https://ukraina.ru/20220917/1038761023.html

Лариса Шеслер о репрессиях на Украине и о том, что нужно сделать для безопасности людей

Лариса Шеслер о репрессиях на Украине и о том, что нужно сделать для безопасности людей - 17.09.2022 Украина.ру

Лариса Шеслер о репрессиях на Украине и о том, что нужно сделать для безопасности людей

Украина.ру, 17.09.2022

2022-09-17T11:51

2022-09-17T11:51

2022-09-17T11:51

интервью

лариса шеслер

беженцы

украина

репрессии

российское гражданство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038762605_27:0:858:468_1920x0_80_0_0_eccfcef9c55ca0a02417c3d726d8b5ae.jpg

В сложившихся обстоятельствах не стоит рассчитывать на проведение референдума на освобожденных территориях, этого не дадут сделать. Надо принимать решения на административном уровне и делать всё для того, чтобы люди там чувствовали себя в безопасности, считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.Об этом она сказала в интервью изданию Украина.ру.- Лариса Виленовна, два месяца как действует порядок упрощенного получения гражданства РФ для всех украинцев. Какие результаты это принесло?– Нужно сказать, что для подачи документов на упрощенное получение гражданства нужно все же собрать документы, получить медицинское свидетельство, сертификат и т.д. И, в общем-то, достаточно большой наплыв в управлении внутренних дел, миграционном управлении при МВД, из-за этого в некоторых городах уже на два месяца очередь, в некоторых городах - еще больше, потому что, по всей вероятности, все же миграционные управления не совсем справляются с наплывом желающих получить российский паспорт теми, кто выехал с территории Украины и с территории ДНР-ЛНР.Безусловно, мера очень эффективная, очень облегчающая жизнь беженцев в России. Я уверена, что в скором времени все эти проблемы с торможением сдачи документом будут решены. И все же люди не должны записываться на ноябрь-декабрь для того, чтобы подать документы. Упрощенное получение гражданства (РФ – Ред.), его порядок - предусматривает ускоренное получение гражданства. А если записывать человека на два месяца вперед, а потом он два месяца будет ждать получения этого гражданства, то, конечно, это растягивается на несколько месяцев.Очень многие обращаются с вопросами, а что делать со свидетельством о рождении. Да, свидетельство о рождении требуется во многих управлениях внутренних дел, многие миграционные службы требуют его, хотя в списках указанных документов, которые нужно предъявлять для получения гражданства, свидетельства о рождении нет. С этим всем нужно разбираться, нужно подавать заявление, указывая (на этот факт – Ред.).Действительно, те люди, которые стали беженцами, многие из них не взяли с собой свидетельство о рождении, и это стало очень большой проблемой для многих. Тем не менее, я уверена, что в самом ближайшем будущее Российское государство прирастет сотнями тысяч новых граждан.– Недавно была озвучена идея визового режима с Украиной ввиду ряда проблем, которые могут возникнуть. Мария Захарова опровергла эту информацию, однако, как нам кажется, эту тему поднимали не просто так. Ваше мнение о целесообразности такого шага?– Дело в том, что озвучивали его некоторые чиновники Министерства иностранных дел, их можно понять. Обычно дипломатия строится на принципах взаимности. Если Украина ввела визовый режим по отношению к гражданам России, и фактически перекрыла весь потом российских граждан на свою территорию, то, по идее, Россия тоже должна сделать ответный шаг.Этот ответный шаг может осложнить жизнь сотням тысяч людей. Мы знаем, что на территории России находятся около двух миллионов беженцев с территории Украины и ДНР-ЛНР. Там идут активные боевые действия, мы сейчас видим, что поток беженцев хлынул и с территории Харьковской области. Это большое горе для всех нас, мы понимаем ситуацию, в которой эти люди очутились.