассказал, что российские войска меняют орудия, потом одни убывают в ремонт, другие сразу же поступают на первую линию и ведут огонь.По его мнению, подготовка российских артиллеристов выше, чем у натовских оппонентов на стороне киевского режима.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220920/1038891099.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, боеприпасы, вс рф, украина