https://ukraina.ru/20220920/1038904724.html
Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР о том, хватает ли ВС РФ боеприпасов на фронте
Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР о том, хватает ли ВС РФ боеприпасов на фронте - 20.09.2022 Украина.ру
Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР о том, хватает ли ВС РФ боеприпасов на фронте
Подразделения Народной милиции не испытывают дефицит боеприпасов, потому что подвозить будут столько, сколько они попросят, сказал командир пушечного артиллерийского дивизиона народной милиции ЛНР с позывным "Тобол" в интервью Украина.ру
2022-09-20T16:20
2022-09-20T16:20
2022-09-20T16:20
новости
боеприпасы
вс рф
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Он рассказал, что российские войска меняют орудия, потом одни убывают в ремонт, другие сразу же поступают на первую линию и ведут огонь.По его мнению, подготовка российских артиллеристов выше, чем у натовских оппонентов на стороне киевского режима.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220920/1038891099.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, боеприпасы, вс рф, украина
Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР о том, хватает ли ВС РФ боеприпасов на фронте
Подразделения Народной милиции не испытывают дефицит боеприпасов, потому что подвозить будут столько, сколько они попросят, сказал командир пушечного артиллерийского дивизиона народной милиции ЛНР с позывным "Тобол" в интервью Украина.ру