Естественно, ни о каком визовом режиме для тех людей, которые стали беженцами, речь не может идти. Некоторые предлагают – давайте введем визовый режим для тех граждан Украины, которые въезжают к нам с территории Европы, прямого сообщения с Украиной вообще нет. Но на самом деле многие беженцы въезжают в Россию именно с территории Европы. Мы прекрасно знаем, что въехать в Россию с территории, контролируемой Украиной, невозможно – из Николаева, из Одессы, из Винницы, из Киева.Как добираются сюда люди? Я знаю уже десятки людей, которые приехали сюда через Европу. Они едут в Молдавию, из Молдавии через Польшу, или через страны Прибалтики, или через Белоруссию - въезжают в Россию. Вот таким очень тяжелым, очень дорогим и достаточно трудным физически путем, потратив трое-четверо суток на дорогу, они попадают, наконец, в России. Перестали ли они от этого быть беженцами? Конечно нет!Думаю, что первый принцип, которым должны руководствоваться российские власти – не навреди. Если принятие новых правил осложнит и без того тяжелую жизнь беженцев, которые оказались на территории России, то, конечно, этого принимать не нужно.Другой вопрос, что, конечно, сегодня вместе с беженцами на территорию России могут проникнуть всевозможные нежелательные элементы. В отличие от ваххабитов, они вообще неотличимы от нас, от европейцев, русских, они являются русскими. Естественно, это создает дополнительную нагрузку на службы безопасности. Это отдельная проблема, ее нужно решать, привлекать специалистов, привлекать базы данных - для создания списков людей, которые нежелательны на территории Российской Федерации. А права беженцев, конечно, не должны нарушаться.– Как мы знаем, на своей территории Украина проводит репрессии против врачей, учителей, вообще против людей, хоть сколь-нибудь не согласных с мнением властей. Что делать таким людям? Всем бежать из Украины, если они хоть сколько-то нейтрально относятся к России? Или - как быть?– Это очень сложный вопрос, на него не дашь простой ответ. Реально Украина – репрессивное националистическое, нацистское, фашистское государство, которое жесточайшим образом преследует людей не только за оппозиционные взгляды, а просто за несогласие с политикой, которую проводит украинская власть.Репрессии самые тяжелейшие. Я на днях получила информацию, известие о том, что у меня в Николаеве обвиняются в каких-то подрывных действиях две пожилые женщины, которых я знаю, возраст их - свыше 70 лет. Им ставят в вину… против них возбуждено уголовное дело за то, что когда-то, десять лет назад, они высказывались за интеграцию Украины с Россией, за дружбу Украины с Россией. Никакой подрывной деятельности или противозаконной деятельности они никогда не вели. Тем не менее, уже одна их политическая позиция десятилетней давности является основанием для возбуждения уголовного дела против пожилых, больных женщин.Это пример того, насколько украинская власть подвергает репрессиям абсолютно всех несогласных, независимо от пола и возраста. Я уже не говорю о том, что привлекаются к ответственности люди – активные участники Антимайдана, акции 2014 года, или те люди, которые поддерживали ДНР-ЛНР, принимали участие в референдуме. Этих людей сотни и тысячи.Очень тяжело то, что репрессиям будут подвергнуты люди, наши сторонники, которые остались на территории Харьковской области. Вот уже со злорадством, с садистским удовольствием украинские, киевские политики описывают репрессии, которым они подвергнут учителей, врачей, тех людей, которые выполняли свой общественный долг. Они работали, собирались учить детей, лечить людей. Это уже является преступлением с точки зрения украинской власти.Безусловно, спастись от репрессий, перекраситься, например, или начинать махать украинскими флагами и клясться в верности к Бандере и Шухевичу… Для многих, это, во-первых, неприемлемо, во-вторых - и не поможет. Мы видим, что Украина заняла маленькие городки, в которых все друг друга знают, и так резко поменять свою политическую позицию – никто не поверит. И обязательно найдется какой-нибудь негодяй, который напишет донос. Конечно, если человек еще не попал под пресс - безусловно, я бы дала совет уезжать хотя бы из этого региона, уезжать к каким-то дальним родственникам, в село куда-то. И потом пытаться выехать с территории Украины через Европу, в любое место, стать беженцев, если есть потом возможность заехать в Россию.