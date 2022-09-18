На Японию надвигается мощный тайфун - жителей эвакуируют - 18.09.2022 Украина.ру
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На Японию надвигается мощный тайфун - жителей эвакуируют
На Японию надвигается мощный тайфун - жителей эвакуируют - 18.09.2022 Украина.ру
На Японию надвигается мощный тайфун - жителей эвакуируют
Из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Нанмадол" почти 2,5 миллиона человек на юго-западе Японии вынуждены эвакуироваться из своих домов, передает 18 сентября телеканал NHK
2022-09-18T09:45
2022-09-18T09:45
новости
япония
тайфун
жители
эвакуация
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Указание об эвакуации — четвертый из пяти возможных уровней угрозы. Самый высокий уровень, пятый, означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Этот уровень опасности объявили почти для 68 тысяч жителей городов Идзуми и Нисиноомотэ префектуры Кагосима на острове Кюсю.Об угрозе штормовых ветров, высоких волн и штормовых приливов в связи с прохождением тайфуна "Нанмадол" жителей префектуры Кагосима предупредили в главном метеорологическом агентстве Японии накануне вечером. Сейчас тайфун, который получил свое название в честь памятника микронезийской культуры — комплекса Нан-Мадол, находится к югу от острова Кюсю и движется на северо-запад. Давление в его центре составляет 925 гектопаскалей, скорость ветра — 50 метров в секунду, а при порывах — до 70-ти.У южного побережья Кюсю циклон ожидают к полудню воскресенья, после чего, как прогнозируется, он сменит направление движения на северо-восточное, в сторону главного японского острова Хонсю. По мере прохождения тайфуна на острове Кюсю ожидается выпадение до 600 миллиметров осадков за 24 часа. Метеорологи предупреждают о серьезной угрозе наводнений и оползней.В связи с тайфуном в районах прохождения циклона отменены авиарейсы, остановлено паромное сообщение между островами, а также движение скоростных поездов на некоторых участках.Кроме этого, уже наблюдаются отключения электроэнергии. В частности, более 22 тысячи домов в зоне прохождения циклона остались без света.
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новости, япония, тайфун, жители, эвакуация
Новости, Япония, тайфун, жители, эвакуация

На Японию надвигается мощный тайфун - жителей эвакуируют

09:45 18.09.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Нанмадол" почти 2,5 миллиона человек на юго-западе Японии вынуждены эвакуироваться из своих домов, передает 18 сентября телеканал NHK
Указание об эвакуации — четвертый из пяти возможных уровней угрозы. Самый высокий уровень, пятый, означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Этот уровень опасности объявили почти для 68 тысяч жителей городов Идзуми и Нисиноомотэ префектуры Кагосима на острове Кюсю.
Об угрозе штормовых ветров, высоких волн и штормовых приливов в связи с прохождением тайфуна "Нанмадол" жителей префектуры Кагосима предупредили в главном метеорологическом агентстве Японии накануне вечером.
Сейчас тайфун, который получил свое название в честь памятника микронезийской культуры — комплекса Нан-Мадол, находится к югу от острова Кюсю и движется на северо-запад. Давление в его центре составляет 925 гектопаскалей, скорость ветра — 50 метров в секунду, а при порывах — до 70-ти.
У южного побережья Кюсю циклон ожидают к полудню воскресенья, после чего, как прогнозируется, он сменит направление движения на северо-восточное, в сторону главного японского острова Хонсю.
Уже сейчас в префектуре Кагосима отмечаются порывы ветра со скоростью до 42 метров в секунду. Специалисты также предупреждают, что высота волн на море может достигать 14 метров.
По мере прохождения тайфуна на острове Кюсю ожидается выпадение до 600 миллиметров осадков за 24 часа. Метеорологи предупреждают о серьезной угрозе наводнений и оползней.
В связи с тайфуном в районах прохождения циклона отменены авиарейсы, остановлено паромное сообщение между островами, а также движение скоростных поездов на некоторых участках.
Кроме этого, уже наблюдаются отключения электроэнергии. В частности, более 22 тысячи домов в зоне прохождения циклона остались без света.
Завод по сжижению природного газа (СПГ) - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 17:39
Financial Times: Япония не может отказаться от российского газаЯпония продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли, заявил президент крупной японской транспортной компании Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото британскому изданию Financial Times
 
НовостиЯпониятайфунжителиэвакуация
 
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Заголовок открываемого материала
09:45На Японию надвигается мощный тайфун - жителей эвакуируют
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