– Когда я общался с людьми, живущими фактически у линии фронта, задавал им вопрос - почему вы не уезжаете? Отвечали: а кто нас там ждет? В России создана упрощенка, можно приехать и устраиваться. Но, опять же, люди часто не понимают, куда ехать, что делать, как это устроено. У них дети, животные, старики, скарб, который они с собой везут, у них вопрос – кому мы со всем этим нужны.– Когда на одной чаше весов стоит собственная жизнь, здоровье и свобода, а с другой стороны - скарб, и какой-то страх – конечно, нужно выбирать возможность уехать. Да, конечно, никто здесь не расстилает ковровую дорожку перед беженцами. Это и невозможно. Миллионы людей въехали сюда, и они, безусловно, попали в очень непростую экономическую ситуацию. Они ютятся у знакомых или у друзей, кому-то из них дали место в пунктах временного размещения. Это тоже не сахар, безусловно, но если речь идет о жизни и здоровье, то выбирать не приходится.Изучая условия для беженцев, которые предоставляют в Европе, и которые предоставляют в России, я все же вижу, что Россия заботится. Мы видим, что с июля, уже задним числом, людям пенсионного возраста, женщинам с детьми, беременным, инвалидам, назначается пособие – 10 тысяч на ребенка, 5 тысяч. Дают возможность существовать, дают какие-то материальные средства. Конечно, это не огромные деньги, это очень скромные деньги. Но, тем не менее, это все же заметное подспорье. Кроме того, мы видим, что есть возможность ускоренного получения гражданства.Для людей трудоспособного возраста есть возможность работать без всяких патентов и отдельных разрешений, которые нужно получать иностранным гражданам. Максимально предусмотрена адаптация граждан Украины в России. Этого, конечно, во многом нет на Западе. Да, там дают статус беженца, могут дать кров на какое-то определенное время, но это все там быстро заканчивается, все "плюшки" уже закончились.Еще одно очень немаловажное соображение: если вы уезжаете в Европу, в Германию, Польшу – все же, это чужие страны, это страны с другим языком, другим менталитетом. И русские, украинцы там выделяются из всех. Они там не свои. А когда граждане Украины приезжают в Россию, они вообще не чувствуют, что попали в другую среду. Тот же язык, те же культурные и бытовые привычки. Отношение окружающих очень сочувственное.Когда украинские политики начинают рассуждать о том, что в России ненавидят украинцев – это такая ложь, о которой трудно говорить. На самом деле - я вижу, с каким огромным сочувствием и пониманием относятся все люди, если говоришь, что ты из Украины. Только сочувствие – никакого негатива и отторжения. Люди очень сочувствуют сегодня всем гражданам Украины.Я не призываю, не уговариваю, не говорю, что здесь медом намазано и выдают необыкновенные "плюшки". Нет, конечно. Жизнь беженца везде очень трудна. Но все же - в России есть возможность как-то обосноваться, найти себе место в жизни, найти работу и будущее для своих детей.– Насколько остро стоит сейчас вопрос референдумов в ЛНР-ДНР и на освобожденных территориях? Дадут ли их провести? Или же надо, как предлагал глава Крыма, включить территории в состав Российской Федерации вообще без референдума?– В нынешней военной ситуации говорить о проведении референдума абсурдно. Мы отлично понимаем, что референдумы провести не дадут, не дадут создать комиссии для подсчета голосов, не дадут организовать участки. Говорить об этом сейчас просто абсурдно. Я думаю, что включать освобожденные территории нужно, безусловно - на каком-то административном уровне принимать решения и делать все для того, чтобы люди там чувствовали себя в безопасности.

https://ukraina.ru/20220527/1034044813.html

https://ukraina.ru/20220909/1038593283.html

https://ukraina.ru/20220906/1038507700.html

https://ukraina.ru/20220908/1038547657.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, лариса шеслер, беженцы, украина, репрессии, российское гражданство